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Москва – столица мира: открытие Международного джазового фестиваля - РИА Новости, 20.06.2023
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Культура
 
13:41 20.06.2023
https://ria.ru/20230620/dzhaz-1879329692.html
Москва – столица мира: открытие Международного джазового фестиваля
Москва – столица мира: открытие Международного джазового фестиваля - РИА Новости, 20.06.2023
Москва – столица мира: открытие Международного джазового фестиваля
В Москве открылся II Международный джазовый фестиваль. Как прошел концерт – в фотоленте РИА Новости. РИА Новости, 20.06.2023
2023-06-20T13:41
2023-06-20T13:41
культура
игорь бутман
джаз
музыка
фото
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. В Москве открылся II Международный джазовый фестиваль. Как прошел концерт – в фотоленте РИА Новости.
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игорь бутман, джаз, музыка, фото, фото
Культура, Игорь Бутман, джаз, Музыка, Фото

Москва – столица мира: открытие Международного джазового фестиваля

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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. В Москве открылся II Международный джазовый фестиваль. Как прошел концерт – в фотоленте РИА Новости.
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

Концерт-открытие прошел в КЗ "Зарядье". В самом сердце Москвы звучали джазовые хиты мировых и российских авторов.

Открытие Moscow Jazz Festival 2023

Концерт-открытие прошел в КЗ "Зарядье". В самом сердце Москвы звучали джазовые хиты мировых и российских авторов.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
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1 из 9
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

В первом отделении выступил квартет Blues for 4. Фортепиано – Андрей Кондаков, контрабас – Эдди Гомез, саксофон – Игорь Бутман, ударные – Эдуард Зизак.

Открытие Moscow Jazz Festival 2023

В первом отделении выступил квартет Blues for 4. Фортепиано – Андрей Кондаков, контрабас – Эдди Гомез, саксофон – Игорь Бутман, ударные – Эдуард Зизак.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
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2 из 9
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

Они исполнили джазовые стандарты, композиции собственного сочинения и обработки известных хитов.

Открытие Moscow Jazz Festival 2023

Они исполнили джазовые стандарты, композиции собственного сочинения и обработки известных хитов.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
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3 из 9
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

Эдди Гомез прилетел в Москву из США. Игорь Бутман в интервью РИА Новости назвал его блестящим контрабасистом.

"Я дружу с ним с 1992-го. Мы вместе приехали в Россию, я — после пятилетнего отсутствия здесь. Он играл и в моем альбоме 1994 года, и в последнем тоже — в половине композиций", – сказал народный артист России.

Открытие Moscow Jazz Festival 2023

Эдди Гомез прилетел в Москву из США. Игорь Бутман в интервью РИА Новости назвал его блестящим контрабасистом.

"Я дружу с ним с 1992-го. Мы вместе приехали в Россию, я — после пятилетнего отсутствия здесь. Он играл и в моем альбоме 1994 года, и в последнем тоже — в половине композиций", – сказал народный артист России.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
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4 из 9
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

Во второй части открытия фестиваля на сцене появился Московский джазовый оркестр Игоря Бутмана.

Открытие Moscow Jazz Festival 2023

Во второй части открытия фестиваля на сцене появился Московский джазовый оркестр Игоря Бутмана.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
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5 из 9
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

А также народная артистка России Лариса Долина. Певица исполнила джазовые хиты и виртуозно импровизировала.

Открытие Moscow Jazz Festival 2023

А также народная артистка России Лариса Долина. Певица исполнила джазовые хиты и виртуозно импровизировала.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
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6 из 9
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

Кроме того, она исполнила несколько композиций с пианистом Олегом Аккуратовым.

Открытие Moscow Jazz Festival 2023

Кроме того, она исполнила несколько композиций с пианистом Олегом Аккуратовым.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
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7 из 9
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

Московский джазовый фестиваль продлится до 25 июня. И пройдет на разных площадках столицы: в парках Зарадье, Музеон, в саду Эрмитаж, на ВДНХ и на площади у ЦУМ.

Кроме того, свою программу подготовили и джазовые клубы: Алексея Козлова, Игоря Бутмана, "Эссе", Jam club, The Hat Moscow.

Вход на все площадки, кроме сада Эрмитаж и КЗ "Зарядье", – бесплатный.

Саксофонист Игорь Бутман

Московский джазовый фестиваль продлится до 25 июня. И пройдет на разных площадках столицы: в парках Зарадье, Музеон, в саду Эрмитаж, на ВДНХ и на площади у ЦУМ.

Кроме того, свою программу подготовили и джазовые клубы: Алексея Козлова, Игоря Бутмана, "Эссе", Jam club, The Hat Moscow.

Вход на все площадки, кроме сада Эрмитаж и КЗ "Зарядье", – бесплатный.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
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8 из 9
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

В программе фестиваля выступления именитых джазовых музыкантов, их эстрадных коллег, молодых исполнителей из российских регионов и международных гостей из Азии, Европы и США.

Открытие Moscow Jazz Festival 2023

В программе фестиваля выступления именитых джазовых музыкантов, их эстрадных коллег, молодых исполнителей из российских регионов и международных гостей из Азии, Европы и США.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
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