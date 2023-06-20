Ефимов: инвестиции столичных обрабатывающих производств выросли вдвое
© Фото : пресс-служба КЭПиИЗОЗаместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов на ПМЭФ-2023
© Фото : пресс-служба КЭПиИЗО
Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов на ПМЭФ-2023. Архивное фото
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Совокупный объем инвестиций обрабатывающих производств Москвы в основной капитал с 2018 года превысил 600 миллиардов рублей, из них 170,4 миллиарда рублей были вложены только в прошлом году, сообщил на ПМЭФ-2023 заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
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"По итогам 2022 года инвестиции столичных обрабатывающих предприятий выросли в номинальном исчислении в 2,2 раза по сравнению с показателем 2018 года. Сегодня в городе работает более 3,5 тысячи площадок. При этом ежегодно в Москве открываются несколько десятков крупных и средних производств – к ним относятся как совсем новые компании, так и расширяющие свои мощности заводы", – сказал Ефимов.
Как отметил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский, город стимулирует предприятия с помощью развитой системы инструментов поддержки – это свыше 20 системных мер и ряд антикризисных.
Он выделил в числе популярных антикризисных мер льготные инвестиционные кредиты.
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"После компенсации производители могут рассчитывать на ставку три процента годовых. Кредитные средства при этом можно направить на модернизацию промышленной инфраструктуры и закупку нового оборудования. Каждый вложенный по программе рубль дает значительный мультипликационный эффект – до 55 рублей вложений предприятий в экономику города", – пояснил Овчинский.