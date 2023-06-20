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В Лондоне на аукцион выставят картину Рубенса - РИА Новости, 20.06.2023
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23:37 20.06.2023
https://ria.ru/20230620/auktsion-1879459590.html
В Лондоне на аукцион выставят картину Рубенса
В Лондоне на аукцион выставят картину Рубенса - РИА Новости, 20.06.2023
В Лондоне на аукцион выставят картину Рубенса
Картину фламандского художника Питера Рубенса "Святой Себастьян, за которым ухаживают два ангела", местонахождение которой было неизвестно около двух веков,... РИА Новости, 20.06.2023
2023-06-20T23:37
2023-06-20T23:37
лондон
миссури
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Картину фламандского художника Питера Рубенса "Святой Себастьян, за которым ухаживают два ангела", местонахождение которой было неизвестно около двух веков, выставят на торги в Лондоне, ее стоимость на аукционе оценивают от 5 до 7,6 миллиона долларов, сообщил аукционный дом Sotheby's. Отмечается, что торги пройдут 5 июля. Первое упоминание о картине относится к 1655 году, то есть спустя 15 лет после смерти художника. Полотно передавалось из поколения в поколение в семье Спинола, и в последний раз упоминается, что оно было унаследовано дочерью одного из представителей этой семьи в 1731 году. После 1730-х годов картина была забыта и была найдена в Миссури в 1960-х годах, но продавалась под именем другого художника. Как добавляет газета Times, произведение искусства было подтверждено как картина Рубенса после того, как аукционный дом провел рентгеновские исследования. Он был сопоставлен с полотном, которое принадлежало покровителям Рубенса из семьи Спинола.
https://ria.ru/20230620/tsyurikh-1879446587.html
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лондон, миссури, sotheby's
Лондон, Миссури, Sotheby's
В Лондоне на аукцион выставят картину Рубенса

В Лондоне на аукцион выставят картину Рубенса стоимостью в несколько миллионов долларов

© Фото : Christie’sЛоты на торгах в Лондоне
Лоты на торгах в Лондоне - РИА Новости, 1920, 20.06.2023
© Фото : Christie’s
Лоты на торгах в Лондоне. Архивное фото
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Картину фламандского художника Питера Рубенса "Святой Себастьян, за которым ухаживают два ангела", местонахождение которой было неизвестно около двух веков, выставят на торги в Лондоне, ее стоимость на аукционе оценивают от 5 до 7,6 миллиона долларов, сообщил аукционный дом Sotheby's.
Отмечается, что торги пройдут 5 июля.
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Первое упоминание о картине относится к 1655 году, то есть спустя 15 лет после смерти художника. Полотно передавалось из поколения в поколение в семье Спинола, и в последний раз упоминается, что оно было унаследовано дочерью одного из представителей этой семьи в 1731 году. После 1730-х годов картина была забыта и была найдена в Миссури в 1960-х годах, но продавалась под именем другого художника.
Как добавляет газета Times, произведение искусства было подтверждено как картина Рубенса после того, как аукционный дом провел рентгеновские исследования. Он был сопоставлен с полотном, которое принадлежало покровителям Рубенса из семьи Спинола.
 
ЛондонМиссуриSotheby's
 
 
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