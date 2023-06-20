https://ria.ru/20230620/artilleriya-1879322487.html

На форуме "Армия-2023" покажут элементы перспективных комплексов артиллерии

На форуме "Армия-2023" покажут элементы перспективных комплексов артиллерии - РИА Новости, 20.06.2023

На форуме "Армия-2023" покажут элементы перспективных комплексов артиллерии

Элементы перспективных разведывательно-огневых комплексов артиллерии представят на форуме "Армия-2023", сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу. РИА Новости, 20.06.2023

2023-06-20T12:41

2023-06-20T12:41

2023-06-20T12:41

сергей шойгу

безопасность

кубинка

форум "армия"

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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Элементы перспективных разведывательно-огневых комплексов артиллерии представят на форуме "Армия-2023", сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу. "На выставочных площадках будут продемонстрированы основные элементы перспективных разведывательно-огневых комплексов артиллерии. Предприятия оборонно-промышленного комплекса и научные организации поделятся своим опытом, своими наработками по совершенствованию средств вооруженной борьбы с учетом опыта их применения в специальной военной операции", - сказал он на селекторном совещании в Минобороны. Мероприятие пройдет с 14 по 20 августа в подмосковной Кубинке (парк "Патриот").

https://ria.ru/20230516/broneavtomobil-1872035507.html

кубинка

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сергей шойгу, безопасность, кубинка, форум "армия"