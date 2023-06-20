Рейтинг@Mail.ru
Второй этап работ по борьбе с борщевиком начался в Московской области - РИА Новости, 20.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья
Новости Подмосковья
 
19:50 20.06.2023
https://ria.ru/20230620/borschevik-1879437998.html
Второй этап работ по борьбе с борщевиком начался в Московской области
Второй этап работ по борьбе с борщевиком начался в Московской области - РИА Новости, 20.06.2023
Второй этап работ по борьбе с борщевиком начался в Московской области
В лесах Подмосковья проходят работы по борьбе с борщевиком Сосновского. На данный момент начался второй этап. В Комлесхозе Московской области отметили, что он... РИА Новости, 20.06.2023
2023-06-20T19:50
2023-06-20T19:50
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/14/1879436318_0:7:2818:1592_1920x0_80_0_0_70c7d74799e849d6d7fc5e204795e8f6.jpg
МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. В лесах Подмосковья проходят работы по борьбе с борщевиком Сосновского. На данный момент начался второй этап. В Комлесхозе Московской области отметили, что он продлится до второй декады июля. Об этом сообщил телеканал "360"."В рамках первого этапа по уничтожению опасного сорняка было обработано свыше 630 гектаров. Мероприятия проводились на участках, включенных в реестр обследованных ранее площадей", – рассказал курирующий Комлесхоз заместитель председателя правительства Московской области Георгий Филимонов.В рамках второго этапа специалисты обработают 700 гектаров. Уже сейчас обработка завершилась в Бородинском, Луховицком, Егорьевском и Ступинском лесничествах.Для того чтобы бороться с борщевиком, применяют механический метод – окашивание. Использовать химикаты запрещено.Жители Московской области могут сообщить о новых местах локализации растения на портале "Добродел".
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/14/1879436318_0:0:2564:1923_1920x0_80_0_0_707d288621e5ae55ce5a26fd87cd4c0d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

Второй этап работ по борьбе с борщевиком начался в Московской области

© РИА Новости / Виталий БелоусовРаботы по уничтожению борщевика
Работы по уничтожению борщевика - РИА Новости, 1920, 20.06.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. В лесах Подмосковья проходят работы по борьбе с борщевиком Сосновского. На данный момент начался второй этап. В Комлесхозе Московской области отметили, что он продлится до второй декады июля. Об этом сообщил телеканал "360".
«
"В рамках первого этапа по уничтожению опасного сорняка было обработано свыше 630 гектаров. Мероприятия проводились на участках, включенных в реестр обследованных ранее площадей", – рассказал курирующий Комлесхоз заместитель председателя правительства Московской области Георгий Филимонов.
В рамках второго этапа специалисты обработают 700 гектаров. Уже сейчас обработка завершилась в Бородинском, Луховицком, Егорьевском и Ступинском лесничествах.
Для того чтобы бороться с борщевиком, применяют механический метод – окашивание. Использовать химикаты запрещено.
Жители Московской области могут сообщить о новых местах локализации растения на портале "Добродел".
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала