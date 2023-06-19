Гросси поблагодарил Россию за подготовку визита на ЗАЭС, сообщил Ульянов
Постпред в Вене Ульянов: Гросси поблагодарил Россию за отличную подготовку визита на ЗАЭС
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкГенеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Архивное фото
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси поблагодарил российскую сторону за гостеприимство и отличную подготовку визита на Запорожскую АЭС, заявил в понедельник представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
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"Он (Гросси) очень благодарил российскую сторону за гостеприимство, отличную подготовку визита. Ему показали все, что он хотел. Самое главное, что, ознакомившись с положением дел на станции, он констатировал, в том числе в публичном пространстве, что ситуация находится под контролем, что администрация ЗАЭС действовала максимально профессионально после разрушения дамбы Каховской ГЭС", - сказал Ульянов в эфире телеканала "Россия 24".
Он подчеркнул, что Гросси добавил, что "угроз ядерной безопасности на ЗАЭС сейчас нет и не предвидится, запасы воды достаточные, администрация станции и персонал работают над тем, чтобы эти запасы сделать еще более надежными и долгосрочными".
Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, разрушив ее верхнюю часть, при этом сама дамба уцелела. Разрушения привели к нерегулируемому сбросу воды из Каховского водохранилища и подтоплению прибрежных районов Херсонской области внизу по течению Днепра.
Каховская гидроэлектростанция - шестая (нижняя и последняя) ступень каскада Днепровских гидроэлектростанций, расположенная в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области, которая с 30 сентября 2022 года вошла в состав России по итогам референдума.