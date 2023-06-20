В запорожской Васильевке скорректировали время комендантского часа
Балицкий подписал указ об изменении времени комендантского часа в запорожской Васильевке
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкТехника, поврежденная в результате обстрела ВСУ города Васильевка Запорожской области
Техника, поврежденная в результате обстрела ВСУ города Васильевка Запорожской области. Архивное фото
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий сообщил в телеграм-канале, что подписал указ о режиме комендантского часа в прифронтовом городе Васильевка и Васильевском районе с 21.30 до 5.00.
"Подписал Указ "О режиме комендантского часа в городе Васильевка и Васильевском районе", согласно которому с 20 июня 2023 года в Васильевке и Васильевском районе устанавливается комендантский час с 21.30 до 05.00", - написал он в своем телеграм-канале.
Ранее время комендантского часа в городе Васильевка было с 20.00 до 6.00.
Запорожская область стала субъектом РФ по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь.