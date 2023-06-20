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При обстреле Донецка со стороны ВСУ погиб мужчина - РИА Новости, 20.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:48 20.06.2023
https://ria.ru/20230620/donetsk-1879290988.html
При обстреле Донецка со стороны ВСУ погиб мужчина
При обстреле Донецка со стороны ВСУ погиб мужчина - РИА Новости, 20.06.2023
При обстреле Донецка со стороны ВСУ погиб мужчина
Мужчина погиб в результате обстрела Кировского района Донецка украинскими войсками, имеются раненые, данные уточняются, сообщил во вторник мэр города Алексей... РИА Новости, 20.06.2023
2023-06-20T10:48
2023-06-20T10:48
специальная военная операция на украине
донецк
кировский район
алексей кулемзин (донецк)
происшествия
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ДОНЕЦК, 20 июн – РИА Новости. Мужчина погиб в результате обстрела Кировского района Донецка украинскими войсками, имеются раненые, данные уточняются, сообщил во вторник мэр города Алексей Кулемзин в своем телеграм-канале. "В результате обстрела Кировского района в машине возле дома по улице Бирюзова погиб мужчина 1983 года рождения. Также имеются раненые, информация уточняется", - написал Кулемзин.
https://ria.ru/20230620/donetsk-1879257635.html
донецк
кировский район
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донецк, кировский район, алексей кулемзин (донецк), происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Кировский район, Алексей Кулемзин (Донецк), Происшествия
При обстреле Донецка со стороны ВСУ погиб мужчина

Мэр Донецка Кулемзин: при обстреле города со стороны ВСУ погиб мужчина, есть раненые

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела со стороны ВСУ школы в Донецке
Последствия обстрела со стороны ВСУ школы в Донецке - РИА Новости, 1920, 20.06.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Последствия обстрела со стороны ВСУ школы в Донецке. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 20 июн – РИА Новости. Мужчина погиб в результате обстрела Кировского района Донецка украинскими войсками, имеются раненые, данные уточняются, сообщил во вторник мэр города Алексей Кулемзин в своем телеграм-канале.
"В результате обстрела Кировского района в машине возле дома по улице Бирюзова погиб мужчина 1983 года рождения. Также имеются раненые, информация уточняется", - написал Кулемзин.
Автомобиль скорой помощи на одной из улиц в Донецке - РИА Новости, 1920, 20.06.2023
При обстреле Донецка украинскими войсками пострадал мирный житель
Вчера, 00:42
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкКировский районАлексей Кулемзин (Донецк)Происшествия
 
 
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