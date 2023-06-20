РИА Новости объявило победителей творческого конкурса во "ВКонтакте"

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. В сообществе РИА Новости во "ВКонтакте" завершился творческий конкурс, который проходил с 13 по 20 июня. Для участия пользователям необходимо было сделать фото необычного места, где они читали РИА Новости во "ВКонтакте", и отправить его в специальный чат-бот. По итогам двух недель жюри выбрало 50 работ, а победителей наградили VK Капсулами Нео. Самые лучшие фотографии — в фотоленте Ria.ru.
© Фото : Петр ИвановКаньон на территории России в долине реки Сулак
Каньон на территории России в долине реки Сулак
© Фото : Петр Иванов
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© Фото : Эля ГумбатоваСпасо-Преображенская церковь в Рязани
Спасо-Преображенская церковь в Рязани
© Фото : Эля Гумбатова
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© Фото : Светлана Шева"Голубая бездна", Геленджик
"Голубая бездна", Геленджик
© Фото : Светлана Шева
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© Фото : Коля Лордов
Мамаев курган в Волгограде
Мамаев курган в Волгограде
© Фото : Коля Лордов
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© Фото : Максим СемашкоМемориальный комплекс в Мурманске
Мемориальный комплекс в Мурманске
© Фото : Максим Семашко
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© Фото : Дмитрий КравцовВодопад в Абхазии
Водопад в Абхазии
© Фото : Дмитрий Кравцов
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© Фото : Макс ДобкинОстров Краби, Таиланд
Остров Краби, Таиланд
© Фото : Макс Добкин
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© Фото : Андрей КирилушкинКосмодром Восточный
Космодром Восточный
© Фото : Андрей Кирилушкин
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© Фото : Никита ЗюзинСалют в Санкт-Петербурге
Салют в Санкт-Петербурге
© Фото : Никита Зюзин
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© Фото : Гордей ИвановНабережная в Йошкар-Оле
Набережная в Йошкар-Оле
© Фото : Гордей Иванов
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