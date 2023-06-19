https://ria.ru/20230619/zemletryasenie-1879039400.html
У берегов Южной Африки произошло землетрясение магнитудой 6,1
У берегов Южной Африки произошло землетрясение магнитудой 6,1 - РИА Новости, 19.06.2023
У берегов Южной Африки произошло землетрясение магнитудой 6,1
Землетрясение магнитудой 6,1 произошло у берегов Южно-Африканской Республики, сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). РИА Новости, 19.06.2023
2023-06-19T01:24
2023-06-19T01:24
2023-06-19T01:37
в мире
европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,1 произошло у берегов Южно-Африканской Республики, сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).Землетрясение зафиксировано в 21.59 по времени UTC (00.59 мск) в 1973 километрах к юго-востоку от столицы Южно-Африканской Республики Кейптауна с населением 3 миллиона 433 тысячи человек. Очаг залегал на глубине 33 километров.Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.
https://ria.ru/20230619/zemletryasenie-1879038662.html
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в мире, европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)
В мире, Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC)
У берегов Южной Африки произошло землетрясение магнитудой 6,1
EMSC: у берегов Южной Африки зафиксировали землетрясение магнитудой 6,1