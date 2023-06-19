https://ria.ru/20230619/vzryv-1879119808.html

Помощник вице-премьера Запорожской области пострадал в Крыму при взрыве

Помощник вице-премьера Запорожской области пострадал в Крыму при взрыве - РИА Новости, 19.06.2023

Помощник вице-премьера Запорожской области пострадал в Крыму при взрыве

В Крыму взорвался автомобиль, в котором находился помощник вице-премьера Запорожской области Владимир Епифанов, чиновник пострадал, сообщил глава местного... РИА Новости, 19.06.2023

2023-06-19T13:08

2023-06-19T13:08

2023-06-19T16:23

специальная военная операция на украине

происшествия

россия

республика крым

запорожская область

владимир рогов

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/13/1879126389_40:0:1094:593_1920x0_80_0_0_165bf8a9ec7b1865ecfd586ea34a8da3.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн — РИА Новости. В Крыму взорвался автомобиль, в котором находился помощник вице-премьера Запорожской области Владимир Епифанов, чиновник пострадал, сообщил глава местного общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов в своем Telegram-канале. "Сегодня рано утром (около четырех утра. — Прим. ред.) на Евпаторийском шоссе в Симферополе взорвался автомобиль, в котором ехал помощник вице-премьера по экономическому развитию Запорожской области и по совместительству кандидат в депутаты от "Единой России" Владимир Епифанов", — говорится в записи.По словам Рогова, в машине взорвался газовый баллон. Эту же информацию озвучил ранее советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков, не уточняя деталей о пострадавших.Сам Епифанов был за рулем. В машине Toyota Land Cruiser также находились его секретарь и охранник. После взрыва водитель потерял управление, автомобиль врезался в забор. Все трое получили сильные ожоги, их доставили в больницу.Ход процессуальной проверки проконтролирует прокуратура региона.

https://ria.ru/20230608/berdyansk-1877064360.html

https://ria.ru/20230602/mikhaylovka-1875880120.html

россия

республика крым

запорожская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, россия, республика крым, запорожская область, владимир рогов, ситуация в днр и лнр