https://ria.ru/20230619/zaporozhe-1879082248.html
Рогов сообщил об ударах по тыловым позициям ВСУ в Запорожье
Рогов сообщил об ударах по тыловым позициям ВСУ в Запорожье - РИА Новости, 19.06.2023
Рогов сообщил об ударах по тыловым позициям ВСУ в Запорожье
Удары нанесены минувшей ночью по тыловым позициям украинских войск в городе Запорожье, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы вместе... РИА Новости, 19.06.2023
2023-06-19T11:02
2023-06-19T11:02
2023-06-19T11:02
специальная военная операция на украине
безопасность
запорожье
запорожская область
владимир рогов
россия
украина
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн – РИА Новости. Удары нанесены минувшей ночью по тыловым позициям украинских войск в городе Запорожье, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. Ранее украинские СМИ сообщили, что минувшей ночью прозвучали взрывы в подконтрольном Киеву городе Запорожье, объявлена воздушная тревога. "Минувшей ночью наши военные нанесли удары по тыловым позициям украинских боевиков во временно оккупированном ими городе Запорожье", - сказал Рогов. По его словам, удары наносились тремя волнами. "Били по объектам военной инфраструктуры, складам военной техники и расположению боевиков", - подчеркнул Рогов. Запорожская область стала субъектом РФ по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь.
https://ria.ru/20230616/vsu-1878631879.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Рогов сообщил об ударах по тыловым позициям ВСУ в Запорожье
Рогов: минувшей ночью российские военные нанесли удары по тыловым позициям ВСУ в Запорожье