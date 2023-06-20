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Пентагон: США принимали в расчет гибель украинцев при контрнаступлении - РИА Новости, 20.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:12 20.06.2023 (обновлено: 22:14 20.06.2023)
https://ria.ru/20230620/kontrnastuplenie-1879454182.html
Пентагон: США принимали в расчет гибель украинцев при контрнаступлении
Пентагон: США принимали в расчет гибель украинцев при контрнаступлении - РИА Новости, 20.06.2023
Пентагон: США принимали в расчет гибель украинцев при контрнаступлении
США считают гибель украинцев в ходе контрнаступления характерной частью конфликта, о которой Вашингтон знал и брал в расчет, заявила во вторник заместитель... РИА Новости, 20.06.2023
2023-06-20T22:12
2023-06-20T22:14
специальная военная операция на украине
в мире
сша
министерство обороны сша
украина
вооруженные силы украины
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ВАШИНГТОН, 20 июн - РИА Новости. США считают гибель украинцев в ходе контрнаступления характерной частью конфликта, о которой Вашингтон знал и брал в расчет, заявила во вторник заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх."Мы брали в расчет потери и знали, что на поле боя будут потери. Это является печальной частью этой войны", - сообщила она журналистам, комментируя потери украинской армии в ходе контрнаступления.Украинское контрнаступление на южнодонецком, запорожском и артемовском направлениях началось 4 июня, при этом основной удар ВСУ сконцентрировали на запорожском участке фронта. Киев бросил в бой подготовленные специалистами НАТО и вооруженные западной техникой бригады. На встрече с военкорами 13 июня президент России Владимир Путин сообщил, что украинские войска в ходе наступления несут большие потери и не имеют успеха ни на одном направлении.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".
https://ria.ru/20230620/spetsopeatsiya-1879453195.html
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в мире, сша, министерство обороны сша, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Министерство обороны США, Украина, Вооруженные силы Украины
Пентагон: США принимали в расчет гибель украинцев при контрнаступлении

Пентагон: гибель украинцев в контрнаступлении является частью конфликта, ее брали в расчет

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС России в зоне спецоперации
Военнослужащие ВС России в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 20.06.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Военнослужащие ВС России в зоне спецоперации. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 20 июн - РИА Новости. США считают гибель украинцев в ходе контрнаступления характерной частью конфликта, о которой Вашингтон знал и брал в расчет, заявила во вторник заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх.
«
"Мы брали в расчет потери и знали, что на поле боя будут потери. Это является печальной частью этой войны", - сообщила она журналистам, комментируя потери украинской армии в ходе контрнаступления.
Украинское контрнаступление на южнодонецком, запорожском и артемовском направлениях началось 4 июня, при этом основной удар ВСУ сконцентрировали на запорожском участке фронта. Киев бросил в бой подготовленные специалистами НАТО и вооруженные западной техникой бригады. На встрече с военкорами 13 июня президент России Владимир Путин сообщил, что украинские войска в ходе наступления несут большие потери и не имеют успеха ни на одном направлении.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".
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