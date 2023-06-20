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РИА Новости объявило победителей творческого конкурса во "ВКонтакте" - РИА Новости, 20.06.2023
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16:49 20.06.2023 (обновлено: 17:40 20.06.2023)
https://ria.ru/20230620/konkurs-1879386448.html
РИА Новости объявило победителей творческого конкурса во "ВКонтакте"
РИА Новости объявило победителей творческого конкурса во "ВКонтакте" - РИА Новости, 20.06.2023
РИА Новости объявило победителей творческого конкурса во "ВКонтакте"
В сообществе РИА Новости во "ВКонтакте" завершился творческий конкурс, который проходил с 13 по 20 июня. Для участия пользователям необходимо было сделать фото... РИА Новости, 20.06.2023
2023-06-20T16:49
2023-06-20T17:40
фото
вконтакте
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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. В сообществе РИА Новости во "ВКонтакте" завершился творческий конкурс, который проходил с 13 по 20 июня. Для участия пользователям необходимо было сделать фото необычного места, где они читали РИА Новости во "ВКонтакте", и отправить его в специальный чат-бот. По итогам двух недель жюри выбрало 50 работ, а победителей наградили VK Капсулами Нео. Самые лучшие фотографии — в фотоленте Ria.ru.
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353
60
фото, фото, вконтакте
Фото, ВКонтакте

РИА Новости объявило победителей творческого конкурса во "ВКонтакте"

Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. В сообществе РИА Новости во "ВКонтакте" завершился творческий конкурс, который проходил с 13 по 20 июня. Для участия пользователям необходимо было сделать фото необычного места, где они читали РИА Новости во "ВКонтакте", и отправить его в специальный чат-бот. По итогам двух недель жюри выбрало 50 работ, а победителей наградили VK Капсулами Нео. Самые лучшие фотографии — в фотоленте Ria.ru.
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