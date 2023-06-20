Москва – столица мира: открытие Международного джазового фестиваля

Московский джазовый фестиваль продлится до 25 июня. И пройдет на разных площадках столицы: в парках Зарадье, Музеон, в саду Эрмитаж, на ВДНХ и на площади у ЦУМ.

Кроме того, свою программу подготовили и джазовые клубы: Алексея Козлова, Игоря Бутмана, "Эссе", Jam club, The Hat Moscow.

Вход на все площадки, кроме сада Эрмитаж и КЗ "Зарядье", – бесплатный.