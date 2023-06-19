https://ria.ru/20230619/yarmarka-1879172072.html

В Астрахани пройдет всероссийская ярмарка трудоустройства

В Астрахани пройдет всероссийская ярмарка трудоустройства - РИА Новости, 19.06.2023

В Астрахани пройдет всероссийская ярмарка трудоустройства

Федеральный этап ярмарки трудоустройства пройдет в Астрахани 23 июня текущего года, сообщает управление пресс-службы и информации администрации губернатора... РИА Новости, 19.06.2023

2023-06-19T15:11

2023-06-19T15:11

2023-06-19T15:11

астраханская область

астрахань

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 июн - РИА Новости. Федеральный этап ярмарки трудоустройства пройдет в Астрахани 23 июня текущего года, сообщает управление пресс-службы и информации администрации губернатора Астраханской области. "Жителей региона, желающих найти работу или сменить сферу деятельности, приглашают на федеральный этап ярмарки "Работа России. Время возможностей". В его рамках 23 июня в 10.00 в Центре зимних видов спорта пройдут бесплатные мастер-классы, тестирование по профориентации и собеседования с крупнейшими работодателями", - говорится в сообщении. По словам руководителя агентства по занятости населения Астраханской области Рамиза Азизова, параллельно ярмарка пройдет во всех районах области на 25 площадках. "Мы планируем охватить не менее трех тысяч граждан и представим вакансии ведущих предприятий страны, в том числе и нашего региона", - приводятся в сообщении его слова. Консультации со специалистами в сфере подбора персонала помогут понять, в каком направлении двигаться для поиска подходящей профессии, отметили в администрации.

https://ria.ru/20230529/sabantuy-1874764544.html

астрахань

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астрахань