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В запорожской Васильевке скорректировали время комендантского часа - РИА Новости, 20.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:42 20.06.2023 (обновлено: 14:45 20.06.2023)
https://ria.ru/20230620/chas-1879358962.html
В запорожской Васильевке скорректировали время комендантского часа
В запорожской Васильевке скорректировали время комендантского часа - РИА Новости, 20.06.2023
В запорожской Васильевке скорректировали время комендантского часа
Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий сообщил в телеграм-канале, что подписал указ о режиме комендантского часа в прифронтовом городе Васильевка РИА Новости, 20.06.2023
2023-06-20T14:42
2023-06-20T14:45
специальная военная операция на украине
запорожская область
евгений балицкий
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий сообщил в телеграм-канале, что подписал указ о режиме комендантского часа в прифронтовом городе Васильевка и Васильевском районе с 21.30 до 5.00. "Подписал Указ "О режиме комендантского часа в городе Васильевка и Васильевском районе", согласно которому с 20 июня 2023 года в Васильевке и Васильевском районе устанавливается комендантский час с 21.30 до 05.00", - написал он в своем телеграм-канале. Ранее время комендантского часа в городе Васильевка было с 20.00 до 6.00. Запорожская область стала субъектом РФ по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь.
https://ria.ru/20230620/vsu-1879297808.html
запорожская область
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запорожская область, евгений балицкий
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Евгений Балицкий
В запорожской Васильевке скорректировали время комендантского часа

Балицкий подписал указ об изменении времени комендантского часа в запорожской Васильевке

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкТехника, поврежденная в результате обстрела ВСУ города Васильевка Запорожской области
Техника, поврежденная в результате обстрела ВСУ города Васильевка Запорожской области - РИА Новости, 1920, 20.06.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Техника, поврежденная в результате обстрела ВСУ города Васильевка Запорожской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий сообщил в телеграм-канале, что подписал указ о режиме комендантского часа в прифронтовом городе Васильевка и Васильевском районе с 21.30 до 5.00.
"Подписал Указ "О режиме комендантского часа в городе Васильевка и Васильевском районе", согласно которому с 20 июня 2023 года в Васильевке и Васильевском районе устанавливается комендантский час с 21.30 до 05.00", - написал он в своем телеграм-канале.
Ранее время комендантского часа в городе Васильевка было с 20.00 до 6.00.
Запорожская область стала субъектом РФ по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь.
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Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьЕвгений Балицкий
 
 
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