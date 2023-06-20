https://ria.ru/20230620/infektsii-1879283646.html

Роспотребнадзор оценил риски распространения инфекций в Херсонской области

Роспотребнадзор оценил риски распространения инфекций в Херсонской области - РИА Новости, 20.06.2023

Роспотребнадзор оценил риски распространения инфекций в Херсонской области

Ситуация по инфекционной заболеваемости в Херсонской области остаётся стабильной, проводятся мероприятия для снижения рисков распространения инфекций, сообщила... РИА Новости, 20.06.2023

2023-06-20T09:54

2023-06-20T09:54

2023-06-20T09:54

разрушение каховской гэс

херсонская область

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Ситуация по инфекционной заболеваемости в Херсонской области остаётся стабильной, проводятся мероприятия для снижения рисков распространения инфекций, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. "Осуществляется оперативный мониторинг и оценка инфекционной заболеваемости среди населения в зоне ЧС. В настоящее время ситуация оценивается как стабильная", - говорится в сообщении. Роспотребнадзор реализует комплекс профилактических и противоэпидемических мероприятий, направленных на снижение рисков возникновения и распространения инфекционных заболеваний в Херсонской области и на прилегающих территориях, уточнили в пресс-службе. Кроме того, проводится контроль за проведением дезинфекционных мероприятий и комплексный мониторинг качества питьевой воды, отметили в ведомстве. Нарастающим итогом отобрано более 350 проб питьевой и морской воды, а также воды из Северо-Крымского канала и поверхностных водоемов в зоне подтопления, донных отложений и грунта. На территориях организовано проведение комплекса санитарно-противоэпидемических мероприятий, в том числе промывка и дезинфекция водопроводных сетей и сооружений с последующим лабораторным контролем качества воды, пояснили в Роспотребнадзоре."Вакцины имеются в достаточном количестве", - также говорится в сообщении.Организован мониторинг за проведением вакцинации. По последним данным, против вирусного гепатита привито 2 140 человек, против дизентерии - 1921 человек, против брюшного тифа - 53 человека, пояснили в пресс-службе.

https://ria.ru/20230619/ryba-1879195012.html

https://ria.ru/20230619/evakuatsiya-1879138139.html

херсонская область

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

разрушение каховской гэс, херсонская область , здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)