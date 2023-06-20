https://ria.ru/20230620/efimov-1879294310.html

Ефимов рассказал о подписанных на ПМЭФ соглашениях о развитии производства

Ефимов рассказал о подписанных на ПМЭФ соглашениях о развитии производства - РИА Новости, 20.06.2023

Ефимов рассказал о подписанных на ПМЭФ соглашениях о развитии производства

Строительство новых производств и подготовка кадров для высокотехнологичных отраслей, формирование комфортной городской среды, развитие беспилотного транспорта... РИА Новости, 20.06.2023

2023-06-20T11:12

2023-06-20T11:12

2023-06-20T13:10

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Строительство новых производств и подготовка кадров для высокотехнологичных отраслей, формирование комфортной городской среды, развитие беспилотного транспорта и промышленного туризма стали темами соглашений, подписанных столицей на ПМЭФ-2023, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.По его словам, в общей сложности Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений Москвы подписал на форуме 16 соглашений, в том числе с производственными компаниями, застройщиками, финансовыми организациями, федеральными и региональными ведомствами. Ефимов отметил, что Москва больше всех тратит на развитие производств и инфраструктуры – около 40% бюджета. При этом один рубль бюджетных расходов приносит два-три рубля частных инвестиций.В ряду документов, подписанных на полях форума, - соглашение с ИТ-холдингом "Т1", который рассчитывает в концу года начать выпуск в тестовом режиме БПЛА. Производство разместится в индустриальном парке "Руднево", где создан Федеральный центр беспилотных авиасистем. Подготовка кадров по направлению беспилотного транспорта возложена на Московскую техническую школу. Для этого подписано соглашение с компанией "Иннопрактика", которое также предусматривает проведение научно-практических форумов, семинаров и других мероприятий. Порядка 4,3 миллиарда рублей инвестирует компания "Промомед" в научно-исследовательскую лабораторию и опытное производство фармпрепаратов для лечения жизненно важных заболеваний, площадка которого разместится в ОЭЗ "Технополис Москва". Соответствующее соглашение, реализация которого даст примерно 400 новых рабочих мест, также подписано на форуме.Еще три соглашения предусматривают присоединение аптечной сети "Ригла", ПАО "Газпром Автоматизация" и ООО "Газпромтранс" к нацпроекту "Производительность труда" в Москве. Как отметила министр правительства Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Мария Багреева, в проекте за последние 1,5 года уже приняли участие более 150 компаний. Экономический эффект от внедрения новых методик производства для них превысил полтора миллиарда рублей.На ПМЭФ-2023 также достигнуты договоренности с "ДОМ.РФ" и Банком "ДОМ.РФ" о кредитовании на сумму около 28 миллиардов рублей концессионных проектов создания заводов термической обработки илового осадка сточных вод в составе Курьяновских и Люберецких очистных сооружений и объектов по удалению из сточных вод соединений азота и фосфора на Люберецких очистных сооружениях.Создание комфортной городской среды стало предметом соглашений с "Комбинатом инновационных технологий – МонАрх" и КРТ ООО "Специализированный застройщик "Артстрой".Первый возведет по инновационным технологиям жилые и общественно-деловые объекты на участке в ТиНАО. Общая площадь объектов - 71 тысяча квадратных метров. Второй застройщик займется реорганизацией участка бывшей промзоны "Вагоноремонт" - там появится жилой квартал с соответствующей инфраструктурой.Набирающему популярность направлению промышленного туризма посвящено соглашение с Тверской областью. Верхневолжье и Москва намерены создавать межрегиональные турмаршруты, включающие демонстрацию как богатой истории российской промышленности, так и ее сегодняшний день - работу высокотехнологичных инновационных предприятий.

https://ria.ru/20230619/moskva-1879072520.html

https://ria.ru/20230619/efimov-1879058568.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, владимир ефимов (правительство москвы)