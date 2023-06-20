https://ria.ru/20230620/investproekt-1879426215.html

Компания "Свеза" реализует в Костромской области еще один инвестпроект

Компания "Свеза" реализует в Костромской области еще один инвестпроект - РИА Новости, 20.06.2023

Компания "Свеза" реализует в Костромской области еще один инвестпроект

Компания "Свеза" при поддержке администрации Костромской области приступила в регионе к реализации еще одного инвестпроекта, открыв на Мантуровском комбинате... РИА Новости, 20.06.2023

2023-06-20T18:42

2023-06-20T18:42

2023-06-20T18:43

костромская область

экономика

костромская область

мантурово

кострома

сергей ситников

свеза

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КОСТРОМА, 20 июн - РИА Новости. Компания "Свеза" при поддержке администрации Костромской области приступила в регионе к реализации еще одного инвестпроекта, открыв на Мантуровском комбинате новую сушильную линию, сообщает пресс-служба областной администрации. Сообщается, что компания "Свеза" открыла на Мантуровском комбинате новую экологичную энергоэффективную сушильную линию. В среду состоялся торжественный запуск нового оборудования. "Новое оборудование позволит улучшить качественные показатели продукции, повысить производительность предприятия, на 35% сократить потребление энергии. Стоимость проекта составила 151 миллион рублей, это очередной шаг в реализации инвестиционной программы предприятия", - информирует обладминистрация, уточняя, что всего за последние четыре года инвестиции компании в модернизацию производственного и энергетического оборудования составили около 2 миллиардов рублей. На открытии линии губернатор Костромской области Сергей Ситников подчеркнул, что предприятие развивается, несмотря на санкции. Администрация региона помогает предприятию в поисках новых рынков сбыта и подготовке квалифицированных кадров. "Мы предприняли ряд усилий, чтобы помочь производителям, переработчикам древесины найти новые рынки сбыта. В этом плане нам очень хорошо помогли торгпредства тех стран, которые не поддерживают санкции в отношении нашей страны и продолжают с нами активно работать", - цитирует губернатора Ситникова пресс-служба обладминистрации. Губернатор подчеркнул, что сегодня самая главная задача для предприятий в Мантурово и Костроме - перестроить систему профессионально-технического образования для подготовки новых кадров, которые необходимы для этих производств. По данным областной администрации, фанерный комбинат "Свеза" в городе Мантурово является градообразующим предприятием. В 2021 году между администрацией Костромской области, муниципалитетом и компанией "Свеза" было заключено трехстороннее соглашение о реализации четырехлетней программы социально-экономического развития города. Общий объем областных, муниципальных вложений и средств инвестора составил 4 миллиарда рублей. "Одно из значимых мероприятий программы - газификация. Компания "Свеза" в течение трех лет выделит порядка 40 миллионов рублей на газификацию домов для почти 300 своих сотрудников. Жителям города, где располагается комбинат, будет предоставлена субсидия на подключение к газовым сетям", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230617/investklimat-1878935898.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, костромская область, мантурово, кострома, сергей ситников, свеза