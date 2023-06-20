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Российские войска с 4 июня отразили 263 атаки ВСУ на трех направлениях
Российские войска с 4 июня отразили 263 атаки ВСУ на трех направлениях - РИА Новости, 20.06.2023
Российские войска с 4 июня отразили 263 атаки ВСУ на трех направлениях
Украинские войска с 4 июня предприняли 263 атаки позиций ВС РФ на южнодонецком, запорожском и донецком направлениях, все они были отбиты, заявил министр обороны РИА Новости, 20.06.2023
2023-06-20T12:37
2023-06-20T12:37
2023-06-20T13:28
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
сергей шойгу
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 20 июн – РИА Новости. Украинские войска с 4 июня предприняли 263 атаки позиций ВС РФ на южнодонецком, запорожском и донецком направлениях, все они были отбиты, заявил министр обороны России Сергей Шойгу. "Украинские войска продолжают предпринимать попытки наступательных действий на южнодонецком, запорожском и донецком направлениях. При этом киевский режим задействует большое количество западных вооружений и элитные соединения, личный состав которых обучался специалистами НАТО. С 4 июня ВСУ предприняли 263 атаки позиций российских войск", - сказал он, выступая на коллегии военного ведомства. По словам Шойгу, "благодаря грамотным и самоотверженным действиям наших подразделений все они отбиты, противник целей не достиг".
https://ria.ru/20230619/ukraina-1878620458.html
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Российские войска с 4 июня отразили 263 атаки ВСУ на трех направлениях
Глава Минобороны Шойгу: ВСУ с 4 июня совершили 263 атаки на позиции российских войск