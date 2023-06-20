https://ria.ru/20230620/artilleriya-1879322487.html
На форуме "Армия-2023" покажут элементы перспективных комплексов артиллерии
На форуме "Армия-2023" покажут элементы перспективных комплексов артиллерии - РИА Новости, 20.06.2023
На форуме "Армия-2023" покажут элементы перспективных комплексов артиллерии
Элементы перспективных разведывательно-огневых комплексов артиллерии представят на форуме "Армия-2023", сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу. РИА Новости, 20.06.2023
2023-06-20T12:41
2023-06-20T12:41
2023-06-20T12:41
сергей шойгу
безопасность
кубинка
форум "армия"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0f/1809645435_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9435c78244c955bb2ae795957280a445.jpg
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Элементы перспективных разведывательно-огневых комплексов артиллерии представят на форуме "Армия-2023", сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу. "На выставочных площадках будут продемонстрированы основные элементы перспективных разведывательно-огневых комплексов артиллерии. Предприятия оборонно-промышленного комплекса и научные организации поделятся своим опытом, своими наработками по совершенствованию средств вооруженной борьбы с учетом опыта их применения в специальной военной операции", - сказал он на селекторном совещании в Минобороны. Мероприятие пройдет с 14 по 20 августа в подмосковной Кубинке (парк "Патриот").
https://ria.ru/20230516/broneavtomobil-1872035507.html
кубинка
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0f/1809645435_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_2f0df2773dd4a4f693efa54eaebe6758.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей шойгу, безопасность, кубинка, форум "армия"
Сергей Шойгу, Безопасность, Кубинка, Форум "Армия"
На форуме "Армия-2023" покажут элементы перспективных комплексов артиллерии
Шойгу: на форуме "Армия-2023" впервые покажут элементы перспективных комплексов артиллерии