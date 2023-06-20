https://ria.ru/20230620/komandirovki-1879296112.html

Нарышкин: украинские госслужащие все чаще не возвращаются из-за границы

Нарышкин: украинские госслужащие все чаще не возвращаются из-за границы - РИА Новости, 20.06.2023

Нарышкин: украинские госслужащие все чаще не возвращаются из-за границы

Набирает обороты тенденция невозвращения в Киев заканчивающих долгосрочные загранкомандировки представителей МИД, минобороны, спецслужб и МВД Украины, говорится РИА Новости, 20.06.2023

2023-06-20T11:05

2023-06-20T11:05

2023-06-20T11:05

сергей нарышкин

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

украина

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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Набирает обороты тенденция невозвращения в Киев заканчивающих долгосрочные загранкомандировки представителей МИД, минобороны, спецслужб и МВД Украины, говорится в заявлении пресс-бюро СВР со ссылкой на директора СВР Сергея Нарышкина. "Наряду с массовым исходом из Украины трудоспособного населения набирает обороты тенденция к невозвращению в Киев заканчивающих долгосрочные заграничные командировки представителей МИДа, минобороны, спецслужб и МВД", - сообщает СВР.

https://ria.ru/20230620/razvedka-1879292478.html

украина

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

сергей нарышкин, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), украина