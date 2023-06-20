https://ria.ru/20230620/kombat-1879331122.html

Власти Чукотки передали цифровые ретрансляторы "Комбат" в зону спецоперации

Власти Чукотки передали цифровые ретрансляторы "Комбат" в зону спецоперации - РИА Новости, 20.06.2023

Власти Чукотки передали цифровые ретрансляторы "Комбат" в зону спецоперации

Власти Чукотки передали военнослужащим, находящимся в зоне специальной военной операции, маскировочные комплекты и цифровые ретрансляторы "Комбат" с мобильными... РИА Новости, 20.06.2023

2023-06-20T13:18

2023-06-20T13:18

2023-06-20T13:18

надежные люди

чукотка

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

владислав кузнецов

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ВЛАДИВОСТОК, 20 июн - РИА Новости. Власти Чукотки передали военнослужащим, находящимся в зоне специальной военной операции, маскировочные комплекты и цифровые ретрансляторы "Комбат" с мобильными рациями, написал врио губернатора Владислав Кузнецов в своем telegram-канале. "Организована важная работа по обеспечению чукотского управления Росгвардии экипировкой и специальными техническими средствами. Были переданы 8 маскировочных комплектов и 50 цифровых ретрансляторов "Комбат" с мобильными рациями. Будем еще приобретать сигнализационные комплексы, средства индивидуальной бронезащиты - все, что требуется нашим бойцам", - сообщил Кузнецов. Он отметил, что в округе обсуждался вопрос о включении сотрудников Росгвардии, находящихся в зоне спецоперации, в список получающих региональные льготы по оплате коммунальных платежей. Кузнецов пообещал, что эта инициатива будет реализована.

https://ria.ru/20230620/kvadrotsikly-1879268625.html

чукотка

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чукотка, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), владислав кузнецов