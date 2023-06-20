https://ria.ru/20230620/kontrnastuplenie-1879287033.html

Нарышкин заявил о "контрнаступлении НАТО" в зоне спецоперации

Нарышкин заявил о "контрнаступлении НАТО" в зоне спецоперации - РИА Новости, 20.06.2023

Нарышкин заявил о "контрнаступлении НАТО" в зоне спецоперации

Российские войска сейчас сдерживают контрнаступление группировки НАТО, использующей украинских солдат, заявил директор Службы внешней разведки, председатель... РИА Новости, 20.06.2023

2023-06-20T10:20

2023-06-20T10:20

2023-06-20T11:30

специальная военная операция на украине

сергей нарышкин

нато

россия

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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Российские войска сейчас сдерживают контрнаступление группировки НАТО, использующей украинских солдат, заявил директор Службы внешней разведки, председатель Российского исторического общества (РИО) Сергей Нарышкин, выступая на общем собрании РИО. "Правильнее говорить, что наши войска сдерживают контрнаступление так называемой группировки НАТО, где в качестве живой силы используются военнослужащие Украины", — сказал он.При этом на Западе сомневаются в успехе украинского контрнаступления, сообщил Нарышкин накануне в интервью "Российской газете". По его словам, военные аналитики из стран НАТО оценивают цели Киева как недостижимые.Как указал глава СВР, США и Великобритания согласны на превращение Украины в "черную дыру" Европы, лишь бы не допустить ее сближения с Россией. При этом самих жителей страны англосаксонская элита рассматривает лишь как "пушечное мясо" для противостояния с Москвой.Нарышкин отметил, что западные страны намеренно "раскручивали" тему контрнаступления Киева в медиапространстве, чтобы оправдывать поставки вооружений. Кроме того, таким образом обеспечивается единство стран НАТО, многие из которых уже "изрядно устали от Украины и ее президента".Украинское наступление на Южнодонецком, Запорожском, Артемовском направлениях началось 4 июня, при этом основной удар ВСУ сконцентрировали на Запорожском участке фронта. Киев бросил в бой подготовленные специалистами НАТО и вооруженные западной техникой бригады. Замысел наступления, по словам командующего 58-й армией ВС России генерал-майора Ивана Попова — прорыв российской обороны и выход украинских войск к Азовскому морю. Кроме того, ранее Киев неоднократно называл целью наступления выход к Крыму.На встрече с военкорами 13 июня президент Владимир Путин сообщил, что ВСУ при наступлении несут большие потери и не имеют успеха ни на одном направлении. По его словам, Украина уже потеряла 160 танков и 360 бронемашин.По информации Минобороны России на 14 июня, ВСУ с 4 июня потеряли на линии соприкосновения около 7,5 тысячи личного состава убитыми и ранеными, "не считая погибших военнослужащих в результате применения российского высокоточного оружия большой дальности и авиации в глубине украинской территории".

https://ria.ru/20230613/nato-1877917778.html

https://ria.ru/20230619/nato-1879147336.html

https://ria.ru/20230619/ukraina-1879221612.html

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

сергей нарышкин, нато, россия