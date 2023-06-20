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В МИД понимают невозможность быстро запустить аммиакопровод после подрыва - РИА Новости, 20.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:23 20.06.2023 (обновлено: 15:24 20.06.2023)
https://ria.ru/20230620/ammiakoprovod-1879369264.html
В МИД понимают невозможность быстро запустить аммиакопровод после подрыва
В МИД понимают невозможность быстро запустить аммиакопровод после подрыва - РИА Новости, 20.06.2023
В МИД понимают невозможность быстро запустить аммиакопровод после подрыва
РФ не снимает свое требование разблокировать работу аммиакопровода Тольятти-Одесса, но понимает, что после подрыва его участка уже нет физической возможности... РИА Новости, 20.06.2023
2023-06-20T15:23
2023-06-20T15:24
специальная военная операция на украине
сергей вершинин
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
в мире
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. РФ не снимает свое требование разблокировать работу аммиакопровода Тольятти-Одесса, но понимает, что после подрыва его участка уже нет физической возможности быстро запустить трубопровод, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Вершинин. "Мы это требование не снимаем, потому что оно вписано в пакете общих договоренностей и по меморандуму, и четырехсторонних. Но одновременно мы понимаем, что после подрыва украинской стороны аммиакопровода реальных возможностей быстро к нему приступить нет. Физически такая возможность быстрого запуска аммиакопровода уничтожена киевским режимом", - сказал Вершинин журналистам.
https://ria.ru/20230619/tolyattiazot-1879134564.html
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сергей вершинин, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире
Специальная военная операция на Украине, Сергей Вершинин, Россия, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), В мире
В МИД понимают невозможность быстро запустить аммиакопровод после подрыва

В МИД понимают невозможность быстро запустить аммиакопровод после подрыва его участка

На месте подрыва аммиакопровода "Тольятти-Одесса" в Харьковской области. Кадр видео
На месте подрыва аммиакопровода Тольятти-Одесса в Харьковской области. Кадр видео
На месте подрыва аммиакопровода "Тольятти-Одесса" в Харьковской области. Кадр видео. Архивное фото
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. РФ не снимает свое требование разблокировать работу аммиакопровода Тольятти-Одесса, но понимает, что после подрыва его участка уже нет физической возможности быстро запустить трубопровод, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.
"Мы это требование не снимаем, потому что оно вписано в пакете общих договоренностей и по меморандуму, и четырехсторонних. Но одновременно мы понимаем, что после подрыва украинской стороны аммиакопровода реальных возможностей быстро к нему приступить нет. Физически такая возможность быстрого запуска аммиакопровода уничтожена киевским режимом", - сказал Вершинин журналистам.
Предприятие ОАО Тольяттиазот (ТОАЗ) - РИА Новости, 1920, 19.06.2023
"Тольяттиазот" оценил убытки из-за закрытия аммиакопровода в Одессу
19 июня, 13:48
 
Специальная военная операция на УкраинеСергей ВершининРоссияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)В мире
 
 
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