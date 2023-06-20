https://ria.ru/20230620/infrastruktura-1879268486.html
Во Львове сообщили о повреждении объекта критической инфраструктуры
Во Львове сообщили о повреждении объекта критической инфраструктуры - РИА Новости, 20.06.2023
Во Львове сообщили о повреждении объекта критической инфраструктуры
Во Львове получил повреждения объект критической инфраструктуры, сообщил украинский телеканал ТСН со ссылкой на областную военную администрацию. РИА Новости, 20.06.2023
2023-06-20T06:30
2023-06-20T06:30
2023-06-20T14:32
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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Во Львове получил повреждения объект критической инфраструктуры, сообщил украинский телеканал ТСН со ссылкой на областную военную администрацию."Предварительно: во Львове есть попадание в объект критической инфраструктуры. Люди не пострадали. Был пожар. На месте работают все службы", — заявили в администрации.Сегодня рано утром во Львовской области звучала воздушная тревога. По данным украинских СМИ, в городе и области прогремели взрывы.Кроме того, сообщалось о взрывах в Киеве, Хмельницкой и Винницкой областях. На большей части территории Украины объявили воздушную тревогу.Удары по украинской инфраструктуре российские военные начали наносить 10 октября — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке Москвы, стоят украинские спецслужбы. Они наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей Украине.
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львов, львовская область, вооруженные силы рф, в мире, киев
Специальная военная операция на Украине, Львов, Львовская область, Вооруженные силы РФ, В мире, Киев
Во Львове сообщили о повреждении объекта критической инфраструктуры
Львовская военная администрация заявила о повреждении объекта критической инфраструктуры