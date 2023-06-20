https://ria.ru/20230620/donetsk-1879290988.html

При обстреле Донецка со стороны ВСУ погиб мужчина

При обстреле Донецка со стороны ВСУ погиб мужчина - РИА Новости, 20.06.2023

При обстреле Донецка со стороны ВСУ погиб мужчина

Мужчина погиб в результате обстрела Кировского района Донецка украинскими войсками, имеются раненые, данные уточняются, сообщил во вторник мэр города Алексей... РИА Новости, 20.06.2023

2023-06-20T10:48

2023-06-20T10:48

2023-06-20T10:48

специальная военная операция на украине

донецк

кировский район

алексей кулемзин (донецк)

происшествия

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ДОНЕЦК, 20 июн – РИА Новости. Мужчина погиб в результате обстрела Кировского района Донецка украинскими войсками, имеются раненые, данные уточняются, сообщил во вторник мэр города Алексей Кулемзин в своем телеграм-канале. "В результате обстрела Кировского района в машине возле дома по улице Бирюзова погиб мужчина 1983 года рождения. Также имеются раненые, информация уточняется", - написал Кулемзин.

https://ria.ru/20230620/donetsk-1879257635.html

донецк

кировский район

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Дарья Буймова

донецк, кировский район, алексей кулемзин (донецк), происшествия