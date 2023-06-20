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МИД Белоруссии предупредил о последствиях попытки госпереворота - РИА Новости, 20.06.2023
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18:13 20.06.2023
https://ria.ru/20230620/belorussiya-1879418444.html
МИД Белоруссии предупредил о последствиях попытки госпереворота
МИД Белоруссии предупредил о последствиях попытки госпереворота - РИА Новости, 20.06.2023
МИД Белоруссии предупредил о последствиях попытки госпереворота
Попытки сменить власть в Белоруcсии с привлечением подготовленных за рубежом боевиков будут плачевными для исполнителей и организаторов, заявил РИА Новости во... РИА Новости, 20.06.2023
2023-06-20T18:13
2023-06-20T18:13
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МИНСК, 20 июн – РИА Новости. Попытки сменить власть в Белоруcсии с привлечением подготовленных за рубежом боевиков будут плачевными для исполнителей и организаторов, заявил РИА Новости во вторник пресс-секретарь белорусского внешнеполитического ведомства Анатолий Глаз. Ранее британская газета Sunday Times сообщила, что в Познани проходят тренировку несколько сотен боевиков, которые ранее выехали из Белоруссии и теперь планируют попытаться осуществить вооруженный госпереворот в республике. "Это не секрет, а известный факт, при том нам он известен в лицах и деталях. Была эта информация и в публичной плоскости, в том числе на телеканале "Евроньюс". Мы неоднократно об этом говорили, обращали на это внимание польской стороны, однако их объяснения не выдерживают критики", - сказал Глаз на полях СМИД ОДКБ в Минске во вторник. Он подчеркнул, что в Белоруссии считают такие действия преступными и безответственными. "У нас нет никаких сомнений, что в случае попытки реализовать эти криминальные замыслы последствия для исполнителей и организаторов будут весьма плачевными", - заявил собеседник.
https://ria.ru/20230525/belorussiya-1874059975.html
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в мире, белоруссия, мид белоруссии
В мире, Белоруссия, МИД Белоруссии
МИД Белоруссии предупредил о последствиях попытки госпереворота

МИД Белоруссии предупредил, что попытки сменить власть в стране окончатся плачевно

© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкЗдание МИД Белоруссии на улице Кирова в Минске
Здание МИД Белоруссии на улице Кирова в Минске - РИА Новости, 1920, 20.06.2023
© Sputnik / Виктор Толочко
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Здание МИД Белоруссии на улице Кирова в Минске. Архивное фото
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МИНСК, 20 июн – РИА Новости. Попытки сменить власть в Белоруcсии с привлечением подготовленных за рубежом боевиков будут плачевными для исполнителей и организаторов, заявил РИА Новости во вторник пресс-секретарь белорусского внешнеполитического ведомства Анатолий Глаз.
Ранее британская газета Sunday Times сообщила, что в Познани проходят тренировку несколько сотен боевиков, которые ранее выехали из Белоруссии и теперь планируют попытаться осуществить вооруженный госпереворот в республике.
"Это не секрет, а известный факт, при том нам он известен в лицах и деталях. Была эта информация и в публичной плоскости, в том числе на телеканале "Евроньюс". Мы неоднократно об этом говорили, обращали на это внимание польской стороны, однако их объяснения не выдерживают критики", - сказал Глаз на полях СМИД ОДКБ в Минске во вторник.
Он подчеркнул, что в Белоруссии считают такие действия преступными и безответственными. "У нас нет никаких сомнений, что в случае попытки реализовать эти криминальные замыслы последствия для исполнителей и организаторов будут весьма плачевными", - заявил собеседник.
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