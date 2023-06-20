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В Ивано-Франковске запретили госпитализировать мужчин призывного возраста - РИА Новости, 20.06.2023
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22:26 20.06.2023
https://ria.ru/20230620/gospitalizatsiya-1879454786.html
В Ивано-Франковске запретили госпитализировать мужчин призывного возраста
В Ивано-Франковске запретили госпитализировать мужчин призывного возраста - РИА Новости, 20.06.2023
В Ивано-Франковске запретили госпитализировать мужчин призывного возраста
Плановые госпитализации мужчин призывного возраста без согласования с военкоматами временно запрещены в Ивано-Франковской области на западе Украины, заявил... РИА Новости, 20.06.2023
2023-06-20T22:26
2023-06-20T22:26
в мире
украина
ивано-франковск
ивано-франковская область
владимир зеленский
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МОСКВА, 20 июн – РИА Новости. Плановые госпитализации мужчин призывного возраста без согласования с военкоматами временно запрещены в Ивано-Франковской области на западе Украины, заявил начальник Коломыйской военной администрации Любомир Глушков. Ранее издание "Западный курьер" сообщало, что в Ивано-Франковске объявлена всеобщая мобилизация человеческих и транспортных ресурсов. "Учитывая ситуацию правового режима военного положения безотлагательно подготовить и донести до учреждений охраны здоровья Ивано-Франковской области свое решение относительно временного приостановления плановых госпитализаций пациентов военнообязанных без согласования с территориальным центром комплектования (ТЦК)", - заявил на брифинге Глушков, видео которого опубликовала местная телерадиокомпания "Новое телевидение края". Он также добавил, что каждый день до 11.00 (совпадает с мск) больницы должны оповещать военкоматы о поступлении военнообязанных, которым понадобилась срочная помощь. Кроме того, согласно документу, всех, у кого на блок-посту не оказалось документов, будут забирать в полицию для установления личности. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен.
https://ria.ru/20230604/ukraina-1876025304.html
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ивано-франковск
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в мире, украина, ивано-франковск, ивано-франковская область, владимир зеленский
В мире, Украина, Ивано-Франковск, Ивано-Франковская область, Владимир Зеленский
В Ивано-Франковске запретили госпитализировать мужчин призывного возраста

В Ивано-Франковской области запретили плановые госпитализации мужчин призывного возраста

© РИА Новости / СтрингерАвтомобиль скорой помощи на Украине
Автомобиль скорой помощи на Украине - РИА Новости, 1920, 20.06.2023
© РИА Новости / Стрингер
Автомобиль скорой помощи на Украине . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 июн – РИА Новости. Плановые госпитализации мужчин призывного возраста без согласования с военкоматами временно запрещены в Ивано-Франковской области на западе Украины, заявил начальник Коломыйской военной администрации Любомир Глушков.
Ранее издание "Западный курьер" сообщало, что в Ивано-Франковске объявлена всеобщая мобилизация человеческих и транспортных ресурсов.
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Источник: на Украине изобрели новый способ мобилизации
4 июня, 04:38
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"Учитывая ситуацию правового режима военного положения безотлагательно подготовить и донести до учреждений охраны здоровья Ивано-Франковской области свое решение относительно временного приостановления плановых госпитализаций пациентов военнообязанных без согласования с территориальным центром комплектования (ТЦК)", - заявил на брифинге Глушков, видео которого опубликовала местная телерадиокомпания "Новое телевидение края".
Он также добавил, что каждый день до 11.00 (совпадает с мск) больницы должны оповещать военкоматы о поступлении военнообязанных, которым понадобилась срочная помощь. Кроме того, согласно документу, всех, у кого на блок-посту не оказалось документов, будут забирать в полицию для установления личности.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен.
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В миреУкраинаИвано-ФранковскИвано-Франковская областьВладимир Зеленский
 
 
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