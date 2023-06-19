https://ria.ru/20230619/vzryvy-1879042790.html

СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном Киеву городе Запорожье

СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном Киеву городе Запорожье - РИА Новости, 19.06.2023

СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном Киеву городе Запорожье

Взрывы слышны в подконтрольном Киеву городе Запорожье, передает агентство "Укринформ". РИА Новости, 19.06.2023

2023-06-19T03:05

2023-06-19T03:05

2023-06-19T03:05

специальная военная операция на украине

киев

запорожье

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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Взрывы слышны в подконтрольном Киеву городе Запорожье, передает агентство "Укринформ". "В Запорожье раздались громкие взрывы", - говорится в сообщении агентства. В подконтрольной Киеву части Запорожской области в 01.17 (совпадает с мск) объявлена воздушная тревога. Запорожская область стала субъектом РФ по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20230619/trevoga-1879041671.html

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