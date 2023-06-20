https://ria.ru/20230620/konkurs-1879386448.html

РИА Новости объявило победителей творческого конкурса во "ВКонтакте"

РИА Новости объявило победителей творческого конкурса во "ВКонтакте" - РИА Новости, 20.06.2023

РИА Новости объявило победителей творческого конкурса во "ВКонтакте"

В сообществе РИА Новости во "ВКонтакте" завершился творческий конкурс, который проходил с 13 по 20 июня. Для участия пользователям необходимо было сделать фото... РИА Новости, 20.06.2023

2023-06-20T16:49

2023-06-20T16:49

2023-06-20T17:40

фото

вконтакте

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/14/1879381312_0:2:2560:1442_1920x0_80_0_0_1ab8b5c9e13bafb82e3dff2712ed3269.jpg

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. В сообществе РИА Новости во "ВКонтакте" завершился творческий конкурс, который проходил с 13 по 20 июня. Для участия пользователям необходимо было сделать фото необычного места, где они читали РИА Новости во "ВКонтакте", и отправить его в специальный чат-бот. По итогам двух недель жюри выбрало 50 работ, а победителей наградили VK Капсулами Нео. Самые лучшие фотографии — в фотоленте Ria.ru.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

фото, фото, вконтакте