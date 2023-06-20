https://ria.ru/20230620/kadry-1879450899.html

Владимиров: обеспеченность медицинскими кадрами на селе достигла 83%

Владимиров: обеспеченность медицинскими кадрами на селе достигла 83% - РИА Новости, 20.06.2023

Владимиров: обеспеченность медицинскими кадрами на селе достигла 83%

Обеспеченность медицинскими кадрами сельских территорий Ставрополья выросла с 70% до 83% благодаря реализации региональной госпрограммы "Развитие... РИА Новости, 20.06.2023

2023-06-20T21:42

2023-06-20T21:42

2023-06-20T21:43

ставропольский край

общество

ставропольский край

владимир владимиров

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СТАВРОПОЛЬ, 20 июн - РИА Новости. Обеспеченность медицинскими кадрами сельских территорий Ставрополья выросла с 70% до 83% благодаря реализации региональной госпрограммы "Развитие здравоохранения", сообщил губернатор края Владимир Владимиров."Мы видим нехватку врачей, особенно в сельской местности. И проблему эту планомерно решаем. Целевой набор увеличили, ежегодно до 170 человек по этой программе выпускаются из медвузов. Понятно, что есть разные жизненные обстоятельства, не все целевики возвращаются потом в село, но большая часть работают и проявляют себя очень хорошо. В начале этой работы обеспеченность медицинскими кадрами в сельских территориях составлял 70%, сейчас уже 83%. И программа будет продолжена", - привели слова Владимирова в управлении пресс-службы и информационной политики губернатора и правительства Ставропольского края.Кроме того, проблема нехватки медперсонала в сельских территориях решается благодаря краевому проекту "За здоровье". Только за 5 месяцев текущего года в территории края выехало более 520 мобильных медицинских бригад, которые провели осмотры почти 17 тысяч человек. Удалось выявить порядка 2,5 тысяч заболеваний."Если во время пандемии коронавируса смертность в крае выросла более, чем в полтора раза, то сегодня смертность ниже, чем она была в допандемийный 2019 год. И существенный вклад в эту позитивную тенденцию внес проект "За здоровье", - отметил губернатор.Владимиров добавил, что проект будет расширяться и в скором времени медбригады, выезжающие в отдаленные села, оснастят новейшим лабораторным комплексом, который позволит выявлять заболевания на уровне стационарного оборудования.

https://ria.ru/20230620/proekt-1879435967.html

https://ria.ru/20230529/oborot-1874889227.html

ставропольский край

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, ставропольский край, владимир владимиров