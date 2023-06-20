https://ria.ru/20230620/efimov-1879236619.html

Ефимов: инвестиции столичных обрабатывающих производств выросли вдвое

Ефимов: инвестиции столичных обрабатывающих производств выросли вдвое - РИА Новости, 20.06.2023

Ефимов: инвестиции столичных обрабатывающих производств выросли вдвое

Совокупный объем инвестиций обрабатывающих производств Москвы в основной капитал с 2018 года превысил 600 миллиардов рублей, из них 170,4 миллиарда рублей были... РИА Новости, 20.06.2023

2023-06-20T09:10

2023-06-20T09:10

2023-06-20T09:10

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

экономика

владислав овчинский

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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Совокупный объем инвестиций обрабатывающих производств Москвы в основной капитал с 2018 года превысил 600 миллиардов рублей, из них 170,4 миллиарда рублей были вложены только в прошлом году, сообщил на ПМЭФ-2023 заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов."По итогам 2022 года инвестиции столичных обрабатывающих предприятий выросли в номинальном исчислении в 2,2 раза по сравнению с показателем 2018 года. Сегодня в городе работает более 3,5 тысячи площадок. При этом ежегодно в Москве открываются несколько десятков крупных и средних производств – к ним относятся как совсем новые компании, так и расширяющие свои мощности заводы", – сказал Ефимов.Как отметил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский, город стимулирует предприятия с помощью развитой системы инструментов поддержки – это свыше 20 системных мер и ряд антикризисных.Он выделил в числе популярных антикризисных мер льготные инвестиционные кредиты."После компенсации производители могут рассчитывать на ставку три процента годовых. Кредитные средства при этом можно направить на модернизацию промышленной инфраструктуры и закупку нового оборудования. Каждый вложенный по программе рубль дает значительный мультипликационный эффект – до 55 рублей вложений предприятий в экономику города", – пояснил Овчинский.

https://ria.ru/20230619/efimov-1879058568.html

https://ria.ru/20230619/moskva-1879066764.html

москва

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

москва, владимир ефимов (правительство москвы) , экономика, владислав овчинский