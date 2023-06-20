https://ria.ru/20230620/komandirovki-1879296112.html
Нарышкин: украинские госслужащие все чаще не возвращаются из-за границы
Нарышкин: украинские госслужащие все чаще не возвращаются из-за границы - РИА Новости, 20.06.2023
Нарышкин: украинские госслужащие все чаще не возвращаются из-за границы
Набирает обороты тенденция невозвращения в Киев заканчивающих долгосрочные загранкомандировки представителей МИД, минобороны, спецслужб и МВД Украины, говорится РИА Новости, 20.06.2023
2023-06-20T11:05
2023-06-20T11:05
2023-06-20T11:05
сергей нарышкин
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154948/29/1549482978_0:335:3046:2048_1920x0_80_0_0_654407395376f13ebd854527617b3bfb.jpg
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Набирает обороты тенденция невозвращения в Киев заканчивающих долгосрочные загранкомандировки представителей МИД, минобороны, спецслужб и МВД Украины, говорится в заявлении пресс-бюро СВР со ссылкой на директора СВР Сергея Нарышкина. "Наряду с массовым исходом из Украины трудоспособного населения набирает обороты тенденция к невозвращению в Киев заканчивающих долгосрочные заграничные командировки представителей МИДа, минобороны, спецслужб и МВД", - сообщает СВР.
https://ria.ru/20230620/razvedka-1879292478.html
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154948/29/1549482978_315:0:3046:2048_1920x0_80_0_0_544d7edb039fca26e515344ea0cf87d3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей нарышкин, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), украина
Сергей Нарышкин, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), Украина
Нарышкин: украинские госслужащие все чаще не возвращаются из-за границы
Нарышкин: украинские госслужащие все чаще не возвращаются из заграничных командировок
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Набирает обороты тенденция невозвращения в Киев заканчивающих долгосрочные загранкомандировки представителей МИД, минобороны, спецслужб и МВД Украины, говорится в заявлении пресс-бюро СВР со ссылкой на директора СВР Сергея Нарышкина.
"Наряду с массовым исходом из Украины трудоспособного населения набирает обороты тенденция к невозвращению в Киев заканчивающих долгосрочные заграничные командировки представителей МИДа, минобороны, спецслужб и МВД", - сообщает СВР.
СВР призвала работников украинских дипмиссий приезжать в Россию