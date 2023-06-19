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В Приамурье у японских журавлей, потерявших гнездо в мае, появился птенец - РИА Новости, 19.06.2023
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09:57 19.06.2023 (обновлено: 16:10 19.06.2023)
https://ria.ru/20230619/zhuravli-1879065502.html
В Приамурье у японских журавлей, потерявших гнездо в мае, появился птенец
В Приамурье у японских журавлей, потерявших гнездо в мае, появился птенец - РИА Новости, 19.06.2023
В Приамурье у японских журавлей, потерявших гнездо в мае, появился птенец
В Приамурье у пары краснокнижных японских журавлей Снежинки и Подснежника появился первый птенец после того, как у них сгорело гнездо с предыдущей кладкой,... РИА Новости, 19.06.2023
2023-06-19T09:57
2023-06-19T16:10
хорошие новости
благовещенск
общество
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 19 июн — РИА Новости. В Приамурье у пары краснокнижных японских журавлей Снежинки и Подснежника появился первый птенец после того, как у них сгорело гнездо с предыдущей кладкой, сообщил представитель Амурской областной общественной экологической организации "АмурСоЭС" Антон Сасин в своем телеграм-канале. "У Снежинки с Подснежником вылупился первый в их жизни птенец. Возраст у птенца примерно три-четыре дня, то есть вылупление было ориентировочно 14-15 июня. Предыдущий раз я проверял как раз 15 мая — и она сидела на кладке. Но сколько было яиц, определить не удалось, так как Снежинка в тот раз даже не встала с гнезда", — написал орнитолог.Пара обитает в долине Алим вблизи Благовещенска, в начале мая пожар уничтожил несколько гнезд японских и даурских журавлей, в том числе "дом" Снежинки. По словам ученого, это уже третья попытка гнездования у журавлихи. В прошлом году она снесла яйцо, но из него никто не вылупился. Сейчас мама-журавлиха выгуливает птенца в 15-20 метрах от гнезда, а папа-Подснежник сидит в соседних зарослях тростника. "Судя по треку с передатчика, Снежинка периодически оставляет птенца с отцом и улетает поискать чего-нибудь вкусненького на берег соседнего озера. В общем, воспитание первенца идет совместными усилиями обоих родителей. С каждым днем родители выгуливают птенца все дальше от гнезда, показывая ему новые "угодья" и давая новые знания о жизни в болотах", — рассказал Сасин.Он добавил, что птенец будет привязан к родителям на протяжении года.
https://ria.ru/20230329/zhuravl-1861464191.html
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благовещенск, общество
Хорошие новости, Благовещенск, Общество
В Приамурье у японских журавлей, потерявших гнездо в мае, появился птенец

В Приамурье у пары японских журавлей, чье гнездо сгорело в мае, появился птенец

© Фото : Anton Sasin/TelegramПервый птенец у пары краснокнижных японских журавлей Снежинки и Подснежника появился в Приамурье
Первый птенец у пары краснокнижных японских журавлей Снежинки и Подснежника появился в Приамурье - РИА Новости, 1920, 19.06.2023
© Фото : Anton Sasin/Telegram
Первый птенец у пары краснокнижных японских журавлей Снежинки и Подснежника появился в Приамурье
Читать ria.ru в
БЛАГОВЕЩЕНСК, 19 июн — РИА Новости. В Приамурье у пары краснокнижных японских журавлей Снежинки и Подснежника появился первый птенец после того, как у них сгорело гнездо с предыдущей кладкой, сообщил представитель Амурской областной общественной экологической организации "АмурСоЭС" Антон Сасин в своем телеграм-канале.
"У Снежинки с Подснежником вылупился первый в их жизни птенец. Возраст у птенца примерно три-четыре дня, то есть вылупление было ориентировочно 14-15 июня. Предыдущий раз я проверял как раз 15 мая — и она сидела на кладке. Но сколько было яиц, определить не удалось, так как Снежинка в тот раз даже не встала с гнезда", — написал орнитолог.
Пара обитает в долине Алим вблизи Благовещенска, в начале мая пожар уничтожил несколько гнезд японских и даурских журавлей, в том числе "дом" Снежинки. По словам ученого, это уже третья попытка гнездования у журавлихи. В прошлом году она снесла яйцо, но из него никто не вылупился.
Сейчас мама-журавлиха выгуливает птенца в 15-20 метрах от гнезда, а папа-Подснежник сидит в соседних зарослях тростника.
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"Судя по треку с передатчика, Снежинка периодически оставляет птенца с отцом и улетает поискать чего-нибудь вкусненького на берег соседнего озера. В общем, воспитание первенца идет совместными усилиями обоих родителей. С каждым днем родители выгуливают птенца все дальше от гнезда, показывая ему новые "угодья" и давая новые знания о жизни в болотах", — рассказал Сасин.
Он добавил, что птенец будет привязан к родителям на протяжении года.
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