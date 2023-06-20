https://ria.ru/20230620/konkurs-1879259229.html
"Россия сегодня" объявит победителей конкурса военной фотожурналистики
"Россия сегодня" объявит победителей конкурса военной фотожурналистики - РИА Новости, 20.06.2023
"Россия сегодня" объявит победителей конкурса военной фотожурналистики
Победителей Всероссийского конкурса военной фотожурналистки, учрежденного международной медиагруппой "Россия сегодня", объявят и наградят во вторник в Москве,... РИА Новости, 20.06.2023
2023-06-20T01:14
2023-06-20T01:14
2023-06-20T01:14
дмитрий киселев
олег газманов
владимир машков
совинформбюро
международный конкурс фотожурналистики имени андрея стенина
москва
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Победителей Всероссийского конкурса военной фотожурналистки, учрежденного международной медиагруппой "Россия сегодня", объявят и наградят во вторник в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе медиагруппы. Конкурс военной фотожурналистики учрежден для журналистов российских СМИ, работающих в зоне проведения специальной военной операции. Из около тысячи работ, присланных на конкурс, международное жюри отобрало 11. Участниками церемонии награждения победителей станут генеральный директор "России сегодня" Дмитрий Киселёв, певец Олег Газманов. В видеоформате к участникам конкурса обратятся художественный руководитель Театра Олега Табакова Владимир Машков и известный сербский кинорежиссер и музыкант Эмир Кустурица. Список победителей и лауреатов конкурса с указанием призовых мест будет также опубликован на его сайте. Работы лауреатов можно будет увидеть с 20 июня до 16 июля в самом центре Москвы - в формате уличной выставки на Арбате, напротив дома 17. "В годы Великой Отечественной войны фотокорреспонденты Совинформбюро вели уникальную фотолетопись подвига нашего народа. Международная медиагруппа "Россия сегодня", продолжая традиции своего великого предшественника, предложила всероссийский фотопроект, чтобы объединить лучшие фотоработы, посвященные специальной военной операции и восстановлению мирной жизни в новых регионах. Это позволит создать военную фотохронику подвигов уже нашего времени", - сказали в пресс-службе медиагруппы. Там отметили, что героями фотографий стали военные, самоотверженно выполняющие свою освободительную миссию, спасатели, врачи, волонтеры, которые трудовым подвигом приближают восстановление мирной жизни. Церемония награждения пройдет в международном мультимедийном центре "России сегодня" на Зубовском бульваре, 4, время начала - 14.00.
https://ria.ru/20230619/marafon-1879046717.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий киселев, олег газманов, владимир машков, совинформбюро, международный конкурс фотожурналистики имени андрея стенина, москва
Дмитрий Киселев, Олег Газманов, Владимир Машков, Совинформбюро, Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина, Москва
"Россия сегодня" объявит победителей конкурса военной фотожурналистики
В Москве объявят победителей конкурса военной фотожурналистики "России сегодня"
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Победителей Всероссийского конкурса военной фотожурналистки, учрежденного международной медиагруппой "Россия сегодня", объявят и наградят во вторник в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе медиагруппы.
Конкурс военной фотожурналистики учрежден для журналистов российских СМИ, работающих в зоне проведения специальной военной операции. Из около тысячи работ, присланных на конкурс, международное жюри отобрало 11.
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Участниками церемонии награждения победителей станут генеральный директор "России сегодня" Дмитрий Киселёв
, певец Олег Газманов
. В видеоформате к участникам конкурса обратятся художественный руководитель Театра Олега Табакова Владимир Машков
и известный сербский кинорежиссер и музыкант Эмир Кустурица
.
Список победителей и лауреатов конкурса с указанием призовых мест будет также опубликован на его сайте.
Работы лауреатов можно будет увидеть с 20 июня до 16 июля в самом центре Москвы - в формате уличной выставки на Арбате, напротив дома 17.
"В годы Великой Отечественной войны фотокорреспонденты Совинформбюро
вели уникальную фотолетопись подвига нашего народа. Международная медиагруппа "Россия сегодня", продолжая традиции своего великого предшественника, предложила всероссийский фотопроект, чтобы объединить лучшие фотоработы, посвященные специальной военной операции и восстановлению мирной жизни в новых регионах. Это позволит создать военную фотохронику подвигов уже нашего времени", - сказали в пресс-службе медиагруппы.
Там отметили, что героями фотографий стали военные, самоотверженно выполняющие свою освободительную миссию, спасатели, врачи, волонтеры, которые трудовым подвигом приближают восстановление мирной жизни.
Церемония награждения пройдет в международном мультимедийном центре "России сегодня" на Зубовском бульваре, 4, время начала - 14.00.
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