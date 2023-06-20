https://ria.ru/20230620/kiev-1879278797.html
В энергокомпании ДТЭК сообщили об обесточивании подстанций в Киеве
В энергокомпании ДТЭК сообщили об обесточивании подстанций в Киеве - РИА Новости, 20.06.2023
В энергокомпании ДТЭК сообщили об обесточивании подстанций в Киеве
Во вторник утром четыре высоковольтных подстанции энергетической компании ДТЭК в Киеве оказались обесточены из-за аварии, сообщила компания в своем... РИА Новости, 20.06.2023
2023-06-20T09:21
2023-06-20T09:21
2023-06-20T09:21
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Во вторник утром четыре высоковольтных подстанции энергетической компании ДТЭК в Киеве оказались обесточены из-за аварии, сообщила компания в своем телеграм-канале. Ранее украинское издание "Клименко тайм" сообщило, что свет исчез во многих районах столицы. "В 07.47 (совпадает с мск) аварийно обесточивались четыре высоковольтных подстанции ДТЭК "Киевские электросети". Без света были жители Подола и Оболони, частично Троещины", - говорится в сообщении. Причины аварии устанавливаются. Утверждается, что энергетики оперативно переключили клиентов на резервные источники питания и восстановили электроснабжение. В ночь на вторник воздушная тревога была объявлена на большей части территории Украины, в том числе в Киеве и Киевской области. Украинское издание "Зеркало недели" сообщало, что взрывы были слышны в Киеве, в Хмельницкой и Винницкой областях Украины. Позже власти Львова заявили о повреждении объекта критической инфраструктуры.
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РИА Новости
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В мире, Киев, Украина, Киевская область, ДТЭК
В энергокомпании ДТЭК сообщили об обесточивании подстанций в Киеве
В энергокомпании ДТЭК сообщили об обесточивании подстанций в Киеве из-за аварии