https://ria.ru/20230619/zemletryasenie-1879038662.html

В турецкой Адане произошло землетрясение

В турецкой Адане произошло землетрясение - РИА Новости, 19.06.2023

В турецкой Адане произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 4,0 произошло в турецкой провинции Адана, сообщило управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD). РИА Новости, 19.06.2023

2023-06-19T00:49

2023-06-19T00:49

2023-06-19T02:13

адана (провинция)

в мире

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АНКАРА, 19 июн - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,0 произошло в турецкой провинции Адана, сообщило управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD).Согласно сообщению ведомства в Twitter, подземные толчки зарегистрированы в 23:59 по местному времени (совпадает с мск) в районе Саимбейли.Очаг землетрясения залегал на глубине 10,15 километра.В воскресенье по информации AFAD землетрясение магнитудой 4,6 произошло в провинции Малатья на востоке страны в 18.36 по местному времени. Очаг землетрясения залегал на глубине 7,06 километра.

https://ria.ru/20230617/zemletryasenie-1878889164.html

адана (провинция)

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адана (провинция), в мире