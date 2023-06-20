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В энергокомпании ДТЭК сообщили об обесточивании подстанций в Киеве - РИА Новости, 20.06.2023
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09:21 20.06.2023
https://ria.ru/20230620/kiev-1879278797.html
В энергокомпании ДТЭК сообщили об обесточивании подстанций в Киеве
В энергокомпании ДТЭК сообщили об обесточивании подстанций в Киеве - РИА Новости, 20.06.2023
В энергокомпании ДТЭК сообщили об обесточивании подстанций в Киеве
Во вторник утром четыре высоковольтных подстанции энергетической компании ДТЭК в Киеве оказались обесточены из-за аварии, сообщила компания в своем... РИА Новости, 20.06.2023
2023-06-20T09:21
2023-06-20T09:21
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Во вторник утром четыре высоковольтных подстанции энергетической компании ДТЭК в Киеве оказались обесточены из-за аварии, сообщила компания в своем телеграм-канале. Ранее украинское издание "Клименко тайм" сообщило, что свет исчез во многих районах столицы. "В 07.47 (совпадает с мск) аварийно обесточивались четыре высоковольтных подстанции ДТЭК "Киевские электросети". Без света были жители Подола и Оболони, частично Троещины", - говорится в сообщении. Причины аварии устанавливаются. Утверждается, что энергетики оперативно переключили клиентов на резервные источники питания и восстановили электроснабжение. В ночь на вторник воздушная тревога была объявлена на большей части территории Украины, в том числе в Киеве и Киевской области. Украинское издание "Зеркало недели" сообщало, что взрывы были слышны в Киеве, в Хмельницкой и Винницкой областях Украины. Позже власти Львова заявили о повреждении объекта критической инфраструктуры.
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в мире, киев, украина, киевская область, дтэк
В мире, Киев, Украина, Киевская область, ДТЭК
В энергокомпании ДТЭК сообщили об обесточивании подстанций в Киеве

В энергокомпании ДТЭК сообщили об обесточивании подстанций в Киеве из-за аварии

© AP Photo / Andrew KravchenkoВечерний Киев
Вечерний Киев - РИА Новости, 1920, 20.06.2023
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Вечерний Киев. Архивное фото
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Во вторник утром четыре высоковольтных подстанции энергетической компании ДТЭК в Киеве оказались обесточены из-за аварии, сообщила компания в своем телеграм-канале.
Ранее украинское издание "Клименко тайм" сообщило, что свет исчез во многих районах столицы.
Пожарный украинской службы - РИА Новости, 1920, 20.06.2023
В Киеве и двух областях прогремели взрывы, сообщили СМИ
Вчера, 05:13
"В 07.47 (совпадает с мск) аварийно обесточивались четыре высоковольтных подстанции ДТЭК "Киевские электросети". Без света были жители Подола и Оболони, частично Троещины", - говорится в сообщении.
Причины аварии устанавливаются.
Утверждается, что энергетики оперативно переключили клиентов на резервные источники питания и восстановили электроснабжение.
В ночь на вторник воздушная тревога была объявлена на большей части территории Украины, в том числе в Киеве и Киевской области. Украинское издание "Зеркало недели" сообщало, что взрывы были слышны в Киеве, в Хмельницкой и Винницкой областях Украины. Позже власти Львова заявили о повреждении объекта критической инфраструктуры.
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