https://ria.ru/20230620/katoliki-1879270139.html

Архиепископ объяснил, почему в России улучшилось отношение к католикам

Архиепископ объяснил, почему в России улучшилось отношение к католикам - РИА Новости, 20.06.2023

Архиепископ объяснил, почему в России улучшилось отношение к католикам

Историческая встреча папы Римского Франциска и патриарха Московского и всея Руси Кирилла в 2016 году в Гаване привела к улучшению отношения к католической... РИА Новости, 20.06.2023

2023-06-20T07:11

2023-06-20T07:11

2023-06-20T07:11

религия

гавана

россия

куба

франциск (хорхе марио бергольо)

русская православная церковь

павел пецци

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МОСКВА, 20 июн – РИА Новости. Историческая встреча папы Римского Франциска и патриарха Московского и всея Руси Кирилла в 2016 году в Гаване привела к улучшению отношения к католической общине в российской провинции и улучшению взаимодействия с Русской православной церковью, рассказал в интервью РИА Новости председатель Конференции католических епископов России (ККЕР) архиепископ Павел Пецци. Первая и пока единственная в истории встреча глав Римско-католической и Русской православной церквей состоялась в 2016 году на Кубе. "Встреча (патриарха Московского и всея Руси Кирилла и папы Римского Франциска в Гаване в 2016 году – ред.) очень сильно повлияла на жизнь католической общины в России. Во-первых, мы заметили, что во многих местах, особенно в провинции, стали лучше принимать Католическую церковь. Во-вторых, конечно же, улучшились взаимоотношения между Римско-католической и Русской православной церковью на всех уровнях. Я бы сказал, что стало меньше страха встречаться и больше желания знакомиться друг с другом, делать что-то вместе", - сказал Пецци. Он также с сожалением отметил, что "кое-где" местные власти в РФ все еще "не очень ясно представляют, что такое Католическая церковь, и относятся к ней не слишком приветливо". "Самое важное – это дружеские отношения между конкретными католиками и православными: на уровне иерархов, духовенства, мирян и особенно молодежи. Такие контакты могли бы способствовать развитию отношений Римско-католической и Русской православной церкви", - заключил собеседник агентства.

https://ria.ru/20230620/katoliki-1879269515.html

https://ria.ru/20230605/raskol-1876146023.html

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гавана, россия, куба, франциск (хорхе марио бергольо), русская православная церковь, павел пецци