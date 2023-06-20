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Кадыров рассказал о сохраняющемся потоке добровольцев в зону СВО - РИА Новости, 20.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:39 20.06.2023
https://ria.ru/20230620/dobrovoltsy-1879322203.html
Кадыров рассказал о сохраняющемся потоке добровольцев в зону СВО
Кадыров рассказал о сохраняющемся потоке добровольцев в зону СВО - РИА Новости, 20.06.2023
Кадыров рассказал о сохраняющемся потоке добровольцев в зону СВО
Поток добровольцев в зону проведения спецоперации не снижается, желающих вступить в спецназ "Ахмат" становится все больше, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров в... РИА Новости, 20.06.2023
2023-06-20T12:39
2023-06-20T12:39
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
рамзан кадыров
чеченская республика (чечня)
ситуация в днр и лнр
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ГРОЗНЫЙ, 20 июн – РИА Новости. Поток добровольцев в зону проведения спецоперации не снижается, желающих вступить в спецназ "Ахмат" становится все больше, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале. "Очередная группа подготовленных бойцов вылетела на территорию СВО из Международного аэропорта Грозный имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова… Радует, что поток добровольцев в зону проведения специальной военной операции не снижается. Желающих встать на защиту интересов России в составе одного из самых боеспособных формирований - интернационального спецназа "Ахмат" - становится всё больше", - написал Кадыров. В числе других официальных лиц проводить добровольцев в аэропорт прибыл племянник Кадырова - помощник-советник главы Чечни по силовому блоку Хамзат Кадыров. По словам главы республики, он непосредственно занимается вопросами подготовки бойцов на базе Российского университета спецназа. "Я присоединяюсь к напутственным пожеланиям. Желаю бойцам удачи и успехов в деле защиты интересов нашего великого Отечества – России! Уверен, что они покажут высокие результаты на фронте, ведь каждый из них настроен преданно защищать Отчизну", - добавил Рамзан Кадыров.
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безопасность, россия, рамзан кадыров, чеченская республика (чечня), ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Рамзан Кадыров, Чеченская республика (Чечня), Ситуация в ДНР и ЛНР
Кадыров рассказал о сохраняющемся потоке добровольцев в зону СВО

Кадыров заявил, что желающих вступить в "Ахмат" для участия в СВО становится все больше

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкДобровольцы стреляют из автоматов Калашникова на базе центра подготовки спецназа в Гудермесе
Добровольцы стреляют из автоматов Калашникова на базе центра подготовки спецназа в Гудермесе - РИА Новости, 1920, 20.06.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Добровольцы стреляют из автоматов Калашникова на базе центра подготовки спецназа в Гудермесе. Архивное фото
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ГРОЗНЫЙ, 20 июн – РИА Новости. Поток добровольцев в зону проведения спецоперации не снижается, желающих вступить в спецназ "Ахмат" становится все больше, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале.
"Очередная группа подготовленных бойцов вылетела на территорию СВО из Международного аэропорта Грозный имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова… Радует, что поток добровольцев в зону проведения специальной военной операции не снижается. Желающих встать на защиту интересов России в составе одного из самых боеспособных формирований - интернационального спецназа "Ахмат" - становится всё больше", - написал Кадыров.
В числе других официальных лиц проводить добровольцев в аэропорт прибыл племянник Кадырова - помощник-советник главы Чечни по силовому блоку Хамзат Кадыров. По словам главы республики, он непосредственно занимается вопросами подготовки бойцов на базе Российского университета спецназа.
"Я присоединяюсь к напутственным пожеланиям. Желаю бойцам удачи и успехов в деле защиты интересов нашего великого Отечества – России! Уверен, что они покажут высокие результаты на фронте, ведь каждый из них настроен преданно защищать Отчизну", - добавил Рамзан Кадыров.
Российские военные - РИА Новости, 1920, 13.06.2023
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияРамзан КадыровЧеченская республика (Чечня)Ситуация в ДНР и ЛНР
 
 
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