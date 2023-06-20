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Второй этап работ по борьбе с борщевиком начался в Московской области
Второй этап работ по борьбе с борщевиком начался в Московской области - РИА Новости, 20.06.2023
Второй этап работ по борьбе с борщевиком начался в Московской области
В лесах Подмосковья проходят работы по борьбе с борщевиком Сосновского. На данный момент начался второй этап. В Комлесхозе Московской области отметили, что он... РИА Новости, 20.06.2023
2023-06-20T19:50
2023-06-20T19:50
2023-06-20T19:50
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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. В лесах Подмосковья проходят работы по борьбе с борщевиком Сосновского. На данный момент начался второй этап. В Комлесхозе Московской области отметили, что он продлится до второй декады июля. Об этом сообщил телеканал "360"."В рамках первого этапа по уничтожению опасного сорняка было обработано свыше 630 гектаров. Мероприятия проводились на участках, включенных в реестр обследованных ранее площадей", – рассказал курирующий Комлесхоз заместитель председателя правительства Московской области Георгий Филимонов.В рамках второго этапа специалисты обработают 700 гектаров. Уже сейчас обработка завершилась в Бородинском, Луховицком, Егорьевском и Ступинском лесничествах.Для того чтобы бороться с борщевиком, применяют механический метод – окашивание. Использовать химикаты запрещено.Жители Московской области могут сообщить о новых местах локализации растения на портале "Добродел".
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