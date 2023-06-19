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Зеленский обсудил с премьером Британии оборонные потребности Украины - РИА Новости, 19.06.2023
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13:21 19.06.2023 (обновлено: 13:22 19.06.2023)
https://ria.ru/20230619/zelenskiy-1879125266.html
Зеленский обсудил с премьером Британии оборонные потребности Украины
Зеленский обсудил с премьером Британии оборонные потребности Украины - РИА Новости, 19.06.2023
Зеленский обсудил с премьером Британии оборонные потребности Украины
Владимир Зеленский написал в своем телеграм-канале, что провел телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком, обсуждался вопрос оборонных... РИА Новости, 19.06.2023
2023-06-19T13:21
2023-06-19T13:22
украина
великобритания
владимир зеленский
риши сунак
нато
в мире
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Владимир Зеленский написал в своем телеграм-канале, что провел телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком, обсуждался вопрос оборонных потребностей Украины. "Во время телефонного разговора с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком обсудили ход боевых действий, оборонные потребности Украины и дальнейшее сотрудничество для расширения возможностей Украины на поле боя, в частности благодаря дальнобойному оружию", - сообщил Зеленский. Зеленский также поблагодарил Сунака за организацию конференции по восстановлению Украины, которая пройдет в Лондоне 21-22 июня. Кроме того, по его словам, обсуждались вопросы членства НАТО, формула мира и гарантии безопасности. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
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украина, великобритания, владимир зеленский, риши сунак, нато, в мире
Украина, Великобритания, Владимир Зеленский, Риши Сунак, НАТО, В мире
Зеленский обсудил с премьером Британии оборонные потребности Украины

Зеленский заявил, что обсудил с премьером Британии Сунаком оборонные потребности Украины

© AP Photo / Carl CourtПремьер-министр Великобритании Риши Сунак и президент Украины Владимир Зеленский
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак и президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 19.06.2023
© AP Photo / Carl Court
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак и президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Владимир Зеленский написал в своем телеграм-канале, что провел телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком, обсуждался вопрос оборонных потребностей Украины.
«
"Во время телефонного разговора с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком обсудили ход боевых действий, оборонные потребности Украины и дальнейшее сотрудничество для расширения возможностей Украины на поле боя, в частности благодаря дальнобойному оружию", - сообщил Зеленский.
Зеленский также поблагодарил Сунака за организацию конференции по восстановлению Украины, которая пройдет в Лондоне 21-22 июня. Кроме того, по его словам, обсуждались вопросы членства НАТО, формула мира и гарантии безопасности.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
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