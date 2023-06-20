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Компания "Свеза" реализует в Костромской области еще один инвестпроект - РИА Новости, 20.06.2023
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Костромская область
 
18:42 20.06.2023 (обновлено: 18:43 20.06.2023)
https://ria.ru/20230620/investproekt-1879426215.html
Компания "Свеза" реализует в Костромской области еще один инвестпроект
Компания "Свеза" реализует в Костромской области еще один инвестпроект - РИА Новости, 20.06.2023
Компания "Свеза" реализует в Костромской области еще один инвестпроект
Компания "Свеза" при поддержке администрации Костромской области приступила в регионе к реализации еще одного инвестпроекта, открыв на Мантуровском комбинате... РИА Новости, 20.06.2023
2023-06-20T18:42
2023-06-20T18:43
костромская область
экономика
костромская область
мантурово
кострома
сергей ситников
свеза
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КОСТРОМА, 20 июн - РИА Новости. Компания "Свеза" при поддержке администрации Костромской области приступила в регионе к реализации еще одного инвестпроекта, открыв на Мантуровском комбинате новую сушильную линию, сообщает пресс-служба областной администрации. Сообщается, что компания "Свеза" открыла на Мантуровском комбинате новую экологичную энергоэффективную сушильную линию. В среду состоялся торжественный запуск нового оборудования. "Новое оборудование позволит улучшить качественные показатели продукции, повысить производительность предприятия, на 35% сократить потребление энергии. Стоимость проекта составила 151 миллион рублей, это очередной шаг в реализации инвестиционной программы предприятия", - информирует обладминистрация, уточняя, что всего за последние четыре года инвестиции компании в модернизацию производственного и энергетического оборудования составили около 2 миллиардов рублей. На открытии линии губернатор Костромской области Сергей Ситников подчеркнул, что предприятие развивается, несмотря на санкции. Администрация региона помогает предприятию в поисках новых рынков сбыта и подготовке квалифицированных кадров. "Мы предприняли ряд усилий, чтобы помочь производителям, переработчикам древесины найти новые рынки сбыта. В этом плане нам очень хорошо помогли торгпредства тех стран, которые не поддерживают санкции в отношении нашей страны и продолжают с нами активно работать", - цитирует губернатора Ситникова пресс-служба обладминистрации. Губернатор подчеркнул, что сегодня самая главная задача для предприятий в Мантурово и Костроме - перестроить систему профессионально-технического образования для подготовки новых кадров, которые необходимы для этих производств. По данным областной администрации, фанерный комбинат "Свеза" в городе Мантурово является градообразующим предприятием. В 2021 году между администрацией Костромской области, муниципалитетом и компанией "Свеза" было заключено трехстороннее соглашение о реализации четырехлетней программы социально-экономического развития города. Общий объем областных, муниципальных вложений и средств инвестора составил 4 миллиарда рублей. "Одно из значимых мероприятий программы - газификация. Компания "Свеза" в течение трех лет выделит порядка 40 миллионов рублей на газификацию домов для почти 300 своих сотрудников. Жителям города, где располагается комбинат, будет предоставлена субсидия на подключение к газовым сетям", - говорится в сообщении.
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экономика, костромская область, мантурово, кострома, сергей ситников, свеза
Костромская область, Экономика, Костромская область, Мантурово, Кострома, Сергей Ситников, Свеза

Компания "Свеза" реализует в Костромской области еще один инвестпроект

© iStock.com / Mik122В Костроме
В Костроме - РИА Новости, 1920, 20.06.2023
© iStock.com / Mik122
В Костроме. Архивное фото
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КОСТРОМА, 20 июн - РИА Новости. Компания "Свеза" при поддержке администрации Костромской области приступила в регионе к реализации еще одного инвестпроекта, открыв на Мантуровском комбинате новую сушильную линию, сообщает пресс-служба областной администрации.
Сообщается, что компания "Свеза" открыла на Мантуровском комбинате новую экологичную энергоэффективную сушильную линию. В среду состоялся торжественный запуск нового оборудования.
«
"Новое оборудование позволит улучшить качественные показатели продукции, повысить производительность предприятия, на 35% сократить потребление энергии. Стоимость проекта составила 151 миллион рублей, это очередной шаг в реализации инвестиционной программы предприятия", - информирует обладминистрация, уточняя, что всего за последние четыре года инвестиции компании в модернизацию производственного и энергетического оборудования составили около 2 миллиардов рублей.
На открытии линии губернатор Костромской области Сергей Ситников подчеркнул, что предприятие развивается, несмотря на санкции. Администрация региона помогает предприятию в поисках новых рынков сбыта и подготовке квалифицированных кадров.
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"Мы предприняли ряд усилий, чтобы помочь производителям, переработчикам древесины найти новые рынки сбыта. В этом плане нам очень хорошо помогли торгпредства тех стран, которые не поддерживают санкции в отношении нашей страны и продолжают с нами активно работать", - цитирует губернатора Ситникова пресс-служба обладминистрации.
Губернатор подчеркнул, что сегодня самая главная задача для предприятий в Мантурово и Костроме - перестроить систему профессионально-технического образования для подготовки новых кадров, которые необходимы для этих производств.
По данным областной администрации, фанерный комбинат "Свеза" в городе Мантурово является градообразующим предприятием. В 2021 году между администрацией Костромской области, муниципалитетом и компанией "Свеза" было заключено трехстороннее соглашение о реализации четырехлетней программы социально-экономического развития города. Общий объем областных, муниципальных вложений и средств инвестора составил 4 миллиарда рублей.
«
"Одно из значимых мероприятий программы - газификация. Компания "Свеза" в течение трех лет выделит порядка 40 миллионов рублей на газификацию домов для почти 300 своих сотрудников. Жителям города, где располагается комбинат, будет предоставлена субсидия на подключение к газовым сетям", - говорится в сообщении.

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