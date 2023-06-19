https://ria.ru/20230619/zelenskiy-1879251170.html

Зеленский обсудил с главой ЕК финансовую помощь Украине

Зеленский обсудил с главой ЕК финансовую помощь Украине - РИА Новости, 19.06.2023

Зеленский обсудил с главой ЕК финансовую помощь Украине

Владимир Зеленский заявил в своем телеграм-канале, что обсудил с главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен дальнейшую финансовую поддержку Украины и... РИА Новости, 19.06.2023

2023-06-19T22:38

2023-06-19T22:38

2023-06-19T22:38

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россия

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евросоюз

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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил в своем телеграм-канале, что обсудил с главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен дальнейшую финансовую поддержку Украины и перспективы принятия нового пакета санкций против России. "Накануне конференции по вопросам восстановления Украины в Лондоне, которая состоится 21-22 июня, обсудили с Президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен дальнейшую финансовую поддержку Украины и перспективы принятия 11-го пакета санкций ЕС против России", - написал Зеленский.В начале июня министерство финансов Украины сообщило, что с начала 2023 года в госбюджет страны поступило 26,5 миллиарда долларов, из них более 19 миллиардов долларов составляют кредиты и гранты от международных финансовых организаций. Как сообщал в начале апреля глава налогового комитета Верховной рады Даниил Гетманцев, за счет собственных внутренних резервов Украина в первом квартале 2023 года смогла покрыть только 60% расходов. Ранее министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что дефицит украинского бюджета ежемесячно составляет около 5 миллиардов долларов, две трети средств бюджет получает благодаря иностранным займам и грантам, при этом три четверти бюджетных трат приходятся на военные нужды. Ранее Владимир Зеленский заявлял, что для восстановления Украины понадобится "приблизительно" 600-800 миллиардов долларов, точная сумма будет известна по завершению конфликта. В марте Всемирный банк совместно с Еврокомиссией, ООН и правительством Украины оценили потребности страны на восстановление и реконструкцию в 411 миллиардов долларов. Обновленная оценка значительно превысила сентябрьский прогноз в 349 миллиардов и теперь эквивалентна 2,6 ВВП Украины за 2022 год.

https://ria.ru/20230619/ukraina-1879225635.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

украина, россия, лондон, владимир зеленский, урсула фон дер ляйен, даниил гетманцев, еврокомиссия, евросоюз, верховная рада украины