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В Японии подчеркнули значение отношений США и КНР для мирового сообщества

В Японии подчеркнули значение отношений США и КНР для мирового сообщества - РИА Новости, 19.06.2023

В Японии подчеркнули значение отношений США и КНР для мирового сообщества

Япония считает отношения США и Китая важными для мирового сообщества, заявил на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь правительства Японии Хирокадзу... РИА Новости, 19.06.2023

2023-06-19T07:09

2023-06-19T07:09

2023-06-19T07:09

китай

сша

япония

энтони блинкен

хирокадзу мацуно

цинь ган

в мире

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ТОКИО, 19 июн – РИА Новости. Япония считает отношения США и Китая важными для мирового сообщества, заявил на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь правительства Японии Хирокадзу Мацуно. "Отношения США и Китая крайне важны для мирового сообщества. Япония на основе крепких и доверительных отношений с нашим союзником США продолжит сотрудничество в различных областях и будет стараться требовать от Китая выполнения обязанностей большой державы", - сказал Мацуно. В воскресенье госсекретарь США Энтони Блинкен провел переговоры с министром иностранных дел КНР Цинь Ганом, которые в госдепе назвали "откровенными, предметными и конструктивными". Стороны обменялись мнениями по основным международным и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес. Глава МИД КНР на встрече с Блинкеном в Пекине выразил готовность посетить США в удобное для обеих сторон время, стороны договорились продвигать консультации по различным проблемам двусторонних отношений. В понедельник проходит встреча Блинкен с главой канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Компартии Китая Ван И. Однако маркером успеха визита Блинкена в КНР американские и японские СМИ называют вопрос его встречи с с председателем КНР Си Цзиньпином. Как сообщает РИА Новости из Вашингтона, пока в расписании Блинкена на понедельник в рамках его визита в Китай отсутствует встреча с председателем КНР. Ранее телеканал CBS News сообщал, что, несмотря на отсутствие окончательной договоренности по данному вопросу, в Пекине шла подготовка к возможной встрече Блинкена и Си в понедельник. Нынешний визит Блинкена - первая за пять лет поездка госсекретаря США в Китай, которая проходит на фоне значительного ухудшения отношений Пекина и Вашингтона из-за целого комплекса вопросов, включая Тайвань, инцидент со сбитым над США китайским аэростатом, а также сохраняющиеся разногласия в торговой и технологической областях.

https://ria.ru/20230619/ssha-1879037097.html

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китай, сша, япония, энтони блинкен, хирокадзу мацуно, цинь ган, в мире