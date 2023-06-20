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В Минобороны Украины призвали не измерять наступление населенными пунктами - РИА Новости, 20.06.2023
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04:21 20.06.2023 (обновлено: 21:51 20.06.2023)
https://ria.ru/20230620/kontrnastuplenie-1879264169.html
В Минобороны Украины призвали не измерять наступление населенными пунктами
В Минобороны Украины призвали не измерять наступление населенными пунктами - РИА Новости, 20.06.2023
В Минобороны Украины призвали не измерять наступление населенными пунктами
Замминистра обороны Украины Анна Маляр попросила не измерять результаты украинского наступления "исключительно населенными пунктами", при этом не став уточнять... РИА Новости, 20.06.2023
2023-06-20T04:21
2023-06-20T21:51
дмитрий кулеба
сергей нарышкин
владимир рогов
нато
вооруженные силы украины
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
украина
россия
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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Замминистра обороны Украины Анна Маляр попросила не измерять результаты украинского наступления "исключительно населенными пунктами", при этом не став уточнять конкретные "критерии эффективности", ее цитирует украинский телеканал ТСН.Ранее директор СВР Сергей Нарышкин заявлял, что западные страны намеренно "раскручивали" тему контрнаступления Киева в медиапространстве, чтобы оправдывать поставки вооружений и обеспечить единство стран НАТО, многие из которых уже "устали" от Украины. А глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов сообщал, что в Запорожской области участились случаи сдачи в плен украинских военных: те сдаются в ходе боевых бедствий, так как осознают, что обречены, а также намеренно портят военную технику, лишь бы не идти в бой."Не следует измерять результат работы сил обороны исключительно населенными пунктами и пройденными километрами", — приводит заявление Маляр телеканал.Она также выступила с утверждением, что критериев эффективности ВСУ гораздо больше, однако не стала уточнять, о чем идет речь. Кроме того, Маляр пообещала, что "самый большой удар еще впереди".На встрече с военкорами 13 июня президент России Владимир Путин сообщил, что украинские войска в ходе наступления несут большие потери и не имеют успеха ни на одном направлении. По его словам, Украина уже потеряла 160 танков и 360 бронемашин. По информации Минобороны России на 14 июня, ВСУ с 4-го числа потеряли на линии соприкосновения около 7,5 тысячи военнослужащих убитыми и ранеными, "не считая погибших военнослужащих в результате применения российского высокоточного оружия большой дальности и авиации в глубине украинской территории".Украинское контрнаступление на Южнодонецком, Запорожском и Артемовском направлениях началось 4 июня, при этом основной удар ВСУ сконцентрировали на Запорожском участке фронта. Киев бросил в бой подготовленные специалистами НАТО и вооруженные западной техникой бригады. Замысел наступления, по словам командующего 58-й армией ВС России генерал-майора Ивана Попова — прорыв российской обороны, выход украинских войск к Азовскому морю. Кроме того, ранее Украина неоднократно заявляла целью наступления выход к Крыму.
https://ria.ru/20230619/vsu-1879249557.html
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дмитрий кулеба, сергей нарышкин, владимир рогов, нато, вооруженные силы украины, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), украина, россия, киев
Дмитрий Кулеба, Сергей Нарышкин, Владимир Рогов, НАТО, Вооруженные силы Украины, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), Украина, Россия, Киев
В Минобороны Украины призвали не измерять наступление населенными пунктами

ТСН: замглавы Минобороны Украины Маляр призвала не мерить наступление населенными пунктами

Уничтоженная техника ВСУ. Кадр из видео
Уничтоженная техника ВСУ. Кадр из видео
Уничтоженная техника ВСУ. Кадр из видео
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Замминистра обороны Украины Анна Маляр попросила не измерять результаты украинского наступления "исключительно населенными пунктами", при этом не став уточнять конкретные "критерии эффективности", ее цитирует украинский телеканал ТСН.
Ранее директор СВР Сергей Нарышкин заявлял, что западные страны намеренно "раскручивали" тему контрнаступления Киева в медиапространстве, чтобы оправдывать поставки вооружений и обеспечить единство стран НАТО, многие из которых уже "устали" от Украины. А глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов сообщал, что в Запорожской области участились случаи сдачи в плен украинских военных: те сдаются в ходе боевых бедствий, так как осознают, что обречены, а также намеренно портят военную технику, лишь бы не идти в бой.
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"Не следует измерять результат работы сил обороны исключительно населенными пунктами и пройденными километрами", — приводит заявление Маляр телеканал.
Она также выступила с утверждением, что критериев эффективности ВСУ гораздо больше, однако не стала уточнять, о чем идет речь. Кроме того, Маляр пообещала, что "самый большой удар еще впереди".
На встрече с военкорами 13 июня президент России Владимир Путин сообщил, что украинские войска в ходе наступления несут большие потери и не имеют успеха ни на одном направлении. По его словам, Украина уже потеряла 160 танков и 360 бронемашин. По информации Минобороны России на 14 июня, ВСУ с 4-го числа потеряли на линии соприкосновения около 7,5 тысячи военнослужащих убитыми и ранеными, "не считая погибших военнослужащих в результате применения российского высокоточного оружия большой дальности и авиации в глубине украинской территории".
Украинское контрнаступление на Южнодонецком, Запорожском и Артемовском направлениях началось 4 июня, при этом основной удар ВСУ сконцентрировали на Запорожском участке фронта. Киев бросил в бой подготовленные специалистами НАТО и вооруженные западной техникой бригады. Замысел наступления, по словам командующего 58-й армией ВС России генерал-майора Ивана Попова — прорыв российской обороны, выход украинских войск к Азовскому морю. Кроме того, ранее Украина неоднократно заявляла целью наступления выход к Крыму.
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Дмитрий КулебаСергей НарышкинВладимир РоговНАТОВооруженные силы УкраиныСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)УкраинаРоссияКиев
 
 
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