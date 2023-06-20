https://ria.ru/20230620/ammiakoprovod-1879369264.html

В МИД понимают невозможность быстро запустить аммиакопровод после подрыва

В МИД понимают невозможность быстро запустить аммиакопровод после подрыва - РИА Новости, 20.06.2023

В МИД понимают невозможность быстро запустить аммиакопровод после подрыва

РФ не снимает свое требование разблокировать работу аммиакопровода Тольятти-Одесса, но понимает, что после подрыва его участка уже нет физической возможности... РИА Новости, 20.06.2023

2023-06-20T15:23

2023-06-20T15:23

2023-06-20T15:24

специальная военная операция на украине

сергей вершинин

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

в мире

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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. РФ не снимает свое требование разблокировать работу аммиакопровода Тольятти-Одесса, но понимает, что после подрыва его участка уже нет физической возможности быстро запустить трубопровод, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Вершинин. "Мы это требование не снимаем, потому что оно вписано в пакете общих договоренностей и по меморандуму, и четырехсторонних. Но одновременно мы понимаем, что после подрыва украинской стороны аммиакопровода реальных возможностей быстро к нему приступить нет. Физически такая возможность быстрого запуска аммиакопровода уничтожена киевским режимом", - сказал Вершинин журналистам.

https://ria.ru/20230619/tolyattiazot-1879134564.html

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сергей вершинин, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире