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Протестующие молдавские фермеры въехали на тракторах в Кишинев - РИА Новости, 20.06.2023
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12:11 20.06.2023 (обновлено: 13:28 20.06.2023)
https://ria.ru/20230620/kishinev-1879312032.html
Протестующие молдавские фермеры въехали на тракторах в Кишинев
Протестующие молдавские фермеры въехали на тракторах в Кишинев - РИА Новости, 20.06.2023
Протестующие молдавские фермеры въехали на тракторах в Кишинев
Молдавские фермеры, протестующие против действий правительства, въехали на тракторах в Кишинев, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 20.06.2023
2023-06-20T12:11
2023-06-20T13:28
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КИШИНЕВ, 20 июн — РИА Новости. Молдавские фермеры, протестующие против действий правительства, въехали на тракторах в Кишинев, передает корреспондент РИА Новости. Всего в акции будет задействовано около 100 единиц техники. Сельхозпроизводители намерены временно заблокировать часть центральной дороги молдавской столицы. Организаторы уточнили, что протест согласован с властями.Накануне представители ассоциации "Сила фермеров" провели переговоры с премьер-министром Дорином Речаном и министром сельского хозяйства Владимиром Болей, которые заявили, что власти выполнили обещание выделить дополнительные финансовые средства для аграриев. Лидеры протестов заявили, что не были удовлетворены ответами кабмина."Мы не получили внятного ответа по всем нашим требованиям, поэтому сегодня в знак протеста против бездействия и пустых обещаний мы вывели технику в центр Кишинева", — сказал журналистам исполнительный директор ассоциации "Сила фермеров" Александр Слусарь. Протестующие требуют от правительства приостановить или ограничить импорт зерна с Украины, выделить компенсации для молдавских производителей зерна — порядка 3000 леев за гектар (около 170 долларов), а также просят выплатить задолженности по субсидиям за прошлый год и возместить НДС за топливо. Местные фермеры в 2022 году также проводили акции протеста, выводили тракторы на трассы, чтобы привлечь внимание к своим проблемам: засухе, росту цен на топливо, подорожанию удобрений и пестицидов, проблемам с путями экспорта урожая. Власти страны обещали помочь, министр сельского хозяйства даже говорил о возможном введении режима ЧП из-за проблем в подведомственной ему области, но официально этот вопрос так и не обсуждался.
https://ria.ru/20230619/shor-1879155738.html
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Протесты фермеров в Кишиневе
Протесты фермеров в Кишиневе
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в мире, кишинев, дорин речан, молдавия
В мире, Кишинев, Дорин Речан, Молдавия
Протестующие молдавские фермеры въехали на тракторах в Кишинев

Протестующие молдавские фермеры въехали на тракторах в Кишинев и движутся в центр города

Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 20 июн — РИА Новости. Молдавские фермеры, протестующие против действий правительства, въехали на тракторах в Кишинев, передает корреспондент РИА Новости.
Всего в акции будет задействовано около 100 единиц техники. Сельхозпроизводители намерены временно заблокировать часть центральной дороги молдавской столицы. Организаторы уточнили, что протест согласован с властями.
Накануне представители ассоциации "Сила фермеров" провели переговоры с премьер-министром Дорином Речаном и министром сельского хозяйства Владимиром Болей, которые заявили, что власти выполнили обещание выделить дополнительные финансовые средства для аграриев. Лидеры протестов заявили, что не были удовлетворены ответами кабмина.
"Мы не получили внятного ответа по всем нашим требованиям, поэтому сегодня в знак протеста против бездействия и пустых обещаний мы вывели технику в центр Кишинева", — сказал журналистам исполнительный директор ассоциации "Сила фермеров" Александр Слусарь.
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Протестующие требуют от правительства приостановить или ограничить импорт зерна с Украины, выделить компенсации для молдавских производителей зерна — порядка 3000 леев за гектар (около 170 долларов), а также просят выплатить задолженности по субсидиям за прошлый год и возместить НДС за топливо.
Местные фермеры в 2022 году также проводили акции протеста, выводили тракторы на трассы, чтобы привлечь внимание к своим проблемам: засухе, росту цен на топливо, подорожанию удобрений и пестицидов, проблемам с путями экспорта урожая. Власти страны обещали помочь, министр сельского хозяйства даже говорил о возможном введении режима ЧП из-за проблем в подведомственной ему области, но официально этот вопрос так и не обсуждался.
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