https://ria.ru/20230619/zemletryasenie-1879039400.html

У берегов Южной Африки произошло землетрясение магнитудой 6,1

У берегов Южной Африки произошло землетрясение магнитудой 6,1 - РИА Новости, 19.06.2023

У берегов Южной Африки произошло землетрясение магнитудой 6,1

Землетрясение магнитудой 6,1 произошло у берегов Южно-Африканской Республики, сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). РИА Новости, 19.06.2023

2023-06-19T01:24

2023-06-19T01:24

2023-06-19T01:37

в мире

европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)

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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,1 произошло у берегов Южно-Африканской Республики, сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).Землетрясение зафиксировано в 21.59 по времени UTC (00.59 мск) в 1973 километрах к юго-востоку от столицы Южно-Африканской Республики Кейптауна с населением 3 миллиона 433 тысячи человек. Очаг залегал на глубине 33 километров.Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.

https://ria.ru/20230619/zemletryasenie-1879038662.html

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в мире, европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)