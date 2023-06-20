https://ria.ru/20230620/auktsion-1879459590.html

В Лондоне на аукцион выставят картину Рубенса

В Лондоне на аукцион выставят картину Рубенса - РИА Новости, 20.06.2023

В Лондоне на аукцион выставят картину Рубенса

Картину фламандского художника Питера Рубенса "Святой Себастьян, за которым ухаживают два ангела", местонахождение которой было неизвестно около двух веков,... РИА Новости, 20.06.2023

2023-06-20T23:37

2023-06-20T23:37

2023-06-20T23:37

лондон

миссури

sotheby's

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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Картину фламандского художника Питера Рубенса "Святой Себастьян, за которым ухаживают два ангела", местонахождение которой было неизвестно около двух веков, выставят на торги в Лондоне, ее стоимость на аукционе оценивают от 5 до 7,6 миллиона долларов, сообщил аукционный дом Sotheby's. Отмечается, что торги пройдут 5 июля. Первое упоминание о картине относится к 1655 году, то есть спустя 15 лет после смерти художника. Полотно передавалось из поколения в поколение в семье Спинола, и в последний раз упоминается, что оно было унаследовано дочерью одного из представителей этой семьи в 1731 году. После 1730-х годов картина была забыта и была найдена в Миссури в 1960-х годах, но продавалась под именем другого художника. Как добавляет газета Times, произведение искусства было подтверждено как картина Рубенса после того, как аукционный дом провел рентгеновские исследования. Он был сопоставлен с полотном, которое принадлежало покровителям Рубенса из семьи Спинола.

https://ria.ru/20230620/tsyurikh-1879446587.html

лондон

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лондон, миссури, sotheby's