https://ria.ru/20230620/ekonomiya-1879299830.html

Французов призвали продолжать придерживаться "энергетической трезвости"

Французов призвали продолжать придерживаться "энергетической трезвости" - РИА Новости, 20.06.2023

Французов призвали продолжать придерживаться "энергетической трезвости"

Глава министерства энергетических преобразований страны Аньес Панье-Рюнаше призвала французов придерживаться плана "энергетической трезвости" и экономить... РИА Новости, 20.06.2023

2023-06-20T11:23

2023-06-20T11:23

2023-06-20T11:23

в мире

франция

эммануэль макрон

экономика

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ПАРИЖ, 20 июн – РИА Новости. Глава министерства энергетических преобразований страны Аньес Панье-Рюнаше призвала французов придерживаться плана "энергетической трезвости" и экономить электроэнергию летом. Министр заверила граждан, что дефицита электроэнергии летом не будет, призвав из при этом соблюдать ряд мер. "Риска столкнуться с нехваткой электроэнергии нет. Летний план энергетической трезвости - продолжение зимнего, который позволил нам сэкономить 12% от обычной нормы потребления газа и электричества, избежать отключений и сократить выбросы CO2 на 2,7% за год", - сказала министр в эфире радиостанции RTL. Она подчеркнула, что меры по экономии электричества – не временные, они должны войти в привычку. Министр напомнила, в том числе, о существующем с 2007-го года законе, не позволяющем настраивать кондиционер летом на температуру ниже 26 градусов, что ранее редко соблюдалось. Панье-Рюнаше также призвала автомобилистов не ездить со скоростью выше 110 км/ч, что "хорошо для планеты и позволяет сократить расход топлива на 20%". В июле 2022 года президент Франции Эммануэль Макрон поручил правительству подготовить план ответственного потребления энергии для предприятий и граждан на фоне сокращения поставок газа из России и остановки половины реакторов атомных электростанций в стране на ремонт и профилактику. План "энергетической трезвости", как его назвал Макрон, должен "содержать конкретные цели и цифровые показатели" и призван среди прочего упразднить "бесполезное освещение" объектов в городах. Правительство Франции в начале октября официально представило свой план "энергетической трезвости", призванный снизить энергопотребление в стране и подготовиться к зиме без российского газа. Согласно этому плану, температура в помещениях частных домов и административных зданий не должна превышать 19 градусов, в складских помещениях она будет снижена до 16 градусов. Водонагреватели должны быть настроены на температуру 55 градусов. Французские власти также утвердили запрет на показ световой рекламы в ночное время - с 1.00 до 6.00 - и открытые двери магазинов при включенном отоплении или работающем кондиционере. Время освещения стадионов до и после матчей сокращено в дневное время на 50%, в вечернее - на 30%. Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.

https://ria.ru/20230318/frantsiya-1858601453.html

https://ria.ru/20230202/ekonomika-1849208098.html

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в мире, франция, эммануэль макрон, экономика