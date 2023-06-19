https://ria.ru/20230619/zhuravli-1879065502.html

В Приамурье у японских журавлей, потерявших гнездо в мае, появился птенец

В Приамурье у японских журавлей, потерявших гнездо в мае, появился птенец - РИА Новости, 19.06.2023

В Приамурье у японских журавлей, потерявших гнездо в мае, появился птенец

В Приамурье у пары краснокнижных японских журавлей Снежинки и Подснежника появился первый птенец после того, как у них сгорело гнездо с предыдущей кладкой,... РИА Новости, 19.06.2023

2023-06-19T09:57

2023-06-19T09:57

2023-06-19T16:10

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 19 июн — РИА Новости. В Приамурье у пары краснокнижных японских журавлей Снежинки и Подснежника появился первый птенец после того, как у них сгорело гнездо с предыдущей кладкой, сообщил представитель Амурской областной общественной экологической организации "АмурСоЭС" Антон Сасин в своем телеграм-канале. "У Снежинки с Подснежником вылупился первый в их жизни птенец. Возраст у птенца примерно три-четыре дня, то есть вылупление было ориентировочно 14-15 июня. Предыдущий раз я проверял как раз 15 мая — и она сидела на кладке. Но сколько было яиц, определить не удалось, так как Снежинка в тот раз даже не встала с гнезда", — написал орнитолог.Пара обитает в долине Алим вблизи Благовещенска, в начале мая пожар уничтожил несколько гнезд японских и даурских журавлей, в том числе "дом" Снежинки. По словам ученого, это уже третья попытка гнездования у журавлихи. В прошлом году она снесла яйцо, но из него никто не вылупился. Сейчас мама-журавлиха выгуливает птенца в 15-20 метрах от гнезда, а папа-Подснежник сидит в соседних зарослях тростника. "Судя по треку с передатчика, Снежинка периодически оставляет птенца с отцом и улетает поискать чего-нибудь вкусненького на берег соседнего озера. В общем, воспитание первенца идет совместными усилиями обоих родителей. С каждым днем родители выгуливают птенца все дальше от гнезда, показывая ему новые "угодья" и давая новые знания о жизни в болотах", — рассказал Сасин.Он добавил, что птенец будет привязан к родителям на протяжении года.

https://ria.ru/20230329/zhuravl-1861464191.html

https://ria.ru/20230313/zhuravl-1857447796.html

благовещенск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

благовещенск, общество