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Калиматов увеличил призовой фонд конкурса на лучшее подсобное хозяйство - РИА Новости, 20.06.2023
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Республика Ингушетия
 
12:13 20.06.2023
https://ria.ru/20230620/fond-1879313089.html
Калиматов увеличил призовой фонд конкурса на лучшее подсобное хозяйство
Калиматов увеличил призовой фонд конкурса на лучшее подсобное хозяйство - РИА Новости, 20.06.2023
Калиматов увеличил призовой фонд конкурса на лучшее подсобное хозяйство
Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов увеличил до 3 миллионов рублей призовой фонд ежегодного республиканского конкурса на лучшее личное подсобное хозяйство,... РИА Новости, 20.06.2023
2023-06-20T12:13
2023-06-20T12:13
республика ингушетия
махмуд-али калиматов
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НАЛЬЧИК, 20 июн – РИА Новости. Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов увеличил до 3 миллионов рублей призовой фонд ежегодного республиканского конкурса на лучшее личное подсобное хозяйство, сообщила пресс-служба руководителя региона. "В связи с тем, что количество участников конкурса "Лучшее личное подсобное хозяйство" с каждым годом растет, глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов принял решение увеличить число призеров. В этом году общий призовой фонд составит три миллиона рублей", - говорится в сообщении. Уточняется, что два победителя конкурса получат по 500 тысяч рублей, обладатель второго места - 300 тысяч, занявший третье место - 200 тысяч рублей, еще 10 участников получат по 100 тысяч рублей и 10 - по 50 тысяч рублей. "Хочется поощрить всех, кто принимает участие в конкурсе, даже если они не смогли стать победителями. Поэтому я ввел дополнительные 10 призовых мест по 100 тысяч рублей. Люди занимаются полезным и приятным трудом, пусть у них будет стимул расширять свое хозяйство, приобретать новые культуры, саженцы, садовые инструменты и многое другое", - прокомментировал свое решение Калиматов. Первый этап конкурса продлится до 27 июня, его финалисты продолжат борьбу за призовые места во втором туре, который завершится 22 июля. Участником конкурса, который проводится по инициативе главы Ингушетии с 2021 года, может стать каждый житель региона, ведущий личное подсобное хозяйство.
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махмуд-али калиматов
Республика Ингушетия, Махмуд-Али Калиматов
Калиматов увеличил призовой фонд конкурса на лучшее подсобное хозяйство

Калиматов увеличил призовой фонд конкурса подсобных хозяйств до трех миллионов рублей

© РИА Новости / Пресс-служба главы Республики Ингушетия | Перейти в медиабанкГлава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов
Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов - РИА Новости, 1920, 20.06.2023
© РИА Новости / Пресс-служба главы Республики Ингушетия
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Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов. Архивное фото
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НАЛЬЧИК, 20 июн – РИА Новости. Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов увеличил до 3 миллионов рублей призовой фонд ежегодного республиканского конкурса на лучшее личное подсобное хозяйство, сообщила пресс-служба руководителя региона.
«
"В связи с тем, что количество участников конкурса "Лучшее личное подсобное хозяйство" с каждым годом растет, глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов принял решение увеличить число призеров. В этом году общий призовой фонд составит три миллиона рублей", - говорится в сообщении.
Уточняется, что два победителя конкурса получат по 500 тысяч рублей, обладатель второго места - 300 тысяч, занявший третье место - 200 тысяч рублей, еще 10 участников получат по 100 тысяч рублей и 10 - по 50 тысяч рублей.
"Хочется поощрить всех, кто принимает участие в конкурсе, даже если они не смогли стать победителями. Поэтому я ввел дополнительные 10 призовых мест по 100 тысяч рублей. Люди занимаются полезным и приятным трудом, пусть у них будет стимул расширять свое хозяйство, приобретать новые культуры, саженцы, садовые инструменты и многое другое", - прокомментировал свое решение Калиматов.
Первый этап конкурса продлится до 27 июня, его финалисты продолжат борьбу за призовые места во втором туре, который завершится 22 июля. Участником конкурса, который проводится по инициативе главы Ингушетии с 2021 года, может стать каждый житель региона, ведущий личное подсобное хозяйство.
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Республика ИнгушетияМахмуд-Али Калиматов
 
 
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