Нарышкин заявил о "контрнаступлении НАТО" в зоне спецоперации
Нарышкин: ВС России сдерживают контрнаступление не украинской армии, а группировки НАТО
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкДиректор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин
Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. Архивное фото
МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Российские войска сейчас сдерживают контрнаступление группировки НАТО, использующей украинских солдат, заявил директор Службы внешней разведки, председатель Российского исторического общества (РИО) Сергей Нарышкин, выступая на общем собрании РИО.
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"Правильнее говорить, что наши войска сдерживают контрнаступление так называемой группировки НАТО, где в качестве живой силы используются военнослужащие Украины", — сказал он.
При этом на Западе сомневаются в успехе украинского контрнаступления, сообщил Нарышкин накануне в интервью "Российской газете". По его словам, военные аналитики из стран НАТО оценивают цели Киева как недостижимые.
Как указал глава СВР, США и Великобритания согласны на превращение Украины в "черную дыру" Европы, лишь бы не допустить ее сближения с Россией. При этом самих жителей страны англосаксонская элита рассматривает лишь как "пушечное мясо" для противостояния с Москвой.
Нарышкин отметил, что западные страны намеренно "раскручивали" тему контрнаступления Киева в медиапространстве, чтобы оправдывать поставки вооружений. Кроме того, таким образом обеспечивается единство стран НАТО, многие из которых уже "изрядно устали от Украины и ее президента".
Украинское наступление на Южнодонецком, Запорожском, Артемовском направлениях началось 4 июня, при этом основной удар ВСУ сконцентрировали на Запорожском участке фронта.
Киев бросил в бой подготовленные специалистами НАТО и вооруженные западной техникой бригады. Замысел наступления, по словам командующего 58-й армией ВС России генерал-майора Ивана Попова — прорыв российской обороны и выход украинских войск к Азовскому морю. Кроме того, ранее Киев неоднократно называл целью наступления выход к Крыму.
На встрече с военкорами 13 июня президент Владимир Путин сообщил, что ВСУ при наступлении несут большие потери и не имеют успеха ни на одном направлении. По его словам, Украина уже потеряла 160 танков и 360 бронемашин.
По информации Минобороны России на 14 июня, ВСУ с 4 июня потеряли на линии соприкосновения около 7,5 тысячи личного состава убитыми и ранеными, "не считая погибших военнослужащих в результате применения российского высокоточного оружия большой дальности и авиации в глубине украинской территории".