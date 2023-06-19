https://ria.ru/20230619/zaporozhe-1879082248.html

Рогов сообщил об ударах по тыловым позициям ВСУ в Запорожье

Рогов сообщил об ударах по тыловым позициям ВСУ в Запорожье - РИА Новости, 19.06.2023

Рогов сообщил об ударах по тыловым позициям ВСУ в Запорожье

Удары нанесены минувшей ночью по тыловым позициям украинских войск в городе Запорожье, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы вместе... РИА Новости, 19.06.2023

2023-06-19T11:02

2023-06-19T11:02

2023-06-19T11:02

специальная военная операция на украине

безопасность

запорожье

запорожская область

владимир рогов

россия

украина

вооруженные силы украины

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн – РИА Новости. Удары нанесены минувшей ночью по тыловым позициям украинских войск в городе Запорожье, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. Ранее украинские СМИ сообщили, что минувшей ночью прозвучали взрывы в подконтрольном Киеву городе Запорожье, объявлена воздушная тревога. "Минувшей ночью наши военные нанесли удары по тыловым позициям украинских боевиков во временно оккупированном ими городе Запорожье", - сказал Рогов. По его словам, удары наносились тремя волнами. "Били по объектам военной инфраструктуры, складам военной техники и расположению боевиков", - подчеркнул Рогов. Запорожская область стала субъектом РФ по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь.

https://ria.ru/20230616/vsu-1878631879.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, запорожье, запорожская область, владимир рогов, россия, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр