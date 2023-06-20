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Роспотребнадзор оценил риски распространения инфекций в Херсонской области - РИА Новости, 20.06.2023
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09:54 20.06.2023
https://ria.ru/20230620/infektsii-1879283646.html
Роспотребнадзор оценил риски распространения инфекций в Херсонской области
Роспотребнадзор оценил риски распространения инфекций в Херсонской области - РИА Новости, 20.06.2023
Роспотребнадзор оценил риски распространения инфекций в Херсонской области
Ситуация по инфекционной заболеваемости в Херсонской области остаётся стабильной, проводятся мероприятия для снижения рисков распространения инфекций, сообщила... РИА Новости, 20.06.2023
2023-06-20T09:54
2023-06-20T09:54
разрушение каховской гэс
херсонская область
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Ситуация по инфекционной заболеваемости в Херсонской области остаётся стабильной, проводятся мероприятия для снижения рисков распространения инфекций, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. "Осуществляется оперативный мониторинг и оценка инфекционной заболеваемости среди населения в зоне ЧС. В настоящее время ситуация оценивается как стабильная", - говорится в сообщении. Роспотребнадзор реализует комплекс профилактических и противоэпидемических мероприятий, направленных на снижение рисков возникновения и распространения инфекционных заболеваний в Херсонской области и на прилегающих территориях, уточнили в пресс-службе. Кроме того, проводится контроль за проведением дезинфекционных мероприятий и комплексный мониторинг качества питьевой воды, отметили в ведомстве. Нарастающим итогом отобрано более 350 проб питьевой и морской воды, а также воды из Северо-Крымского канала и поверхностных водоемов в зоне подтопления, донных отложений и грунта. На территориях организовано проведение комплекса санитарно-противоэпидемических мероприятий, в том числе промывка и дезинфекция водопроводных сетей и сооружений с последующим лабораторным контролем качества воды, пояснили в Роспотребнадзоре."Вакцины имеются в достаточном количестве", - также говорится в сообщении.Организован мониторинг за проведением вакцинации. По последним данным, против вирусного гепатита привито 2 140 человек, против дизентерии - 1921 человек, против брюшного тифа - 53 человека, пояснили в пресс-службе.
https://ria.ru/20230619/ryba-1879195012.html
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разрушение каховской гэс, херсонская область , здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Разрушение Каховской ГЭС, Херсонская область , Здоровье - Общество, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Роспотребнадзор оценил риски распространения инфекций в Херсонской области

Роспотребнадзор: ситуация по инфекционной заболеваемости в Херсонской области стабильная

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкЗатопленное село Корсунка в Херсонской области
Затопленное село Корсунка в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 20.06.2023
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Затопленное село Корсунка в Херсонской области. Архивное фото
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Ситуация по инфекционной заболеваемости в Херсонской области остаётся стабильной, проводятся мероприятия для снижения рисков распространения инфекций, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
"Осуществляется оперативный мониторинг и оценка инфекционной заболеваемости среди населения в зоне ЧС. В настоящее время ситуация оценивается как стабильная", - говорится в сообщении.
Роспотребнадзор реализует комплекс профилактических и противоэпидемических мероприятий, направленных на снижение рисков возникновения и распространения инфекционных заболеваний в Херсонской области и на прилегающих территориях, уточнили в пресс-службе.
Кроме того, проводится контроль за проведением дезинфекционных мероприятий и комплексный мониторинг качества питьевой воды, отметили в ведомстве.
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Нарастающим итогом отобрано более 350 проб питьевой и морской воды, а также воды из Северо-Крымского канала и поверхностных водоемов в зоне подтопления, донных отложений и грунта. На территориях организовано проведение комплекса санитарно-противоэпидемических мероприятий, в том числе промывка и дезинфекция водопроводных сетей и сооружений с последующим лабораторным контролем качества воды, пояснили в Роспотребнадзоре.
"Вакцины имеются в достаточном количестве", - также говорится в сообщении.
Организован мониторинг за проведением вакцинации. По последним данным, против вирусного гепатита привито 2 140 человек, против дизентерии - 1921 человек, против брюшного тифа - 53 человека, пояснили в пресс-службе.
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Разрушение Каховской ГЭСХерсонская областьЗдоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
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