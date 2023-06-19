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Гросси поблагодарил Россию за подготовку визита на ЗАЭС, сообщил Ульянов - РИА Новости, 19.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
17:25 19.06.2023
https://ria.ru/20230619/zaes-1879207395.html
Гросси поблагодарил Россию за подготовку визита на ЗАЭС, сообщил Ульянов
Гросси поблагодарил Россию за подготовку визита на ЗАЭС, сообщил Ульянов - РИА Новости, 19.06.2023
Гросси поблагодарил Россию за подготовку визита на ЗАЭС, сообщил Ульянов
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси поблагодарил российскую сторону за гостеприимство и отличную подготовку визита на Запорожскую АЭС, заявил в... РИА Новости, 19.06.2023
2023-06-19T17:25
2023-06-19T17:25
специальная военная операция на украине
михаил ульянов (дипломат)
магатэ
рафаэль гросси
запорожская аэс
россия
в мире
разрушение каховской гэс
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси поблагодарил российскую сторону за гостеприимство и отличную подготовку визита на Запорожскую АЭС, заявил в понедельник представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. "Он (Гросси) очень благодарил российскую сторону за гостеприимство, отличную подготовку визита. Ему показали все, что он хотел. Самое главное, что, ознакомившись с положением дел на станции, он констатировал, в том числе в публичном пространстве, что ситуация находится под контролем, что администрация ЗАЭС действовала максимально профессионально после разрушения дамбы Каховской ГЭС", - сказал Ульянов в эфире телеканала "Россия 24". Он подчеркнул, что Гросси добавил, что "угроз ядерной безопасности на ЗАЭС сейчас нет и не предвидится, запасы воды достаточные, администрация станции и персонал работают над тем, чтобы эти запасы сделать еще более надежными и долгосрочными". Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, разрушив ее верхнюю часть, при этом сама дамба уцелела. Разрушения привели к нерегулируемому сбросу воды из Каховского водохранилища и подтоплению прибрежных районов Херсонской области внизу по течению Днепра. Каховская гидроэлектростанция - шестая (нижняя и последняя) ступень каскада Днепровских гидроэлектростанций, расположенная в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области, которая с 30 сентября 2022 года вошла в состав России по итогам референдума.
https://ria.ru/20230616/zaes-1878790922.html
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михаил ульянов (дипломат), магатэ, рафаэль гросси, запорожская аэс, россия, в мире, разрушение каховской гэс
Специальная военная операция на Украине, Михаил Ульянов (дипломат), МАГАТЭ, Рафаэль Гросси, Запорожская АЭС, Россия, В мире, Разрушение Каховской ГЭС
Гросси поблагодарил Россию за подготовку визита на ЗАЭС, сообщил Ульянов

Постпред в Вене Ульянов: Гросси поблагодарил Россию за отличную подготовку визита на ЗАЭС

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкГенеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси - РИА Новости, 1920, 19.06.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Архивное фото
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси поблагодарил российскую сторону за гостеприимство и отличную подготовку визита на Запорожскую АЭС, заявил в понедельник представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
«
"Он (Гросси) очень благодарил российскую сторону за гостеприимство, отличную подготовку визита. Ему показали все, что он хотел. Самое главное, что, ознакомившись с положением дел на станции, он констатировал, в том числе в публичном пространстве, что ситуация находится под контролем, что администрация ЗАЭС действовала максимально профессионально после разрушения дамбы Каховской ГЭС", - сказал Ульянов в эфире телеканала "Россия 24".
Он подчеркнул, что Гросси добавил, что "угроз ядерной безопасности на ЗАЭС сейчас нет и не предвидится, запасы воды достаточные, администрация станции и персонал работают над тем, чтобы эти запасы сделать еще более надежными и долгосрочными".
Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, разрушив ее верхнюю часть, при этом сама дамба уцелела. Разрушения привели к нерегулируемому сбросу воды из Каховского водохранилища и подтоплению прибрежных районов Херсонской области внизу по течению Днепра.
Каховская гидроэлектростанция - шестая (нижняя и последняя) ступень каскада Днепровских гидроэлектростанций, расположенная в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области, которая с 30 сентября 2022 года вошла в состав России по итогам референдума.
Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 16.06.2023
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Специальная военная операция на УкраинеМихаил Ульянов (дипломат)МАГАТЭРафаэль ГроссиЗапорожская АЭСРоссияВ миреРазрушение Каховской ГЭС
 
 
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