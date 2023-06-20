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Москвичей предупредили о резком похолодании - РИА Новости, 20.06.2023
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12:43 20.06.2023
https://ria.ru/20230620/kholod-1879322778.html
Москвичей предупредили о резком похолодании
Москвичей предупредили о резком похолодании - РИА Новости, 20.06.2023
Москвичей предупредили о резком похолодании
Понижение температуры воздуха до плюс 5 возможно в самую короткую ночь в году в Москве, поворот погоды в сторону тепла произойдет с 22 июня, сообщила в своем... РИА Новости, 20.06.2023
2023-06-20T12:43
2023-06-20T12:43
погода
москва
татьяна позднякова
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Понижение температуры воздуха до плюс 5 возможно в самую короткую ночь в году в Москве, поворот погоды в сторону тепла произойдет с 22 июня, сообщила в своем телеграм-канале главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова. "Утром 20 июня небо над столичным регионом украсили белые барашки высоко-кучевых облаков. Это сказалась близость холодного атмосферного фронта. Ночью 21 июня, самой короткой в году, на высоте 1,5 километра температура воздуха понизится до плюс 5 градусов. И в приземном слое воздуха местами возможно понижение до плюс 5 градусов, что близко к рекордно низкой для этих чисел июня", - рассказала Позднякова. Она отметила, что в последующую ночь синоптическая ситуация в Москве и области не изменится, регион останется на восточной холодной окраине антициклона с центром над Баренцевым морем. "Поворот погоды в сторону тепла произойдет с первых дней астрономического лета, 22 июня", - добавила синоптик.
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погода, москва, татьяна позднякова
Погода, Москва, Татьяна Позднякова
Москвичей предупредили о резком похолодании

Синоптик Позднякова: в ночь на 22 июня температура в Москве опустится до пяти градусов

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЖители Москвы в парке "Зарядье"
Жители Москвы в парке Зарядье - РИА Новости, 1920, 20.06.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Жители Москвы в парке "Зарядье". Архивное фото
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Понижение температуры воздуха до плюс 5 возможно в самую короткую ночь в году в Москве, поворот погоды в сторону тепла произойдет с 22 июня, сообщила в своем телеграм-канале главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова.
"Утром 20 июня небо над столичным регионом украсили белые барашки высоко-кучевых облаков. Это сказалась близость холодного атмосферного фронта. Ночью 21 июня, самой короткой в году, на высоте 1,5 километра температура воздуха понизится до плюс 5 градусов. И в приземном слое воздуха местами возможно понижение до плюс 5 градусов, что близко к рекордно низкой для этих чисел июня", - рассказала Позднякова.
Она отметила, что в последующую ночь синоптическая ситуация в Москве и области не изменится, регион останется на восточной холодной окраине антициклона с центром над Баренцевым морем.
"Поворот погоды в сторону тепла произойдет с первых дней астрономического лета, 22 июня", - добавила синоптик.
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