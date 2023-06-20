https://ria.ru/20230620/donetsk-1879351095.html
В Донецке выросло число пострадавших при обстрелах
В Донецке выросло число пострадавших при обстрелах - РИА Новости, 20.06.2023
В Донецке выросло число пострадавших при обстрелах
Женщина получила ранение в результате обстрела Киевского района Донецка украинскими войсками во вторник, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в своем... РИА Новости, 20.06.2023
2023-06-20T14:10
2023-06-20T14:10
2023-06-20T14:10
в мире
донецк
кировский район
донецкая народная республика
алексей кулемзин (донецк)
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ДОНЕЦК, 20 июн – РИА Новости. Женщина получила ранение в результате обстрела Киевского района Донецка украинскими войсками во вторник, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в своем телеграм-канале. "В результате обстрела Киевского района получила ранение женщина 1947 года рождение, пострадали частные дома по улице Товарной", - написал Кулемзин в своем телеграм-канале. Ранее мэр сообщил о ранении мужчины и ребенка при обстреле Кировского района Донецка, также погиб один человек. Таким образом, общее число раненых выросло до трех. Киевский район Донецка расположен в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
https://ria.ru/20230620/donetsk-1879290988.html
https://ria.ru/20230620/obstrely-1879282427.html
донецк
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецк, кировский район, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк)
В мире, Донецк, Кировский район, Донецкая Народная Республика, Алексей Кулемзин (Донецк)
В Донецке выросло число пострадавших при обстрелах
Мэр Донецка Кулемзин: число раненных при обстреле Донецка выросло до трех человек