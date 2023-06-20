https://ria.ru/20230620/dobrovoltsy-1879322203.html

Кадыров рассказал о сохраняющемся потоке добровольцев в зону СВО

Кадыров рассказал о сохраняющемся потоке добровольцев в зону СВО - РИА Новости, 20.06.2023

Кадыров рассказал о сохраняющемся потоке добровольцев в зону СВО

Поток добровольцев в зону проведения спецоперации не снижается, желающих вступить в спецназ "Ахмат" становится все больше, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров в... РИА Новости, 20.06.2023

2023-06-20T12:39

2023-06-20T12:39

2023-06-20T12:39

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

рамзан кадыров

чеченская республика (чечня)

ситуация в днр и лнр

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ГРОЗНЫЙ, 20 июн – РИА Новости. Поток добровольцев в зону проведения спецоперации не снижается, желающих вступить в спецназ "Ахмат" становится все больше, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале. "Очередная группа подготовленных бойцов вылетела на территорию СВО из Международного аэропорта Грозный имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова… Радует, что поток добровольцев в зону проведения специальной военной операции не снижается. Желающих встать на защиту интересов России в составе одного из самых боеспособных формирований - интернационального спецназа "Ахмат" - становится всё больше", - написал Кадыров. В числе других официальных лиц проводить добровольцев в аэропорт прибыл племянник Кадырова - помощник-советник главы Чечни по силовому блоку Хамзат Кадыров. По словам главы республики, он непосредственно занимается вопросами подготовки бойцов на базе Российского университета спецназа. "Я присоединяюсь к напутственным пожеланиям. Желаю бойцам удачи и успехов в деле защиты интересов нашего великого Отечества – России! Уверен, что они покажут высокие результаты на фронте, ведь каждый из них настроен преданно защищать Отчизну", - добавил Рамзан Кадыров.

https://ria.ru/20230613/kontrakt-1877708554.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, россия, рамзан кадыров, чеченская республика (чечня), ситуация в днр и лнр