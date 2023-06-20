https://ria.ru/20230620/artemovsk-1879411732.html
Французская журналистка рассказала о лжи западных СМИ об Артемовске
Французская журналистка рассказала о лжи западных СМИ об Артемовске - РИА Новости, 20.06.2023
Французская журналистка рассказала о лжи западных СМИ об Артемовске
Западные и украинские представители СМИ провоцировали обстрелы жилых кварталов Артемовска со стороны ВСУ, чтобы выдавать их за военные преступления России,... РИА Новости, 20.06.2023
2023-06-20T17:47
2023-06-20T17:47
2023-06-20T18:36
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
вооруженные силы украины
правый сектор
украина
артемовск
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 20 июн — РИА Новости. Западные и украинские представители СМИ провоцировали обстрелы жилых кварталов Артемовска со стороны ВСУ, чтобы выдавать их за военные преступления России, рассказала независимый иностранный журналист Кристель Нэан. По ее словам, один из беженцев сообщил, что корреспонденты платили боевикам "Азова"* и "Правого сектора"**, чтобы те наносили удары по городу. После этого журналисты снимали репортажи с обвинениями в адрес Москвы. По словам Нэан, во время ее работы с беженцами из Артемовска она нашла много свидетельств того, что западные и украинские представители СМИ могли знать о скорых обстрелах. "Разные люди из разных мест все сказали, что журналисты очень быстро были на месте. Такое же мы видели в Мариуполе во время якобы авиаудара по роддому. Западные журналисты были сразу на месте. Это значит, что они вместе с ВСУ или азовцами уже были готовы", — пояснила она. Опираясь на свой девятилетний опыт работы журналистом в зоне боевых действий, Кристель заверила, что оказаться сразу на месте обстрела практически невозможно. "Произошел взрыв, и они сразу начали работать. По-другому это невозможно, невозможно сразу оказаться на месте обстрела. Я живу здесь, я никогда не могу быть на месте обстрела сразу. Даже если я живу близко, мне нужно пять-десять минут чтобы быть на месте. Минимум", — сказала она. Аналогичная практика работы применялась западными журналистами в Сирии, отметила журналистка. Она уточнила, что о таких случаях ей рассказала коллега из Канады Ева Баркли. По ее словам, местные жители часто сообщали о репортерах, которые платили террористам за обстрелы, после чего заявляли, что это сделала сирийская армия.О том, что ВСУ наносили удары по местам большого скопления людей и у так называемых гуманитарных центров, также рассказывала на пресс-конференции омбудсмена ДНР Дарьи Морозовой жительница Артемовска Анна. "Там, где были массовые скопления людей, где людям давали хлеб или гуманитарную помощь, где люди собирались в большом количестве, где-то за углом стояли украинские журналисты. Они знали и ждали, когда будет прилет. И прилетало. И гибли люди. И отрывало мирным и головы, и умирали на глазах других", — сообщила она.По словам женщины, после обстрела сразу появлялись журналисты, которые обвиняли в произошедшем Россию. При этом местные жители прекрасно понимали, что снаряды прилетали со стороны ВСУ. Минобороны сообщило о полном освобождении Артемовска в ночь на 21 мая после более чем 220 дней боевых действий. Президент России Владимир Путин поздравил с этим "Группу Вагнера" и Вооруженные силы.* Террористическая организация, запрещенная в России.** Экстремистская организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20230620/kontrnastup-1879197698.html
https://ria.ru/20230609/plotina-1877092711.html
https://ria.ru/20230224/grazhdanstvo-1854158810.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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безопасность, россия, вооруженные силы украины, правый сектор, украина, артемовск, донецкая народная республика, нато, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины, Правый сектор, Украина, Артемовск, Донецкая Народная Республика, НАТО, Ситуация в ДНР и ЛНР
Французская журналистка рассказала о лжи западных СМИ об Артемовске
Нэан: западные СМИ провоцировали обстрелы ВСУ Артемовска и выдавали их за российские
ДОНЕЦК, 20 июн — РИА Новости. Западные и украинские представители СМИ провоцировали обстрелы жилых кварталов Артемовска со стороны ВСУ, чтобы выдавать их за военные преступления России, рассказала независимый иностранный журналист Кристель Нэан.
По ее словам, один из беженцев сообщил, что корреспонденты платили боевикам "Азова"* и "Правого сектора"**, чтобы те наносили удары по городу. После этого журналисты снимали репортажи с обвинениями в адрес Москвы.
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По словам Нэан, во время ее работы с беженцами из Артемовска она нашла много свидетельств того, что западные и украинские представители СМИ могли знать о скорых обстрелах.
«
"Разные люди из разных мест все сказали, что журналисты очень быстро были на месте. Такое же мы видели в Мариуполе
во время якобы авиаудара по роддому. Западные журналисты были сразу на месте. Это значит, что они вместе с ВСУ или азовцами уже были готовы", — пояснила она.
Опираясь на свой девятилетний опыт работы журналистом в зоне боевых действий, Кристель заверила, что оказаться сразу на месте обстрела практически невозможно.
"Произошел взрыв, и они сразу начали работать. По-другому это невозможно, невозможно сразу оказаться на месте обстрела. Я живу здесь, я никогда не могу быть на месте обстрела сразу. Даже если я живу близко, мне нужно пять-десять минут чтобы быть на месте. Минимум", — сказала она.
Аналогичная практика работы применялась западными журналистами в Сирии
, отметила журналистка. Она уточнила, что о таких случаях ей рассказала коллега из Канады Ева Баркли. По ее словам, местные жители часто сообщали о репортерах, которые платили террористам за обстрелы, после чего заявляли, что это сделала сирийская армия.
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О том, что ВСУ наносили удары по местам большого скопления людей и у так называемых гуманитарных центров, также рассказывала на пресс-конференции омбудсмена ДНР Дарьи Морозовой
жительница Артемовска Анна.
"Там, где были массовые скопления людей, где людям давали хлеб или гуманитарную помощь, где люди собирались в большом количестве, где-то за углом стояли украинские журналисты. Они знали и ждали, когда будет прилет. И прилетало. И гибли люди. И отрывало мирным и головы, и умирали на глазах других", — сообщила она.
По словам женщины, после обстрела сразу появлялись журналисты, которые обвиняли в произошедшем Россию. При этом местные жители прекрасно понимали, что снаряды прилетали со стороны ВСУ.
Минобороны сообщило о полном освобождении Артемовска в ночь на 21 мая после более чем 220 дней боевых действий. Президент России Владимир Путин
поздравил с этим "Группу Вагнера" и Вооруженные силы.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
** Экстремистская организация, запрещенная в России.
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