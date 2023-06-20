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"ФосАгро" углубляет сотрудничество с Саратовской областью - РИА Новости, 20.06.2023
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17:45 20.06.2023
https://ria.ru/20230620/fosagro-1879411303.html
"ФосАгро" углубляет сотрудничество с Саратовской областью
"ФосАгро" углубляет сотрудничество с Саратовской областью - РИА Новости, 20.06.2023
"ФосАгро" углубляет сотрудничество с Саратовской областью
ПАО "ФосАгро" заключило соглашение о сотрудничестве с Саратовской областью, предусматриваюшее, в том числе, расширение производства в Балаковском филиале АО... РИА Новости, 20.06.2023
2023-06-20T17:45
2023-06-20T17:45
новости компаний - экономика
фосагро
саратовская область
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. ПАО "ФосАгро" заключило соглашение о сотрудничестве с Саратовской областью, предусматриваюшее, в том числе, расширение производства в Балаковском филиале АО "Апатит", увеличение финансирования природоохранных, а также социальных и благотворительных программ, сообщает компания.Подписи под документом на полях ПМЭФ поставили вице-премьер – министр промышленности и энергетики области Михаил Торгашин и генеральный директор ПАО "ФосАгро" Михаил Рыбников."ФосАгро" всегда стремится принимать самое непосредственное и активное участие в решении важных социально-экономических задач в регионах своего присутствия. Прошлый год стал для "ФосАгро" рекордным по производству минеральных удобрений и кормовых фосфатов — нами выпущено более 11 миллионов тонн. На развитие предприятий направлены рекордные 63 миллиарда рублей (на треть больше, чем в 2021 году). А в 2023 году мы планируем увеличить этот показатель до 67 миллиардов. Компания уверенно смотрит в будущее, наращивает производственные мощности и увеличивает финансирование социальных и благотворительных проектов", - приводятся в сообщении слова Рыбникова на подписании."ФосАгро", в частности, в этом году готова инвестировать 10,2 миллиарда рублей в развитие мощностей, повышение эффективности производства и расширение ассортимента продукции, кроме того, 0,9 миллиарда рублей составят капитализируемые ремонты. Гарантируется надежное обеспечение минеральными удобрениями аграриев Саратовской области в рамках заключенных договоров.Также в соответствии с соглашением "ФосАгро" в 2023 году увеличит финансирование экологических мероприятий, проектов по охране труда, а также социальных и благотворительных программ, нацеленных на соцзащиту работников и обеспечение устойчивого развития Балакова и Саратовской области.Поддержка будет оказана медучреждениям Балаковского муниципального района, балаковской школе №25 ("ФосАгро-школа"), центру психолого-педагогического и медико-социального сопровождения детей, спортивным клубам Балакова и Саратовской области. Компания продолжит развитие санаторно-гостиничного комплекса "Изумруд" в Балаково и откроет в декабре этого года интерактивно-познавательный центр "Академия плодородия"."ФосАгро" – флагман промышленного сектора Саратовской области, ежегодно увеличивающий объёмы производства и уровень социальной поддержки региона. Компания платит достойную зарплату своим сотрудникам, создаёт комфортные условия труда и новые рабочие места, реализует масштабные социальные проекты.... Уверен, что в рамках текущего инвестиционного цикла "ФосАгро" продолжит повышать эффективность своего балаковского подразделения, модернизирует действующие системы, введёт в строй новые, что, безусловно, позволит ей оставаться экономически устойчивой и социально-ориентированной компанией", - подчеркнул, в свою очередь, Торгашин.
https://ria.ru/20230526/strategiya-1874410977.html
https://realty.ria.ru/20230419/fosagro-1866331366.html
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новости компаний - экономика, фосагро, саратовская область
Новости компаний - Экономика, ФосАгро, Саратовская область

"ФосАгро" углубляет сотрудничество с Саратовской областью

© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЛоготип "ФосАгро"
Логотип ФосАгро - РИА Новости, 1920, 20.06.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Логотип "ФосАгро"
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. ПАО "ФосАгро" заключило соглашение о сотрудничестве с Саратовской областью, предусматриваюшее, в том числе, расширение производства в Балаковском филиале АО "Апатит", увеличение финансирования природоохранных, а также социальных и благотворительных программ, сообщает компания.
Подписи под документом на полях ПМЭФ поставили вице-премьер – министр промышленности и энергетики области Михаил Торгашин и генеральный директор ПАО "ФосАгро" Михаил Рыбников.
Логотип компании Фосагро на Петербургском международном экономическом форуме - РИА Новости, 1920, 26.05.2023
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26 мая, 17:03
"ФосАгро" всегда стремится принимать самое непосредственное и активное участие в решении важных социально-экономических задач в регионах своего присутствия. Прошлый год стал для "ФосАгро" рекордным по производству минеральных удобрений и кормовых фосфатов — нами выпущено более 11 миллионов тонн. На развитие предприятий направлены рекордные 63 миллиарда рублей (на треть больше, чем в 2021 году). А в 2023 году мы планируем увеличить этот показатель до 67 миллиардов. Компания уверенно смотрит в будущее, наращивает производственные мощности и увеличивает финансирование социальных и благотворительных проектов", - приводятся в сообщении слова Рыбникова на подписании.
"ФосАгро", в частности, в этом году готова инвестировать 10,2 миллиарда рублей в развитие мощностей, повышение эффективности производства и расширение ассортимента продукции, кроме того, 0,9 миллиарда рублей составят капитализируемые ремонты. Гарантируется надежное обеспечение минеральными удобрениями аграриев Саратовской области в рамках заключенных договоров.
Также в соответствии с соглашением "ФосАгро" в 2023 году увеличит финансирование экологических мероприятий, проектов по охране труда, а также социальных и благотворительных программ, нацеленных на соцзащиту работников и обеспечение устойчивого развития Балакова и Саратовской области.
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19 апреля, 14:10
Поддержка будет оказана медучреждениям Балаковского муниципального района, балаковской школе №25 ("ФосАгро-школа"), центру психолого-педагогического и медико-социального сопровождения детей, спортивным клубам Балакова и Саратовской области. Компания продолжит развитие санаторно-гостиничного комплекса "Изумруд" в Балаково и откроет в декабре этого года интерактивно-познавательный центр "Академия плодородия".
"ФосАгро" – флагман промышленного сектора Саратовской области, ежегодно увеличивающий объёмы производства и уровень социальной поддержки региона. Компания платит достойную зарплату своим сотрудникам, создаёт комфортные условия труда и новые рабочие места, реализует масштабные социальные проекты.... Уверен, что в рамках текущего инвестиционного цикла "ФосАгро" продолжит повышать эффективность своего балаковского подразделения, модернизирует действующие системы, введёт в строй новые, что, безусловно, позволит ей оставаться экономически устойчивой и социально-ориентированной компанией", - подчеркнул, в свою очередь, Торгашин.
 
Новости компаний - ЭкономикаФосАгроСаратовская область
 
 
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