https://ria.ru/20230620/kibermoshenniki-1879266811.html

МВД разработало способ блокировки расходов со счетов кибермошенников

МВД разработало способ блокировки расходов со счетов кибермошенников - РИА Новости, 20.06.2023

МВД разработало способ блокировки расходов со счетов кибермошенников

Полиция в РФ разработала способ блокировки расходов со счетов кибермошенников в досудебном порядке, соответствующий законопроект разработан ведомством, сообщили РИА Новости, 20.06.2023

2023-06-20T05:36

2023-06-20T05:36

2023-06-20T05:36

россия

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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Полиция в РФ разработала способ блокировки расходов со счетов кибермошенников в досудебном порядке, соответствующий законопроект разработан ведомством, сообщили РИА Новости в МВД России. Ранее МВД РФ сообщило РИА Новости, что намерено получить право замораживать расходные операции на счетах подозреваемых в кибермошенничестве на срок до десяти дней без решения суда. "В отличие от наложения ареста на имущество, состоящего в полном запрете для собственника или иного владельца распоряжаться им, предлагаемые ограничения на распоряжение похищенными денежными средствами адресуются оператору по переводу денежных средств, оператору по переводу электронных денежных средств, оператору связи в целях принятия своевременных мер по прекращению расходных операций в пределах суммы операции, совершенной без добровольного согласия клиента и не связаны с их изъятием и передачей на хранение", – разъяснили в ведомстве особенности новеллы. МВД подсчитало, что "за последние пять лет преступность с использованием информационно-телекоммуникационных технологий увеличилась в три раза с 174,7 тысячи в 2018 году до 522 тысяч в 2022 году". "В настоящее время это четверть всех криминальных деяний в России (26,5%). Более 70% из них занимают дистанционные хищения (71%). Практически все такие преступления (99,7%) выявляются органами внутренних дел РФ", - заключили в ведомстве.

https://ria.ru/20230620/moshennichestvo-1879264501.html

https://ria.ru/20230614/moshennichestvo-1877944311.html

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