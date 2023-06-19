В Японии подчеркнули значение отношений США и КНР для мирового сообщества
Генсек кабмина Японии Мацуно назвал отношения США и Китая важными для мирового сообщества
© AP Photo / Jason Lee, poolФлаги Китая и США
© AP Photo / Jason Lee, pool
Флаги Китая и США. Архивное фото
ТОКИО, 19 июн – РИА Новости. Япония считает отношения США и Китая важными для мирового сообщества, заявил на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь правительства Японии Хирокадзу Мацуно.
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"Отношения США и Китая крайне важны для мирового сообщества. Япония на основе крепких и доверительных отношений с нашим союзником США продолжит сотрудничество в различных областях и будет стараться требовать от Китая выполнения обязанностей большой державы", - сказал Мацуно.
В воскресенье госсекретарь США Энтони Блинкен провел переговоры с министром иностранных дел КНР Цинь Ганом, которые в госдепе назвали "откровенными, предметными и конструктивными". Стороны обменялись мнениями по основным международным и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес. Глава МИД КНР на встрече с Блинкеном в Пекине выразил готовность посетить США в удобное для обеих сторон время, стороны договорились продвигать консультации по различным проблемам двусторонних отношений.
В понедельник проходит встреча Блинкен с главой канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Компартии Китая Ван И. Однако маркером успеха визита Блинкена в КНР американские и японские СМИ называют вопрос его встречи с с председателем КНР Си Цзиньпином. Как сообщает РИА Новости из Вашингтона, пока в расписании Блинкена на понедельник в рамках его визита в Китай отсутствует встреча с председателем КНР.
Ранее телеканал CBS News сообщал, что, несмотря на отсутствие окончательной договоренности по данному вопросу, в Пекине шла подготовка к возможной встрече Блинкена и Си в понедельник.
Нынешний визит Блинкена - первая за пять лет поездка госсекретаря США в Китай, которая проходит на фоне значительного ухудшения отношений Пекина и Вашингтона из-за целого комплекса вопросов, включая Тайвань, инцидент со сбитым над США китайским аэростатом, а также сохраняющиеся разногласия в торговой и технологической областях.