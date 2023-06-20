https://ria.ru/20230620/kibermoshenniki-1879262118.html
МВД предложило без суда блокировать расходы со счетов кибермошенников
МВД предложило без суда блокировать расходы со счетов кибермошенников - РИА Новости, 20.06.2023
МВД предложило без суда блокировать расходы со счетов кибермошенников
Полиция в России хочет получить право замораживать расходные операции на счетах подозреваемых в кибермошенничествах на срок до десяти дней без решения суда,... РИА Новости, 20.06.2023
2023-06-20T03:10
2023-06-20T03:10
2023-06-20T03:10
россия
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Полиция в России хочет получить право замораживать расходные операции на счетах подозреваемых в кибермошенничествах на срок до десяти дней без решения суда, сообщили РИА Новости в МВД РФ. По информации полиции, за последние пять лет число преступлений с использованием IT увеличилось в три раза, до 522 тысяч случаев в прошедшем году. При этом следствие не имеет права без суда приостановить операции по счетам. "Законопроектом предлагается дополнить УПК РФ статьей 115, предусматривающей возможность... в случаях, не терпящих отлагательства, при наличии оснований полагать, что счета (вклады, депозиты) использовались или предназначались для использования в преступной деятельности, принимать решение о приостановлении расходных операций с денежными средствами, электронными денежными средствами по указанным счетам (вкладам, депозитам) на срок до десяти суток", - сказали в министерстве. Там добавили, что "в течение десяти суток, на которые приостановлены расходные операции, следователь ... с согласия прокурора должен направить в суд ходатайство о наложении ареста на денежные средства, находящиеся на счетах ... либо вынести постановление об отмене постановления о приостановлении операций по соответствующим счетам". Такие ограничения позволят фигурантам дел тем не менее использовать иные свои деньги на счетах и пользоваться услугами связи. При этом владелец заблокированного счета сможет обжаловать решение о приостановлении расходных операций в суде. Нововведение при этом "не повлечет неоправданное ограничение конституционных прав законопослушных граждан" за счет того, что о принятом решении будет уведомлен прокурор, а дальнейший арест накладываться судом, добавили в МВД. "Внесение соответствующих изменений в УПК РФ обсуждено с заинтересованными ведомствами, большинство которых концептуально поддержали предложенные МВД России новеллы", - добавили в МВД.
https://ria.ru/20230614/moshennichestvo-1877927563.html
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россия
МВД предложило без суда блокировать расходы со счетов кибермошенников
МВД предложило дать полиции право блокировать расходы со счетов кибермошенников без суда
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Полиция в России хочет получить право замораживать расходные операции на счетах подозреваемых в кибермошенничествах на срок до десяти дней без решения суда, сообщили РИА Новости в МВД РФ.
По информации полиции, за последние пять лет число преступлений с использованием IT увеличилось в три раза, до 522 тысяч случаев в прошедшем году. При этом следствие не имеет права без суда приостановить операции по счетам.
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"Законопроектом предлагается дополнить УПК РФ статьей 115, предусматривающей возможность... в случаях, не терпящих отлагательства, при наличии оснований полагать, что счета (вклады, депозиты) использовались или предназначались для использования в преступной деятельности, принимать решение о приостановлении расходных операций с денежными средствами, электронными денежными средствами по указанным счетам (вкладам, депозитам) на срок до десяти суток", - сказали в министерстве.
Там добавили, что "в течение десяти суток, на которые приостановлены расходные операции, следователь ... с согласия прокурора должен направить в суд ходатайство о наложении ареста на денежные средства, находящиеся на счетах ... либо вынести постановление об отмене постановления о приостановлении операций по соответствующим счетам".
Такие ограничения позволят фигурантам дел тем не менее использовать иные свои деньги на счетах и пользоваться услугами связи. При этом владелец заблокированного счета сможет обжаловать решение о приостановлении расходных операций в суде.
Нововведение при этом "не повлечет неоправданное ограничение конституционных прав законопослушных граждан" за счет того, что о принятом решении будет уведомлен прокурор, а дальнейший арест накладываться судом, добавили в МВД.
"Внесение соответствующих изменений в УПК РФ обсуждено с заинтересованными ведомствами, большинство которых концептуально поддержали предложенные МВД России новеллы", - добавили в МВД.
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