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В Донецке выросло число пострадавших при обстрелах - РИА Новости, 20.06.2023
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14:10 20.06.2023
https://ria.ru/20230620/donetsk-1879351095.html
В Донецке выросло число пострадавших при обстрелах
В Донецке выросло число пострадавших при обстрелах - РИА Новости, 20.06.2023
В Донецке выросло число пострадавших при обстрелах
Женщина получила ранение в результате обстрела Киевского района Донецка украинскими войсками во вторник, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в своем... РИА Новости, 20.06.2023
2023-06-20T14:10
2023-06-20T14:10
в мире
донецк
кировский район
донецкая народная республика
алексей кулемзин (донецк)
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ДОНЕЦК, 20 июн – РИА Новости. Женщина получила ранение в результате обстрела Киевского района Донецка украинскими войсками во вторник, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в своем телеграм-канале. "В результате обстрела Киевского района получила ранение женщина 1947 года рождение, пострадали частные дома по улице Товарной", - написал Кулемзин в своем телеграм-канале. Ранее мэр сообщил о ранении мужчины и ребенка при обстреле Кировского района Донецка, также погиб один человек. Таким образом, общее число раненых выросло до трех. Киевский район Донецка расположен в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
https://ria.ru/20230620/donetsk-1879290988.html
https://ria.ru/20230620/obstrely-1879282427.html
донецк
кировский район
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в мире, донецк, кировский район, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк)
В мире, Донецк, Кировский район, Донецкая Народная Республика, Алексей Кулемзин (Донецк)
В Донецке выросло число пострадавших при обстрелах

Мэр Донецка Кулемзин: число раненных при обстреле Донецка выросло до трех человек

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела в одном из жилых районов Донецка
Последствия обстрела в одном из жилых районов Донецка - РИА Новости, 1920, 20.06.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Последствия обстрела в одном из жилых районов Донецка. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 20 июн – РИА Новости. Женщина получила ранение в результате обстрела Киевского района Донецка украинскими войсками во вторник, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в своем телеграм-канале.
"В результате обстрела Киевского района получила ранение женщина 1947 года рождение, пострадали частные дома по улице Товарной", - написал Кулемзин в своем телеграм-канале.
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При обстреле Донецка со стороны ВСУ погиб мужчина
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Ранее мэр сообщил о ранении мужчины и ребенка при обстреле Кировского района Донецка, также погиб один человек. Таким образом, общее число раненых выросло до трех.
Киевский район Донецка расположен в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков.
Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
Последствия обстрела Куйбышевского района Донецка - РИА Новости, 1920, 20.06.2023
ВСУ выпустили более 20 снарядов по Донецку
Вчера, 09:45
 
В миреДонецкКировский районДонецкая Народная РеспубликаАлексей Кулемзин (Донецк)
 
 
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