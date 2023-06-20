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На форуме "Армия-2023" покажут элементы перспективных комплексов артиллерии - РИА Новости, 20.06.2023
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12:41 20.06.2023
https://ria.ru/20230620/artilleriya-1879322487.html
На форуме "Армия-2023" покажут элементы перспективных комплексов артиллерии
На форуме "Армия-2023" покажут элементы перспективных комплексов артиллерии - РИА Новости, 20.06.2023
На форуме "Армия-2023" покажут элементы перспективных комплексов артиллерии
Элементы перспективных разведывательно-огневых комплексов артиллерии представят на форуме "Армия-2023", сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу. РИА Новости, 20.06.2023
2023-06-20T12:41
2023-06-20T12:41
сергей шойгу
безопасность
кубинка
форум "армия"
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Элементы перспективных разведывательно-огневых комплексов артиллерии представят на форуме "Армия-2023", сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу. "На выставочных площадках будут продемонстрированы основные элементы перспективных разведывательно-огневых комплексов артиллерии. Предприятия оборонно-промышленного комплекса и научные организации поделятся своим опытом, своими наработками по совершенствованию средств вооруженной борьбы с учетом опыта их применения в специальной военной операции", - сказал он на селекторном совещании в Минобороны. Мероприятие пройдет с 14 по 20 августа в подмосковной Кубинке (парк "Патриот").
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сергей шойгу, безопасность, кубинка, форум "армия"
Сергей Шойгу, Безопасность, Кубинка, Форум "Армия"
На форуме "Армия-2023" покажут элементы перспективных комплексов артиллерии

Шойгу: на форуме "Армия-2023" впервые покажут элементы перспективных комплексов артиллерии

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПлощадка проведения Международного военно-технического форума
Площадка проведения Международного военно-технического форума - РИА Новости, 1920, 20.06.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Площадка проведения Международного военно-технического форума. Архивное фото
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Элементы перспективных разведывательно-огневых комплексов артиллерии представят на форуме "Армия-2023", сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.
"На выставочных площадках будут продемонстрированы основные элементы перспективных разведывательно-огневых комплексов артиллерии. Предприятия оборонно-промышленного комплекса и научные организации поделятся своим опытом, своими наработками по совершенствованию средств вооруженной борьбы с учетом опыта их применения в специальной военной операции", - сказал он на селекторном совещании в Минобороны.
Мероприятие пройдет с 14 по 20 августа в подмосковной Кубинке (парк "Патриот").
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