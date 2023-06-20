https://ria.ru/20230620/bayden-1879267612.html

Байден внезапно решил отправиться в прошлое

Байден внезапно решил отправиться в прошлое - РИА Новости, 20.06.2023

Байден внезапно решил отправиться в прошлое

Президент США Джо Байден в ходе своего выступления в Калифорнии "странным образом" пообещал сохранить "к 2020 году" 30 процентов всех земельных и водных... РИА Новости, 20.06.2023

2023-06-20T06:04

2023-06-20T06:04

2023-06-20T10:31

в мире

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джо байден

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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Президент США Джо Байден в ходе своего выступления в Калифорнии "странным образом" пообещал сохранить "к 2020 году" 30 процентов всех земельных и водных ресурсов США, пишет Fox News."И, возможно, самое главное, что я пообещал: к 2020 году мы сохраним 30 процентов всех земель и водоемов (ресурсов. — Прим. ред.), находящихся под юрисдикцией Соединенных Штатов, и одновременно сократим выбросы, чтобы уменьшить воздействие на климат", — сказал Байден собравшимся в заповеднике в Пало-Альто.Байден вступил в должность в 2021 году, после выигранных в ноябре 2020-го президентских выборов.Как отмечает Fox, в информационном бюллетене Белого дома от марта этого года говорится о планах нынешней администрации сохранить 30 процентов земельных и водных ресурсов страны к 2030 году, для этого планируется инвестировать в экологические инициативы более миллиарда долларов.Нынешний глава Белого дома, которому уже 80 лет, стал самым пожилым президентом США в истории. Он регулярно попадает в нелепые ситуации.

https://ria.ru/20230617/sammit-1878829153.html

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в мире, сша, джо байден, калифорния