https://ria.ru/20230620/chas-1879358962.html

В запорожской Васильевке скорректировали время комендантского часа

В запорожской Васильевке скорректировали время комендантского часа - РИА Новости, 20.06.2023

В запорожской Васильевке скорректировали время комендантского часа

Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий сообщил в телеграм-канале, что подписал указ о режиме комендантского часа в прифронтовом городе Васильевка РИА Новости, 20.06.2023

2023-06-20T14:42

2023-06-20T14:42

2023-06-20T14:45

специальная военная операция на украине

запорожская область

евгений балицкий

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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий сообщил в телеграм-канале, что подписал указ о режиме комендантского часа в прифронтовом городе Васильевка и Васильевском районе с 21.30 до 5.00. "Подписал Указ "О режиме комендантского часа в городе Васильевка и Васильевском районе", согласно которому с 20 июня 2023 года в Васильевке и Васильевском районе устанавливается комендантский час с 21.30 до 05.00", - написал он в своем телеграм-канале. Ранее время комендантского часа в городе Васильевка было с 20.00 до 6.00. Запорожская область стала субъектом РФ по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь.

https://ria.ru/20230620/vsu-1879297808.html

запорожская область

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Влада Копылова

запорожская область, евгений балицкий