https://ria.ru/20230620/auktsion-1879459590.html
В Лондоне на аукцион выставят картину Рубенса
В Лондоне на аукцион выставят картину Рубенса - РИА Новости, 20.06.2023
В Лондоне на аукцион выставят картину Рубенса
Картину фламандского художника Питера Рубенса "Святой Себастьян, за которым ухаживают два ангела", местонахождение которой было неизвестно около двух веков,... РИА Новости, 20.06.2023
2023-06-20T23:37
2023-06-20T23:37
2023-06-20T23:37
лондон
миссури
sotheby's
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153347/07/1533470763_0:0:4000:2250_1920x0_80_0_0_a85ddab98bd0eaea0d50532841b2fcea.jpg
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Картину фламандского художника Питера Рубенса "Святой Себастьян, за которым ухаживают два ангела", местонахождение которой было неизвестно около двух веков, выставят на торги в Лондоне, ее стоимость на аукционе оценивают от 5 до 7,6 миллиона долларов, сообщил аукционный дом Sotheby's. Отмечается, что торги пройдут 5 июля. Первое упоминание о картине относится к 1655 году, то есть спустя 15 лет после смерти художника. Полотно передавалось из поколения в поколение в семье Спинола, и в последний раз упоминается, что оно было унаследовано дочерью одного из представителей этой семьи в 1731 году. После 1730-х годов картина была забыта и была найдена в Миссури в 1960-х годах, но продавалась под именем другого художника. Как добавляет газета Times, произведение искусства было подтверждено как картина Рубенса после того, как аукционный дом провел рентгеновские исследования. Он был сопоставлен с полотном, которое принадлежало покровителям Рубенса из семьи Спинола.
https://ria.ru/20230620/tsyurikh-1879446587.html
лондон
миссури
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153347/07/1533470763_505:0:3688:2387_1920x0_80_0_0_27b3494c5a166806dee0f32e916775d3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
лондон, миссури, sotheby's
Лондон, Миссури, Sotheby's
В Лондоне на аукцион выставят картину Рубенса
В Лондоне на аукцион выставят картину Рубенса стоимостью в несколько миллионов долларов