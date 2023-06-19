https://ria.ru/20230619/zelenskiy-1879251170.html
Зеленский обсудил с главой ЕК финансовую помощь Украине
Зеленский обсудил с главой ЕК финансовую помощь Украине - РИА Новости, 19.06.2023
Зеленский обсудил с главой ЕК финансовую помощь Украине
Владимир Зеленский заявил в своем телеграм-канале, что обсудил с главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен дальнейшую финансовую поддержку Украины и... РИА Новости, 19.06.2023
2023-06-19T22:38
2023-06-19T22:38
2023-06-19T22:38
украина
россия
лондон
владимир зеленский
урсула фон дер ляйен
даниил гетманцев
еврокомиссия
евросоюз
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил в своем телеграм-канале, что обсудил с главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен дальнейшую финансовую поддержку Украины и перспективы принятия нового пакета санкций против России. "Накануне конференции по вопросам восстановления Украины в Лондоне, которая состоится 21-22 июня, обсудили с Президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен дальнейшую финансовую поддержку Украины и перспективы принятия 11-го пакета санкций ЕС против России", - написал Зеленский.В начале июня министерство финансов Украины сообщило, что с начала 2023 года в госбюджет страны поступило 26,5 миллиарда долларов, из них более 19 миллиардов долларов составляют кредиты и гранты от международных финансовых организаций. Как сообщал в начале апреля глава налогового комитета Верховной рады Даниил Гетманцев, за счет собственных внутренних резервов Украина в первом квартале 2023 года смогла покрыть только 60% расходов. Ранее министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что дефицит украинского бюджета ежемесячно составляет около 5 миллиардов долларов, две трети средств бюджет получает благодаря иностранным займам и грантам, при этом три четверти бюджетных трат приходятся на военные нужды. Ранее Владимир Зеленский заявлял, что для восстановления Украины понадобится "приблизительно" 600-800 миллиардов долларов, точная сумма будет известна по завершению конфликта. В марте Всемирный банк совместно с Еврокомиссией, ООН и правительством Украины оценили потребности страны на восстановление и реконструкцию в 411 миллиардов долларов. Обновленная оценка значительно превысила сентябрьский прогноз в 349 миллиардов и теперь эквивалентна 2,6 ВВП Украины за 2022 год.
https://ria.ru/20230619/ukraina-1879225635.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, россия, лондон, владимир зеленский, урсула фон дер ляйен, даниил гетманцев, еврокомиссия, евросоюз, верховная рада украины
Украина, Россия, Лондон, Владимир Зеленский, Урсула фон дер Ляйен, Даниил Гетманцев, Еврокомиссия, Евросоюз, Верховная Рада Украины
Зеленский обсудил с главой ЕК финансовую помощь Украине
Зеленский заявил, что обсудил с главой ЕК дальнейшую финансовую поддержку Украины
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости.
Владимир Зеленский заявил в своем телеграм-канале
, что обсудил с главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен дальнейшую финансовую поддержку Украины и перспективы принятия нового пакета санкций против России.
«
"Накануне конференции по вопросам восстановления Украины в Лондоне, которая состоится 21-22 июня, обсудили с Президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен дальнейшую финансовую поддержку Украины и перспективы принятия 11-го пакета санкций ЕС против России", - написал Зеленский.
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В начале июня министерство финансов Украины сообщило, что с начала 2023 года в госбюджет страны поступило 26,5 миллиарда долларов, из них более 19 миллиардов долларов составляют кредиты и гранты от международных финансовых организаций.
Как сообщал в начале апреля глава налогового комитета Верховной рады Даниил Гетманцев, за счет собственных внутренних резервов Украина в первом квартале 2023 года смогла покрыть только 60% расходов.
Ранее министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что дефицит украинского бюджета ежемесячно составляет около 5 миллиардов долларов, две трети средств бюджет получает благодаря иностранным займам и грантам, при этом три четверти бюджетных трат приходятся на военные нужды. Ранее Владимир Зеленский заявлял, что для восстановления Украины понадобится "приблизительно" 600-800 миллиардов долларов, точная сумма будет известна по завершению конфликта. В марте Всемирный банк совместно с Еврокомиссией, ООН и правительством Украины оценили потребности страны на восстановление и реконструкцию в 411 миллиардов долларов. Обновленная оценка значительно превысила сентябрьский прогноз в 349 миллиардов и теперь эквивалентна 2,6 ВВП Украины за 2022 год.
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