https://ria.ru/20230620/khimki-1879387679.html

Более 60 школ и детсадов открыли в Химках за 10 лет

Более 60 школ и детсадов открыли в Химках за 10 лет - РИА Новости, 20.06.2023

Более 60 школ и детсадов открыли в Химках за 10 лет

На территории подмосковных Химок за 10 лет открылись 15 новых школ, 37 детских садов и девять мини-детсадов, сообщил глава городского округа Дмитрий Волошин в... РИА Новости, 20.06.2023

2023-06-20T16:32

2023-06-20T16:32

2023-06-20T16:32

химки

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МОСКВА, 20 июн – РИА Новости. На территории подмосковных Химок за 10 лет открылись 15 новых школ, 37 детских садов и девять мини-детсадов, сообщил глава городского округа Дмитрий Волошин в ежегодном обращении к жителям."Все больше молодых семей выбирают наш город своим домом. Для нас это показатель эффективной работы, достойного уровня жизни, заработной платы, которые обеспечиваем для наших жителей. При этом огромная нагрузка ложится на систему образования", - цитирует пресс-служба администрации округа слова Волошина.Он назвал образование чувствительной темой, над которой работает большая команда.Кроме того, в ближайшие годы в округе запланировали возвести еще шесть школ, 15 новых детсадов. Также в планах капитально отремонтировать пять школ."Сегодня в нашем городе учатся почти 35 тысяч школьников и еще 18 тысяч малышей посещают детские сады. Чтобы сократить очереди, мы открываем новые и обновляем уже существующие школы и детские сады", - отметил Волошин.Как отмечается в сообщении, на сегодняшний день активными темпами идет модернизация школы-интерната "Кадетский корпус". Там обучение проходят почти 300 ребят. Это уникальное учреждение, в котором сформированы два кадетских класса под кураторством Следственного комитета РФ. Ожидается, что к новому учебному году там будет укреплен фундамент, кровля и фасад здания. Также там обновят кабинеты, библиотеку, актовый и спортзалы, а также установят новое мультимедийное оборудование в классах.По данным пресс-службы, в городском округе большое внимание уделяется поддержке педагогов. Всего в системе образования Химок трудятся 1613 учителей и почти 1 тысяча воспитателей. С помощью программы "Социальная ипотека" 26 педагогов получили сертификаты на приобретение жилья, а двое получат в этом году. В прошлом году в округе проиндексировали на пять процентов зарплату педагогов и директоров школ, которые показывают хорошие результаты.Волошин отметил, что школы Химок занимают высокие позиции в рейтингах Московской области. Гимназия №4 и Химкинский лицей стали флагманскими школами региона. Вместе со школой №14 и гимназией №9 они входят в топ-100 лучших в Подмосковье. В 2022 году семь школ Химок получили гранты губернатора за высокие достижения педагогов и работу с одаренными детьми.В 2023 году 180 учеников округа стали призерами и победителями регионального этапа Всероссийской Олимпиады школьников. Кроме того, почти 100 ребят победили в региональном туре Всероссийского чемпионата "Профессионалы", 12 из них вошли в состав сборной Подмосковья для участия в финале национального уровня.

https://ria.ru/20230616/khimki-1878722200.html

https://radiosputnik.ria.ru/20230601/khimki-1875522814.html

химки

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

химки