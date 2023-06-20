https://ria.ru/20230620/gospitalizatsiya-1879454786.html

В Ивано-Франковске запретили госпитализировать мужчин призывного возраста

В Ивано-Франковске запретили госпитализировать мужчин призывного возраста - РИА Новости, 20.06.2023

В Ивано-Франковске запретили госпитализировать мужчин призывного возраста

Плановые госпитализации мужчин призывного возраста без согласования с военкоматами временно запрещены в Ивано-Франковской области на западе Украины, заявил... РИА Новости, 20.06.2023

2023-06-20T22:26

2023-06-20T22:26

2023-06-20T22:26

в мире

украина

ивано-франковск

ивано-франковская область

владимир зеленский

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155872/40/1558724099_0:24:3555:2023_1920x0_80_0_0_1ddd9e31a539bae333077b1b2efb6237.jpg

МОСКВА, 20 июн – РИА Новости. Плановые госпитализации мужчин призывного возраста без согласования с военкоматами временно запрещены в Ивано-Франковской области на западе Украины, заявил начальник Коломыйской военной администрации Любомир Глушков. Ранее издание "Западный курьер" сообщало, что в Ивано-Франковске объявлена всеобщая мобилизация человеческих и транспортных ресурсов. "Учитывая ситуацию правового режима военного положения безотлагательно подготовить и донести до учреждений охраны здоровья Ивано-Франковской области свое решение относительно временного приостановления плановых госпитализаций пациентов военнообязанных без согласования с территориальным центром комплектования (ТЦК)", - заявил на брифинге Глушков, видео которого опубликовала местная телерадиокомпания "Новое телевидение края". Он также добавил, что каждый день до 11.00 (совпадает с мск) больницы должны оповещать военкоматы о поступлении военнообязанных, которым понадобилась срочная помощь. Кроме того, согласно документу, всех, у кого на блок-посту не оказалось документов, будут забирать в полицию для установления личности. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен.

https://ria.ru/20230604/ukraina-1876025304.html

https://ria.ru/20230618/ukraina-1878957981.html

украина

ивано-франковск

ивано-франковская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, ивано-франковск, ивано-франковская область, владимир зеленский