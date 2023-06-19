https://ria.ru/20230619/zemletryasenie-1879038662.html
В турецкой Адане произошло землетрясение
В турецкой Адане произошло землетрясение - РИА Новости, 19.06.2023
В турецкой Адане произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 4,0 произошло в турецкой провинции Адана, сообщило управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD). РИА Новости, 19.06.2023
2023-06-19T00:49
2023-06-19T00:49
2023-06-19T02:13
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в мире
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АНКАРА, 19 июн - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,0 произошло в турецкой провинции Адана, сообщило управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD).Согласно сообщению ведомства в Twitter, подземные толчки зарегистрированы в 23:59 по местному времени (совпадает с мск) в районе Саимбейли.Очаг землетрясения залегал на глубине 10,15 километра.В воскресенье по информации AFAD землетрясение магнитудой 4,6 произошло в провинции Малатья на востоке страны в 18.36 по местному времени. Очаг землетрясения залегал на глубине 7,06 километра.
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адана (провинция), в мире
Адана (провинция), В мире
В турецкой Адане произошло землетрясение
В турецкой Адане зафиксировали землетрясение магнитудой 4,0
АНКАРА, 19 июн - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,0 произошло в турецкой провинции Адана, сообщило управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD).
Согласно сообщению ведомства в Twitter, подземные толчки зарегистрированы в 23:59 по местному времени (совпадает с мск) в районе Саимбейли.
Очаг землетрясения залегал на глубине 10,15 километра.
В воскресенье по информации AFAD землетрясение магнитудой 4,6 произошло в провинции Малатья на востоке страны в 18.36 по местному времени. Очаг землетрясения залегал на глубине 7,06 километра.
При землетрясении во французской коммуне пострадали более 130 домов