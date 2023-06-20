Рейтинг@Mail.ru
Французов призвали продолжать придерживаться "энергетической трезвости" - РИА Новости, 20.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:23 20.06.2023
https://ria.ru/20230620/ekonomiya-1879299830.html
Французов призвали продолжать придерживаться "энергетической трезвости"
Французов призвали продолжать придерживаться "энергетической трезвости" - РИА Новости, 20.06.2023
Французов призвали продолжать придерживаться "энергетической трезвости"
Глава министерства энергетических преобразований страны Аньес Панье-Рюнаше призвала французов придерживаться плана "энергетической трезвости" и экономить... РИА Новости, 20.06.2023
2023-06-20T11:23
2023-06-20T11:23
в мире
франция
эммануэль макрон
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/112560/25/1125602522_0:162:3068:1888_1920x0_80_0_0_98fe8ea46151ada9fe505f568fbcb62e.jpg
ПАРИЖ, 20 июн – РИА Новости. Глава министерства энергетических преобразований страны Аньес Панье-Рюнаше призвала французов придерживаться плана "энергетической трезвости" и экономить электроэнергию летом. Министр заверила граждан, что дефицита электроэнергии летом не будет, призвав из при этом соблюдать ряд мер. "Риска столкнуться с нехваткой электроэнергии нет. Летний план энергетической трезвости - продолжение зимнего, который позволил нам сэкономить 12% от обычной нормы потребления газа и электричества, избежать отключений и сократить выбросы CO2 на 2,7% за год", - сказала министр в эфире радиостанции RTL. Она подчеркнула, что меры по экономии электричества – не временные, они должны войти в привычку. Министр напомнила, в том числе, о существующем с 2007-го года законе, не позволяющем настраивать кондиционер летом на температуру ниже 26 градусов, что ранее редко соблюдалось. Панье-Рюнаше также призвала автомобилистов не ездить со скоростью выше 110 км/ч, что "хорошо для планеты и позволяет сократить расход топлива на 20%". В июле 2022 года президент Франции Эммануэль Макрон поручил правительству подготовить план ответственного потребления энергии для предприятий и граждан на фоне сокращения поставок газа из России и остановки половины реакторов атомных электростанций в стране на ремонт и профилактику. План "энергетической трезвости", как его назвал Макрон, должен "содержать конкретные цели и цифровые показатели" и призван среди прочего упразднить "бесполезное освещение" объектов в городах. Правительство Франции в начале октября официально представило свой план "энергетической трезвости", призванный снизить энергопотребление в стране и подготовиться к зиме без российского газа. Согласно этому плану, температура в помещениях частных домов и административных зданий не должна превышать 19 градусов, в складских помещениях она будет снижена до 16 градусов. Водонагреватели должны быть настроены на температуру 55 градусов. Французские власти также утвердили запрет на показ световой рекламы в ночное время - с 1.00 до 6.00 - и открытые двери магазинов при включенном отоплении или работающем кондиционере. Время освещения стадионов до и после матчей сокращено в дневное время на 50%, в вечернее - на 30%. Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
https://ria.ru/20230318/frantsiya-1858601453.html
https://ria.ru/20230202/ekonomika-1849208098.html
франция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/112560/25/1125602522_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_4ea68d420abe4ddcbcc072be2500b657.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, франция, эммануэль макрон, экономика
В мире, Франция, Эммануэль Макрон, Экономика
Французов призвали продолжать придерживаться "энергетической трезвости"

В Минэнерго Франции призвали граждан продолжать экономить электроэнергию летом

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкПариж, Франция
Париж, Франция - РИА Новости, 1920, 20.06.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Париж, Франция. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 20 июн – РИА Новости. Глава министерства энергетических преобразований страны Аньес Панье-Рюнаше призвала французов придерживаться плана "энергетической трезвости" и экономить электроэнергию летом.
Министр заверила граждан, что дефицита электроэнергии летом не будет, призвав из при этом соблюдать ряд мер.
Сотрудники правоохранительных органов во время акции против пенсионной реформы в Париже - РИА Новости, 1920, 18.03.2023
"Продавили силой". Во Франции набирает обороты кризис власти
18 марта, 08:00
"Риска столкнуться с нехваткой электроэнергии нет. Летний план энергетической трезвости - продолжение зимнего, который позволил нам сэкономить 12% от обычной нормы потребления газа и электричества, избежать отключений и сократить выбросы CO2 на 2,7% за год", - сказала министр в эфире радиостанции RTL.
Она подчеркнула, что меры по экономии электричества – не временные, они должны войти в привычку. Министр напомнила, в том числе, о существующем с 2007-го года законе, не позволяющем настраивать кондиционер летом на температуру ниже 26 градусов, что ранее редко соблюдалось. Панье-Рюнаше также призвала автомобилистов не ездить со скоростью выше 110 км/ч, что "хорошо для планеты и позволяет сократить расход топлива на 20%".
В июле 2022 года президент Франции Эммануэль Макрон поручил правительству подготовить план ответственного потребления энергии для предприятий и граждан на фоне сокращения поставок газа из России и остановки половины реакторов атомных электростанций в стране на ремонт и профилактику. План "энергетической трезвости", как его назвал Макрон, должен "содержать конкретные цели и цифровые показатели" и призван среди прочего упразднить "бесполезное освещение" объектов в городах.
Правительство Франции в начале октября официально представило свой план "энергетической трезвости", призванный снизить энергопотребление в стране и подготовиться к зиме без российского газа. Согласно этому плану, температура в помещениях частных домов и административных зданий не должна превышать 19 градусов, в складских помещениях она будет снижена до 16 градусов. Водонагреватели должны быть настроены на температуру 55 градусов. Французские власти также утвердили запрет на показ световой рекламы в ночное время - с 1.00 до 6.00 - и открытые двери магазинов при включенном отоплении или работающем кондиционере. Время освещения стадионов до и после матчей сокращено в дневное время на 50%, в вечернее - на 30%.
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
Памятник-скульптура знаку Евро у здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 02.02.2023
Во Франции раскрыли, чью экономику Запад "поставил на колени"
2 февраля, 12:26
 
В миреФранцияЭммануэль МакронЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала