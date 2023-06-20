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Власти Чукотки передали цифровые ретрансляторы "Комбат" в зону спецоперации - РИА Новости, 20.06.2023
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Надежные люди
 
13:18 20.06.2023
https://ria.ru/20230620/kombat-1879331122.html
Власти Чукотки передали цифровые ретрансляторы "Комбат" в зону спецоперации
Власти Чукотки передали цифровые ретрансляторы "Комбат" в зону спецоперации - РИА Новости, 20.06.2023
Власти Чукотки передали цифровые ретрансляторы "Комбат" в зону спецоперации
Власти Чукотки передали военнослужащим, находящимся в зоне специальной военной операции, маскировочные комплекты и цифровые ретрансляторы "Комбат" с мобильными... РИА Новости, 20.06.2023
2023-06-20T13:18
2023-06-20T13:18
надежные люди
чукотка
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
владислав кузнецов
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ВЛАДИВОСТОК, 20 июн - РИА Новости. Власти Чукотки передали военнослужащим, находящимся в зоне специальной военной операции, маскировочные комплекты и цифровые ретрансляторы "Комбат" с мобильными рациями, написал врио губернатора Владислав Кузнецов в своем telegram-канале. "Организована важная работа по обеспечению чукотского управления Росгвардии экипировкой и специальными техническими средствами. Были переданы 8 маскировочных комплектов и 50 цифровых ретрансляторов "Комбат" с мобильными рациями. Будем еще приобретать сигнализационные комплексы, средства индивидуальной бронезащиты - все, что требуется нашим бойцам", - сообщил Кузнецов. Он отметил, что в округе обсуждался вопрос о включении сотрудников Росгвардии, находящихся в зоне спецоперации, в список получающих региональные льготы по оплате коммунальных платежей. Кузнецов пообещал, что эта инициатива будет реализована.
https://ria.ru/20230620/kvadrotsikly-1879268625.html
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чукотка, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), владислав кузнецов
Надежные люди, Чукотка, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Владислав Кузнецов
Власти Чукотки передали цифровые ретрансляторы "Комбат" в зону спецоперации

Власти Чукотки передали ретрансляторы "Комбат" с мобильными рациями в зону спецоперации

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские военные
Российские военные - РИА Новости, 1920, 20.06.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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ВЛАДИВОСТОК, 20 июн - РИА Новости. Власти Чукотки передали военнослужащим, находящимся в зоне специальной военной операции, маскировочные комплекты и цифровые ретрансляторы "Комбат" с мобильными рациями, написал врио губернатора Владислав Кузнецов в своем telegram-канале.
«
"Организована важная работа по обеспечению чукотского управления Росгвардии экипировкой и специальными техническими средствами. Были переданы 8 маскировочных комплектов и 50 цифровых ретрансляторов "Комбат" с мобильными рациями. Будем еще приобретать сигнализационные комплексы, средства индивидуальной бронезащиты - все, что требуется нашим бойцам", - сообщил Кузнецов.
Он отметил, что в округе обсуждался вопрос о включении сотрудников Росгвардии, находящихся в зоне спецоперации, в список получающих региональные льготы по оплате коммунальных платежей.
Кузнецов пообещал, что эта инициатива будет реализована.
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