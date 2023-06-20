https://ria.ru/20230620/donetsk-1879290988.html
При обстреле Донецка со стороны ВСУ погиб мужчина
При обстреле Донецка со стороны ВСУ погиб мужчина - РИА Новости, 20.06.2023
При обстреле Донецка со стороны ВСУ погиб мужчина
Мужчина погиб в результате обстрела Кировского района Донецка украинскими войсками, имеются раненые, данные уточняются, сообщил во вторник мэр города Алексей... РИА Новости, 20.06.2023
2023-06-20T10:48
2023-06-20T10:48
2023-06-20T10:48
специальная военная операция на украине
донецк
кировский район
алексей кулемзин (донецк)
происшествия
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ДОНЕЦК, 20 июн – РИА Новости. Мужчина погиб в результате обстрела Кировского района Донецка украинскими войсками, имеются раненые, данные уточняются, сообщил во вторник мэр города Алексей Кулемзин в своем телеграм-канале. "В результате обстрела Кировского района в машине возле дома по улице Бирюзова погиб мужчина 1983 года рождения. Также имеются раненые, информация уточняется", - написал Кулемзин.
https://ria.ru/20230620/donetsk-1879257635.html
донецк
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецк, кировский район, алексей кулемзин (донецк), происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Кировский район, Алексей Кулемзин (Донецк), Происшествия
При обстреле Донецка со стороны ВСУ погиб мужчина
Мэр Донецка Кулемзин: при обстреле города со стороны ВСУ погиб мужчина, есть раненые