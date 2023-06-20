https://ria.ru/20230620/kholod-1879322778.html

Москвичей предупредили о резком похолодании

Москвичей предупредили о резком похолодании - РИА Новости, 20.06.2023

Москвичей предупредили о резком похолодании

Понижение температуры воздуха до плюс 5 возможно в самую короткую ночь в году в Москве, поворот погоды в сторону тепла произойдет с 22 июня, сообщила в своем... РИА Новости, 20.06.2023

2023-06-20T12:43

2023-06-20T12:43

2023-06-20T12:43

погода

москва

татьяна позднякова

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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Понижение температуры воздуха до плюс 5 возможно в самую короткую ночь в году в Москве, поворот погоды в сторону тепла произойдет с 22 июня, сообщила в своем телеграм-канале главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова. "Утром 20 июня небо над столичным регионом украсили белые барашки высоко-кучевых облаков. Это сказалась близость холодного атмосферного фронта. Ночью 21 июня, самой короткой в году, на высоте 1,5 километра температура воздуха понизится до плюс 5 градусов. И в приземном слое воздуха местами возможно понижение до плюс 5 градусов, что близко к рекордно низкой для этих чисел июня", - рассказала Позднякова. Она отметила, что в последующую ночь синоптическая ситуация в Москве и области не изменится, регион останется на восточной холодной окраине антициклона с центром над Баренцевым морем. "Поворот погоды в сторону тепла произойдет с первых дней астрономического лета, 22 июня", - добавила синоптик.

москва

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

погода, москва, татьяна позднякова