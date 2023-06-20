Кадыров рассказал о сохраняющемся потоке добровольцев в зону СВО
Кадыров заявил, что желающих вступить в "Ахмат" для участия в СВО становится все больше
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкДобровольцы стреляют из автоматов Калашникова на базе центра подготовки спецназа в Гудермесе
Добровольцы стреляют из автоматов Калашникова на базе центра подготовки спецназа в Гудермесе. Архивное фото
ГРОЗНЫЙ, 20 июн – РИА Новости. Поток добровольцев в зону проведения спецоперации не снижается, желающих вступить в спецназ "Ахмат" становится все больше, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале.
"Очередная группа подготовленных бойцов вылетела на территорию СВО из Международного аэропорта Грозный имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова… Радует, что поток добровольцев в зону проведения специальной военной операции не снижается. Желающих встать на защиту интересов России в составе одного из самых боеспособных формирований - интернационального спецназа "Ахмат" - становится всё больше", - написал Кадыров.
В числе других официальных лиц проводить добровольцев в аэропорт прибыл племянник Кадырова - помощник-советник главы Чечни по силовому блоку Хамзат Кадыров. По словам главы республики, он непосредственно занимается вопросами подготовки бойцов на базе Российского университета спецназа.
"Я присоединяюсь к напутственным пожеланиям. Желаю бойцам удачи и успехов в деле защиты интересов нашего великого Отечества – России! Уверен, что они покажут высокие результаты на фронте, ведь каждый из них настроен преданно защищать Отчизну", - добавил Рамзан Кадыров.