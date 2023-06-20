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При столкновении двух автобусов в Хабаровске пострадали пять человек - РИА Новости, 20.06.2023
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02:40 20.06.2023 (обновлено: 03:05 20.06.2023)
https://ria.ru/20230620/avariya-1879261070.html
При столкновении двух автобусов в Хабаровске пострадали пять человек
При столкновении двух автобусов в Хабаровске пострадали пять человек - РИА Новости, 20.06.2023
При столкновении двух автобусов в Хабаровске пострадали пять человек
Пять пассажиров пострадали в аварии двух автобусов в Хабаровске, сообщает городская госавтоинспекция. РИА Новости, 20.06.2023
2023-06-20T02:40
2023-06-20T03:05
хабаровск
происшествия
гибдд мвд рф
авто
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ХАБАРОВСК, 20 июн - РИА Новости. Пять пассажиров пострадали в аварии двух автобусов в Хабаровске, сообщает городская госавтоинспекция. "Сегодня в Хабаровске водитель, управляя автобусом Zhong Tong (маршрут 56) по проспекту 60-летия Октября, проехал на запрещающий красный сигнал светофора, в результате чего совершил столкновение с автомобилем Lexus RX 300, продолжил неконтролируемое движение, совершил столкновение с автобусом Zhong Tong (маршрут 24)", - говорится в сообщении ГИБДД.. Отмечается, что пострадали пассажиры автобуса Zhong Tong (маршрут 56), предположительно, пять человек. По данным прокуратуры региона, пострадавшие доставлены в медицинское учреждение. Прокуратура Хабаровска и прокуратура Железнодорожного района города проводят проверку, в ходе которой будет дана оценка "деятельности организаций, осуществляющих перевозку пассажиров общественным транспортом".
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хабаровск, происшествия, гибдд мвд рф, авто
Хабаровск, Происшествия, ГИБДД МВД РФ, Авто
При столкновении двух автобусов в Хабаровске пострадали пять человек

В результате аварии с двумя автобусами в Хабаровске пострадали пять пассажиров

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкФельдшер станции скорой медицинской помощи
Фельдшер станции скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 20.06.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Фельдшер станции скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ХАБАРОВСК, 20 июн - РИА Новости. Пять пассажиров пострадали в аварии двух автобусов в Хабаровске, сообщает городская госавтоинспекция.
«
"Сегодня в Хабаровске водитель, управляя автобусом Zhong Tong (маршрут 56) по проспекту 60-летия Октября, проехал на запрещающий красный сигнал светофора, в результате чего совершил столкновение с автомобилем Lexus RX 300, продолжил неконтролируемое движение, совершил столкновение с автобусом Zhong Tong (маршрут 24)", - говорится в сообщении ГИБДД..
Отмечается, что пострадали пассажиры автобуса Zhong Tong (маршрут 56), предположительно, пять человек. По данным прокуратуры региона, пострадавшие доставлены в медицинское учреждение.
Прокуратура Хабаровска и прокуратура Железнодорожного района города проводят проверку, в ходе которой будет дана оценка "деятельности организаций, осуществляющих перевозку пассажиров общественным транспортом".
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