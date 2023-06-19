Рейтинг@Mail.ru
В Японии подчеркнули значение отношений США и КНР для мирового сообщества - РИА Новости, 19.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:09 19.06.2023
https://ria.ru/20230619/yaponiya-1879049095.html
В Японии подчеркнули значение отношений США и КНР для мирового сообщества
В Японии подчеркнули значение отношений США и КНР для мирового сообщества - РИА Новости, 19.06.2023
В Японии подчеркнули значение отношений США и КНР для мирового сообщества
Япония считает отношения США и Китая важными для мирового сообщества, заявил на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь правительства Японии Хирокадзу... РИА Новости, 19.06.2023
2023-06-19T07:09
2023-06-19T07:09
китай
сша
япония
энтони блинкен
хирокадзу мацуно
цинь ган
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/0c/1572860507_0:333:3024:2034_1920x0_80_0_0_afb2a65fcd7ca752a388b32cb4c8abfa.jpg
ТОКИО, 19 июн – РИА Новости. Япония считает отношения США и Китая важными для мирового сообщества, заявил на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь правительства Японии Хирокадзу Мацуно. "Отношения США и Китая крайне важны для мирового сообщества. Япония на основе крепких и доверительных отношений с нашим союзником США продолжит сотрудничество в различных областях и будет стараться требовать от Китая выполнения обязанностей большой державы", - сказал Мацуно. В воскресенье госсекретарь США Энтони Блинкен провел переговоры с министром иностранных дел КНР Цинь Ганом, которые в госдепе назвали "откровенными, предметными и конструктивными". Стороны обменялись мнениями по основным международным и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес. Глава МИД КНР на встрече с Блинкеном в Пекине выразил готовность посетить США в удобное для обеих сторон время, стороны договорились продвигать консультации по различным проблемам двусторонних отношений. В понедельник проходит встреча Блинкен с главой канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Компартии Китая Ван И. Однако маркером успеха визита Блинкена в КНР американские и японские СМИ называют вопрос его встречи с с председателем КНР Си Цзиньпином. Как сообщает РИА Новости из Вашингтона, пока в расписании Блинкена на понедельник в рамках его визита в Китай отсутствует встреча с председателем КНР. Ранее телеканал CBS News сообщал, что, несмотря на отсутствие окончательной договоренности по данному вопросу, в Пекине шла подготовка к возможной встрече Блинкена и Си в понедельник. Нынешний визит Блинкена - первая за пять лет поездка госсекретаря США в Китай, которая проходит на фоне значительного ухудшения отношений Пекина и Вашингтона из-за целого комплекса вопросов, включая Тайвань, инцидент со сбитым над США китайским аэростатом, а также сохраняющиеся разногласия в торговой и технологической областях.
https://ria.ru/20230619/ssha-1879037097.html
китай
сша
япония
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/0c/1572860507_153:0:2884:2048_1920x0_80_0_0_1c014761982f693b610888724cbcd5b7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
китай, сша, япония, энтони блинкен, хирокадзу мацуно, цинь ган, в мире
Китай, США, Япония, Энтони Блинкен, Хирокадзу Мацуно, Цинь Ган, В мире
В Японии подчеркнули значение отношений США и КНР для мирового сообщества

Генсек кабмина Японии Мацуно назвал отношения США и Китая важными для мирового сообщества

© AP Photo / Jason Lee, poolФлаги Китая и США
Флаги Китая и США - РИА Новости, 1920, 19.06.2023
© AP Photo / Jason Lee, pool
Флаги Китая и США. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТОКИО, 19 июн – РИА Новости. Япония считает отношения США и Китая важными для мирового сообщества, заявил на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь правительства Японии Хирокадзу Мацуно.
«
"Отношения США и Китая крайне важны для мирового сообщества. Япония на основе крепких и доверительных отношений с нашим союзником США продолжит сотрудничество в различных областях и будет стараться требовать от Китая выполнения обязанностей большой державы", - сказал Мацуно.
В воскресенье госсекретарь США Энтони Блинкен провел переговоры с министром иностранных дел КНР Цинь Ганом, которые в госдепе назвали "откровенными, предметными и конструктивными". Стороны обменялись мнениями по основным международным и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес. Глава МИД КНР на встрече с Блинкеном в Пекине выразил готовность посетить США в удобное для обеих сторон время, стороны договорились продвигать консультации по различным проблемам двусторонних отношений.
В понедельник проходит встреча Блинкен с главой канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Компартии Китая Ван И. Однако маркером успеха визита Блинкена в КНР американские и японские СМИ называют вопрос его встречи с с председателем КНР Си Цзиньпином. Как сообщает РИА Новости из Вашингтона, пока в расписании Блинкена на понедельник в рамках его визита в Китай отсутствует встреча с председателем КНР.
Ранее телеканал CBS News сообщал, что, несмотря на отсутствие окончательной договоренности по данному вопросу, в Пекине шла подготовка к возможной встрече Блинкена и Си в понедельник.
Нынешний визит Блинкена - первая за пять лет поездка госсекретаря США в Китай, которая проходит на фоне значительного ухудшения отношений Пекина и Вашингтона из-за целого комплекса вопросов, включая Тайвань, инцидент со сбитым над США китайским аэростатом, а также сохраняющиеся разногласия в торговой и технологической областях.
Глава МИД КНР Цинь Ган на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Китае - РИА Новости, 1920, 19.06.2023
СМИ назвали прогресс в переговорах Блинкена и главы МИД КНР незначительным
00:21
 
КитайСШАЯпонияЭнтони БлинкенХирокадзу МацуноЦинь ГанВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала