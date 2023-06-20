https://ria.ru/20230620/ataki-1879321921.html

Российские войска с 4 июня отразили 263 атаки ВСУ на трех направлениях

Российские войска с 4 июня отразили 263 атаки ВСУ на трех направлениях - РИА Новости, 20.06.2023

Российские войска с 4 июня отразили 263 атаки ВСУ на трех направлениях

Украинские войска с 4 июня предприняли 263 атаки позиций ВС РФ на южнодонецком, запорожском и донецком направлениях, все они были отбиты, заявил министр обороны РИА Новости, 20.06.2023

2023-06-20T12:37

2023-06-20T12:37

2023-06-20T13:28

специальная военная операция на украине

безопасность

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 20 июн – РИА Новости. Украинские войска с 4 июня предприняли 263 атаки позиций ВС РФ на южнодонецком, запорожском и донецком направлениях, все они были отбиты, заявил министр обороны России Сергей Шойгу. "Украинские войска продолжают предпринимать попытки наступательных действий на южнодонецком, запорожском и донецком направлениях. При этом киевский режим задействует большое количество западных вооружений и элитные соединения, личный состав которых обучался специалистами НАТО. С 4 июня ВСУ предприняли 263 атаки позиций российских войск", - сказал он, выступая на коллегии военного ведомства. По словам Шойгу, "благодаря грамотным и самоотверженным действиям наших подразделений все они отбиты, противник целей не достиг".

https://ria.ru/20230619/ukraina-1878620458.html

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Кирилл Волков

безопасность, россия, сергей шойгу, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр