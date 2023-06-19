Рейтинг@Mail.ru
В Астрахани пройдет всероссийская ярмарка трудоустройства - РИА Новости, 19.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Астраханская область
Астраханская область
 
15:11 19.06.2023
https://ria.ru/20230619/yarmarka-1879172072.html
В Астрахани пройдет всероссийская ярмарка трудоустройства
В Астрахани пройдет всероссийская ярмарка трудоустройства - РИА Новости, 19.06.2023
В Астрахани пройдет всероссийская ярмарка трудоустройства
Федеральный этап ярмарки трудоустройства пройдет в Астрахани 23 июня текущего года, сообщает управление пресс-службы и информации администрации губернатора... РИА Новости, 19.06.2023
2023-06-19T15:11
2023-06-19T15:11
астраханская область
астрахань
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/09/1808416626_0:286:3072:2014_1920x0_80_0_0_5ab887bb0dd5b6fecc2fa1dd0d96fafb.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 июн - РИА Новости. Федеральный этап ярмарки трудоустройства пройдет в Астрахани 23 июня текущего года, сообщает управление пресс-службы и информации администрации губернатора Астраханской области. "Жителей региона, желающих найти работу или сменить сферу деятельности, приглашают на федеральный этап ярмарки "Работа России. Время возможностей". В его рамках 23 июня в 10.00 в Центре зимних видов спорта пройдут бесплатные мастер-классы, тестирование по профориентации и собеседования с крупнейшими работодателями", - говорится в сообщении. По словам руководителя агентства по занятости населения Астраханской области Рамиза Азизова, параллельно ярмарка пройдет во всех районах области на 25 площадках. "Мы планируем охватить не менее трех тысяч граждан и представим вакансии ведущих предприятий страны, в том числе и нашего региона", - приводятся в сообщении его слова. Консультации со специалистами в сфере подбора персонала помогут понять, в каком направлении двигаться для поиска подходящей профессии, отметили в администрации.
https://ria.ru/20230529/sabantuy-1874764544.html
астрахань
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/09/1808416626_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b0b575786f5271a777d113bdb024ee90.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
астрахань
Астраханская область, Астрахань
В Астрахани пройдет всероссийская ярмарка трудоустройства

В Астрахани пройдет ярмарка трудоустройства "Работа России. Время возможностей"

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкАстрахань
Астрахань - РИА Новости, 1920, 19.06.2023
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
Астрахань. Архивное фото
Читать ria.ru в
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 июн - РИА Новости. Федеральный этап ярмарки трудоустройства пройдет в Астрахани 23 июня текущего года, сообщает управление пресс-службы и информации администрации губернатора Астраханской области.
«
"Жителей региона, желающих найти работу или сменить сферу деятельности, приглашают на федеральный этап ярмарки "Работа России. Время возможностей". В его рамках 23 июня в 10.00 в Центре зимних видов спорта пройдут бесплатные мастер-классы, тестирование по профориентации и собеседования с крупнейшими работодателями", - говорится в сообщении.
По словам руководителя агентства по занятости населения Астраханской области Рамиза Азизова, параллельно ярмарка пройдет во всех районах области на 25 площадках. "Мы планируем охватить не менее трех тысяч граждан и представим вакансии ведущих предприятий страны, в том числе и нашего региона", - приводятся в сообщении его слова.
Консультации со специалистами в сфере подбора персонала помогут понять, в каком направлении двигаться для поиска подходящей профессии, отметили в администрации.
Этнодеревня стала дополнительной точкой притяжения для местных жителей и туристов. Впоследствии на этой площадке будут проводить национальные праздники. - РИА Новости, 1920, 29.05.2023
В Астрахани прошел Всероссийский сельский Сабантуй
29 мая, 11:16
 
Астраханская областьАстрахань
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала