https://ria.ru/20230620/avariya-1879261070.html
При столкновении двух автобусов в Хабаровске пострадали пять человек
При столкновении двух автобусов в Хабаровске пострадали пять человек - РИА Новости, 20.06.2023
При столкновении двух автобусов в Хабаровске пострадали пять человек
Пять пассажиров пострадали в аварии двух автобусов в Хабаровске, сообщает городская госавтоинспекция. РИА Новости, 20.06.2023
2023-06-20T02:40
2023-06-20T02:40
2023-06-20T03:05
хабаровск
происшествия
гибдд мвд рф
авто
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1b/1874537276_0:89:3077:1820_1920x0_80_0_0_0076c44c7b4d0b25e092e61998de8d05.jpg
ХАБАРОВСК, 20 июн - РИА Новости. Пять пассажиров пострадали в аварии двух автобусов в Хабаровске, сообщает городская госавтоинспекция. "Сегодня в Хабаровске водитель, управляя автобусом Zhong Tong (маршрут 56) по проспекту 60-летия Октября, проехал на запрещающий красный сигнал светофора, в результате чего совершил столкновение с автомобилем Lexus RX 300, продолжил неконтролируемое движение, совершил столкновение с автобусом Zhong Tong (маршрут 24)", - говорится в сообщении ГИБДД.. Отмечается, что пострадали пассажиры автобуса Zhong Tong (маршрут 56), предположительно, пять человек. По данным прокуратуры региона, пострадавшие доставлены в медицинское учреждение. Прокуратура Хабаровска и прокуратура Железнодорожного района города проводят проверку, в ходе которой будет дана оценка "деятельности организаций, осуществляющих перевозку пассажиров общественным транспортом".
https://ria.ru/20230620/dtp-1879256496.html
хабаровск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1b/1874537276_348:0:3077:2047_1920x0_80_0_0_d9306904530f590a075b57d53c506314.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
хабаровск, происшествия, гибдд мвд рф, авто
Хабаровск, Происшествия, ГИБДД МВД РФ, Авто
При столкновении двух автобусов в Хабаровске пострадали пять человек
В результате аварии с двумя автобусами в Хабаровске пострадали пять пассажиров