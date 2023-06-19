https://ria.ru/20230619/zaes-1879207395.html

Гросси поблагодарил Россию за подготовку визита на ЗАЭС, сообщил Ульянов

Гросси поблагодарил Россию за подготовку визита на ЗАЭС, сообщил Ульянов - РИА Новости, 19.06.2023

Гросси поблагодарил Россию за подготовку визита на ЗАЭС, сообщил Ульянов

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси поблагодарил российскую сторону за гостеприимство и отличную подготовку визита на Запорожскую АЭС, заявил в... РИА Новости, 19.06.2023

2023-06-19T17:25

2023-06-19T17:25

2023-06-19T17:25

специальная военная операция на украине

михаил ульянов (дипломат)

магатэ

рафаэль гросси

запорожская аэс

россия

в мире

разрушение каховской гэс

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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси поблагодарил российскую сторону за гостеприимство и отличную подготовку визита на Запорожскую АЭС, заявил в понедельник представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. "Он (Гросси) очень благодарил российскую сторону за гостеприимство, отличную подготовку визита. Ему показали все, что он хотел. Самое главное, что, ознакомившись с положением дел на станции, он констатировал, в том числе в публичном пространстве, что ситуация находится под контролем, что администрация ЗАЭС действовала максимально профессионально после разрушения дамбы Каховской ГЭС", - сказал Ульянов в эфире телеканала "Россия 24". Он подчеркнул, что Гросси добавил, что "угроз ядерной безопасности на ЗАЭС сейчас нет и не предвидится, запасы воды достаточные, администрация станции и персонал работают над тем, чтобы эти запасы сделать еще более надежными и долгосрочными". Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, разрушив ее верхнюю часть, при этом сама дамба уцелела. Разрушения привели к нерегулируемому сбросу воды из Каховского водохранилища и подтоплению прибрежных районов Херсонской области внизу по течению Днепра. Каховская гидроэлектростанция - шестая (нижняя и последняя) ступень каскада Днепровских гидроэлектростанций, расположенная в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области, которая с 30 сентября 2022 года вошла в состав России по итогам референдума.

https://ria.ru/20230616/zaes-1878790922.html

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михаил ульянов (дипломат), магатэ, рафаэль гросси, запорожская аэс, россия, в мире, разрушение каховской гэс