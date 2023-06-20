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Нарышкин: украинские госслужащие все чаще не возвращаются из-за границы - РИА Новости, 20.06.2023
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11:05 20.06.2023
https://ria.ru/20230620/komandirovki-1879296112.html
Нарышкин: украинские госслужащие все чаще не возвращаются из-за границы
Нарышкин: украинские госслужащие все чаще не возвращаются из-за границы - РИА Новости, 20.06.2023
Нарышкин: украинские госслужащие все чаще не возвращаются из-за границы
Набирает обороты тенденция невозвращения в Киев заканчивающих долгосрочные загранкомандировки представителей МИД, минобороны, спецслужб и МВД Украины, говорится РИА Новости, 20.06.2023
2023-06-20T11:05
2023-06-20T11:05
сергей нарышкин
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
украина
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Набирает обороты тенденция невозвращения в Киев заканчивающих долгосрочные загранкомандировки представителей МИД, минобороны, спецслужб и МВД Украины, говорится в заявлении пресс-бюро СВР со ссылкой на директора СВР Сергея Нарышкина. "Наряду с массовым исходом из Украины трудоспособного населения набирает обороты тенденция к невозвращению в Киев заканчивающих долгосрочные заграничные командировки представителей МИДа, минобороны, спецслужб и МВД", - сообщает СВР.
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украина
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сергей нарышкин, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), украина
Сергей Нарышкин, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), Украина
Нарышкин: украинские госслужащие все чаще не возвращаются из-за границы

Нарышкин: украинские госслужащие все чаще не возвращаются из заграничных командировок

© РИА Новости / Сергей Мамонтов | Перейти в медиабанкДиректор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин
Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин - РИА Новости, 1920, 20.06.2023
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в медиабанк
Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Набирает обороты тенденция невозвращения в Киев заканчивающих долгосрочные загранкомандировки представителей МИД, минобороны, спецслужб и МВД Украины, говорится в заявлении пресс-бюро СВР со ссылкой на директора СВР Сергея Нарышкина.
"Наряду с массовым исходом из Украины трудоспособного населения набирает обороты тенденция к невозвращению в Киев заканчивающих долгосрочные заграничные командировки представителей МИДа, минобороны, спецслужб и МВД", - сообщает СВР.
Посольство Украины в Лондоне - РИА Новости, 1920, 20.06.2023
СВР призвала работников украинских дипмиссий приезжать в Россию
Вчера, 10:54
 
Сергей НарышкинСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)Украина
 
 
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