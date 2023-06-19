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Рогов сообщил об ударах по тыловым позициям ВСУ в Запорожье - РИА Новости, 19.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:02 19.06.2023
https://ria.ru/20230619/zaporozhe-1879082248.html
Рогов сообщил об ударах по тыловым позициям ВСУ в Запорожье
Рогов сообщил об ударах по тыловым позициям ВСУ в Запорожье - РИА Новости, 19.06.2023
Рогов сообщил об ударах по тыловым позициям ВСУ в Запорожье
Удары нанесены минувшей ночью по тыловым позициям украинских войск в городе Запорожье, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы вместе... РИА Новости, 19.06.2023
2023-06-19T11:02
2023-06-19T11:02
специальная военная операция на украине
безопасность
запорожье
запорожская область
владимир рогов
россия
украина
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн – РИА Новости. Удары нанесены минувшей ночью по тыловым позициям украинских войск в городе Запорожье, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. Ранее украинские СМИ сообщили, что минувшей ночью прозвучали взрывы в подконтрольном Киеву городе Запорожье, объявлена воздушная тревога. "Минувшей ночью наши военные нанесли удары по тыловым позициям украинских боевиков во временно оккупированном ими городе Запорожье", - сказал Рогов. По его словам, удары наносились тремя волнами. "Били по объектам военной инфраструктуры, складам военной техники и расположению боевиков", - подчеркнул Рогов. Запорожская область стала субъектом РФ по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь.
https://ria.ru/20230616/vsu-1878631879.html
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безопасность, запорожье, запорожская область, владимир рогов, россия, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Запорожье, Запорожская область, Владимир Рогов, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
Рогов сообщил об ударах по тыловым позициям ВСУ в Запорожье

Рогов: минувшей ночью российские военные нанесли удары по тыловым позициям ВСУ в Запорожье

© AP Photo / Leo CorreaЛюди на улице в городе Запорожье
Люди на улице в городе Запорожье - РИА Новости, 1920, 19.06.2023
© AP Photo / Leo Correa
Люди на улице в городе Запорожье. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн – РИА Новости. Удары нанесены минувшей ночью по тыловым позициям украинских войск в городе Запорожье, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
Ранее украинские СМИ сообщили, что минувшей ночью прозвучали взрывы в подконтрольном Киеву городе Запорожье, объявлена воздушная тревога.
"Минувшей ночью наши военные нанесли удары по тыловым позициям украинских боевиков во временно оккупированном ими городе Запорожье", - сказал Рогов. По его словам, удары наносились тремя волнами. "Били по объектам военной инфраструктуры, складам военной техники и расположению боевиков", - подчеркнул Рогов.
Запорожская область стала субъектом РФ по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь.
Военнослужащий ВС России в южном секторе специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 16.06.2023
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьЗапорожьеЗапорожская областьВладимир РоговРоссияУкраинаВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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