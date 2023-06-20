https://ria.ru/20230620/kapremont-1879329908.html
Специалисты завершили капитальный ремонт Павелецкой набережной
Специалисты завершили капитальный ремонт Павелецкой набережной - РИА Новости, 20.06.2023
Специалисты завершили капитальный ремонт Павелецкой набережной
Специалисты комплекса городского хозяйства завершили капитальный ремонт Павелецкой набережной на юге столицы, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ РИА Новости, 20.06.2023
2023-06-20T13:15
2023-06-20T13:15
2023-06-20T13:15
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москва
петр бирюков
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства завершили капитальный ремонт Павелецкой набережной на юге столицы, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Содержанию набережных уделяется особое внимание, все они регулярно проходят плановый ремонт, при необходимости - капитальный. В этом году обновили Павелецкую набережную. Капремонт сооружения был необходим из-за разрушения гранитной облицовки и необходимости замены швов между плитами", - сказал Бирюков. Заммэра подчеркнул, что работы проводились в дневное время с привлечением минимального количества техники. "В рамках проекта отремонтировали карнизы набережной и гранитную облицовку, установили в проектное положение блоки парапета, частично заменив их, поставили новые элементы чугунного ограждения вместо поврежденных. Провели расшивку швов гранитной облицовки, что необходимо для обеспечения безопасной эксплуатации объекта", - пояснил Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что на время ремонта движение транспорта по Павелецкой набережной не ограничивали, для пешеходов были организованы удобные и безопасные проходы.
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москва
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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москва, петр бирюков
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Петр Бирюков
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства завершили капитальный ремонт Павелецкой набережной на юге столицы, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Содержанию набережных уделяется особое внимание, все они регулярно проходят плановый ремонт, при необходимости - капитальный. В этом году обновили Павелецкую набережную. Капремонт сооружения был необходим из-за разрушения гранитной облицовки и необходимости замены швов между плитами", - сказал Бирюков.
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Заммэра подчеркнул, что работы проводились в дневное время с привлечением минимального количества техники.
"В рамках проекта отремонтировали карнизы набережной и гранитную облицовку, установили в проектное положение блоки парапета, частично заменив их, поставили новые элементы чугунного ограждения вместо поврежденных. Провели расшивку швов гранитной облицовки, что необходимо для обеспечения безопасной эксплуатации объекта", - пояснил Бирюков
.
Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что на время ремонта движение транспорта по Павелецкой набережной не ограничивали, для пешеходов были организованы удобные и безопасные проходы.