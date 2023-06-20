Пентагон: США принимали в расчет гибель украинцев при контрнаступлении
Пентагон: гибель украинцев в контрнаступлении является частью конфликта, ее брали в расчет
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС России в зоне спецоперации
Военнослужащие ВС России в зоне спецоперации. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 20 июн - РИА Новости. США считают гибель украинцев в ходе контрнаступления характерной частью конфликта, о которой Вашингтон знал и брал в расчет, заявила во вторник заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх.
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"Мы брали в расчет потери и знали, что на поле боя будут потери. Это является печальной частью этой войны", - сообщила она журналистам, комментируя потери украинской армии в ходе контрнаступления.
Украинское контрнаступление на южнодонецком, запорожском и артемовском направлениях началось 4 июня, при этом основной удар ВСУ сконцентрировали на запорожском участке фронта. Киев бросил в бой подготовленные специалистами НАТО и вооруженные западной техникой бригады. На встрече с военкорами 13 июня президент России Владимир Путин сообщил, что украинские войска в ходе наступления несут большие потери и не имеют успеха ни на одном направлении.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".