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Российские войска с 4 июня отразили 263 атаки ВСУ на трех направлениях - РИА Новости, 20.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
12:37 20.06.2023 (обновлено: 13:28 20.06.2023)
https://ria.ru/20230620/ataki-1879321921.html
Российские войска с 4 июня отразили 263 атаки ВСУ на трех направлениях
Российские войска с 4 июня отразили 263 атаки ВСУ на трех направлениях - РИА Новости, 20.06.2023
Российские войска с 4 июня отразили 263 атаки ВСУ на трех направлениях
Украинские войска с 4 июня предприняли 263 атаки позиций ВС РФ на южнодонецком, запорожском и донецком направлениях, все они были отбиты, заявил министр обороны РИА Новости, 20.06.2023
2023-06-20T12:37
2023-06-20T13:28
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
сергей шойгу
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 20 июн – РИА Новости. Украинские войска с 4 июня предприняли 263 атаки позиций ВС РФ на южнодонецком, запорожском и донецком направлениях, все они были отбиты, заявил министр обороны России Сергей Шойгу. "Украинские войска продолжают предпринимать попытки наступательных действий на южнодонецком, запорожском и донецком направлениях. При этом киевский режим задействует большое количество западных вооружений и элитные соединения, личный состав которых обучался специалистами НАТО. С 4 июня ВСУ предприняли 263 атаки позиций российских войск", - сказал он, выступая на коллегии военного ведомства. По словам Шойгу, "благодаря грамотным и самоотверженным действиям наших подразделений все они отбиты, противник целей не достиг".
https://ria.ru/20230619/ukraina-1878620458.html
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безопасность, россия, сергей шойгу, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Сергей Шойгу, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
Российские войска с 4 июня отразили 263 атаки ВСУ на трех направлениях

Глава Минобороны Шойгу: ВСУ с 4 июня совершили 263 атаки на позиции российских войск

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 20.06.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 20 июн – РИА Новости. Украинские войска с 4 июня предприняли 263 атаки позиций ВС РФ на южнодонецком, запорожском и донецком направлениях, все они были отбиты, заявил министр обороны России Сергей Шойгу.
"Украинские войска продолжают предпринимать попытки наступательных действий на южнодонецком, запорожском и донецком направлениях. При этом киевский режим задействует большое количество западных вооружений и элитные соединения, личный состав которых обучался специалистами НАТО. С 4 июня ВСУ предприняли 263 атаки позиций российских войск", - сказал он, выступая на коллегии военного ведомства.
По словам Шойгу, "благодаря грамотным и самоотверженным действиям наших подразделений все они отбиты, противник целей не достиг".
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