Москва – столица мира: открытие Международного джазового фестиваля

Концерт-открытие прошел в КЗ "Зарядье". В самом сердце Москвы звучали джазовые хиты мировых и российских авторов.
Концерт-открытие прошел в КЗ "Зарядье". В самом сердце Москвы звучали джазовые хиты мировых и российских авторов.
В первом отделении выступил квартет Blues for 4. Фортепиано – Андрей Кондаков, контрабас – Эдди Гомез, саксофон – Игорь Бутман, ударные – Эдуард Зизак.
В первом отделении выступил квартет Blues for 4. Фортепиано – Андрей Кондаков, контрабас – Эдди Гомез, саксофон – Игорь Бутман, ударные – Эдуард Зизак.
Они исполнили джазовые стандарты, композиции собственного сочинения и обработки известных хитов.
Они исполнили джазовые стандарты, композиции собственного сочинения и обработки известных хитов.
Эдди Гомез прилетел в Москву из США. Игорь Бутман в интервью РИА Новости назвал его блестящим контрабасистом.
"Я дружу с ним с 1992-го. Мы вместе приехали в Россию, я — после пятилетнего отсутствия здесь. Он играл и в моем альбоме 1994 года, и в последнем тоже — в половине композиций", – сказал народный артист России.
Эдди Гомез прилетел в Москву из США. Игорь Бутман в интервью РИА Новости назвал его блестящим контрабасистом.
"Я дружу с ним с 1992-го. Мы вместе приехали в Россию, я — после пятилетнего отсутствия здесь. Он играл и в моем альбоме 1994 года, и в последнем тоже — в половине композиций", – сказал народный артист России.
Во второй части открытия фестиваля на сцене появился Московский джазовый оркестр Игоря Бутмана.
Во второй части открытия фестиваля на сцене появился Московский джазовый оркестр Игоря Бутмана.
А также народная артистка России Лариса Долина. Певица исполнила джазовые хиты и виртуозно импровизировала.
А также народная артистка России Лариса Долина. Певица исполнила джазовые хиты и виртуозно импровизировала.
Кроме того, она исполнила несколько композиций с пианистом Олегом Аккуратовым.
Кроме того, она исполнила несколько композиций с пианистом Олегом Аккуратовым.
Московский джазовый фестиваль продлится до 25 июня. И пройдет на разных площадках столицы: в парках Зарадье, Музеон, в саду Эрмитаж, на ВДНХ и на площади у ЦУМ.
Кроме того, свою программу подготовили и джазовые клубы: Алексея Козлова, Игоря Бутмана, "Эссе", Jam club, The Hat Moscow.
Вход на все площадки, кроме сада Эрмитаж и КЗ "Зарядье", – бесплатный.
Московский джазовый фестиваль продлится до 25 июня. И пройдет на разных площадках столицы: в парках Зарадье, Музеон, в саду Эрмитаж, на ВДНХ и на площади у ЦУМ.
Кроме того, свою программу подготовили и джазовые клубы: Алексея Козлова, Игоря Бутмана, "Эссе", Jam club, The Hat Moscow.
Вход на все площадки, кроме сада Эрмитаж и КЗ "Зарядье", – бесплатный.
В программе фестиваля выступления именитых джазовых музыкантов, их эстрадных коллег, молодых исполнителей из российских регионов и международных гостей из Азии, Европы и США.
В программе фестиваля выступления именитых джазовых музыкантов, их эстрадных коллег, молодых исполнителей из российских регионов и международных гостей из Азии, Европы и США.