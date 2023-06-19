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Помощник вице-премьера Запорожской области пострадал в Крыму при взрыве - РИА Новости, 19.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:08 19.06.2023 (обновлено: 16:23 19.06.2023)
https://ria.ru/20230619/vzryv-1879119808.html
Помощник вице-премьера Запорожской области пострадал в Крыму при взрыве
Помощник вице-премьера Запорожской области пострадал в Крыму при взрыве - РИА Новости, 19.06.2023
Помощник вице-премьера Запорожской области пострадал в Крыму при взрыве
В Крыму взорвался автомобиль, в котором находился помощник вице-премьера Запорожской области Владимир Епифанов, чиновник пострадал, сообщил глава местного... РИА Новости, 19.06.2023
2023-06-19T13:08
2023-06-19T16:23
специальная военная операция на украине
происшествия
россия
республика крым
запорожская область
владимир рогов
ситуация в днр и лнр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн — РИА Новости. В Крыму взорвался автомобиль, в котором находился помощник вице-премьера Запорожской области Владимир Епифанов, чиновник пострадал, сообщил глава местного общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов в своем Telegram-канале. "Сегодня рано утром (около четырех утра. — Прим. ред.) на Евпаторийском шоссе в Симферополе взорвался автомобиль, в котором ехал помощник вице-премьера по экономическому развитию Запорожской области и по совместительству кандидат в депутаты от "Единой России" Владимир Епифанов", — говорится в записи.По словам Рогова, в машине взорвался газовый баллон. Эту же информацию озвучил ранее советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков, не уточняя деталей о пострадавших.Сам Епифанов был за рулем. В машине Toyota Land Cruiser также находились его секретарь и охранник. После взрыва водитель потерял управление, автомобиль врезался в забор. Все трое получили сильные ожоги, их доставили в больницу.Ход процессуальной проверки проконтролирует прокуратура региона.
https://ria.ru/20230608/berdyansk-1877064360.html
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происшествия, россия, республика крым, запорожская область, владимир рогов, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Россия, Республика Крым, Запорожская область, Владимир Рогов, Ситуация в ДНР и ЛНР
Помощник вице-премьера Запорожской области пострадал в Крыму при взрыве

В Крыму внедорожник с запорожским чиновником Епифановым загорелся после взрыва баллона

© Фото : Владимир Рогов / TelegramПоследствия взрыва автомобиля на Евпаторийском шоссе в Симферополе
Последствия взрыва автомобиля на Евпаторийском шоссе в Симферополе - РИА Новости, 1920, 19.06.2023
© Фото : Владимир Рогов / Telegram
Последствия взрыва автомобиля на Евпаторийском шоссе в Симферополе
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн — РИА Новости. В Крыму взорвался автомобиль, в котором находился помощник вице-премьера Запорожской области Владимир Епифанов, чиновник пострадал, сообщил глава местного общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов в своем Telegram-канале.
"Сегодня рано утром (около четырех утра. — Прим. ред.) на Евпаторийском шоссе в Симферополе взорвался автомобиль, в котором ехал помощник вице-премьера по экономическому развитию Запорожской области и по совместительству кандидат в депутаты от "Единой России" Владимир Епифанов", — говорится в записи.
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По словам Рогова, в машине взорвался газовый баллон. Эту же информацию озвучил ранее советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков, не уточняя деталей о пострадавших.
Сам Епифанов был за рулем. В машине Toyota Land Cruiser также находились его секретарь и охранник. После взрыва водитель потерял управление, автомобиль врезался в забор. Все трое получили сильные ожоги, их доставили в больницу.
Ход процессуальной проверки проконтролирует прокуратура региона.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияРоссияРеспублика КрымЗапорожская областьВладимир РоговСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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