Архиепископ объяснил, почему в России улучшилось отношение к католикам
Пецци: встреча Папы и патриарха Кирилла улучшила отношение к католикам в России
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкМитрополит Архиепархии Божией Матери в Москве, архиепископ Павел Пецци
Митрополит Архиепархии Божией Матери в Москве, архиепископ Павел Пецци. Архивное фото
МОСКВА, 20 июн – РИА Новости. Историческая встреча папы Римского Франциска и патриарха Московского и всея Руси Кирилла в 2016 году в Гаване привела к улучшению отношения к католической общине в российской провинции и улучшению взаимодействия с Русской православной церковью, рассказал в интервью РИА Новости председатель Конференции католических епископов России (ККЕР) архиепископ Павел Пецци.
Первая и пока единственная в истории встреча глав Римско-католической и Русской православной церквей состоялась в 2016 году на Кубе.
"Встреча (патриарха Московского и всея Руси Кирилла и папы Римского Франциска в Гаване в 2016 году – ред.) очень сильно повлияла на жизнь католической общины в России. Во-первых, мы заметили, что во многих местах, особенно в провинции, стали лучше принимать Католическую церковь. Во-вторых, конечно же, улучшились взаимоотношения между Римско-католической и Русской православной церковью на всех уровнях. Я бы сказал, что стало меньше страха встречаться и больше желания знакомиться друг с другом, делать что-то вместе", - сказал Пецци.
Он также с сожалением отметил, что "кое-где" местные власти в РФ все еще "не очень ясно представляют, что такое Католическая церковь, и относятся к ней не слишком приветливо".
"Самое важное – это дружеские отношения между конкретными католиками и православными: на уровне иерархов, духовенства, мирян и особенно молодежи. Такие контакты могли бы способствовать развитию отношений Римско-католической и Русской православной церкви", - заключил собеседник агентства.